साइलेंट कॉल से रहे सावधान, वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट!

रांची: साइबर अपराधियों के लिए साइलेंट कॉल ठगी का एक नया तरीका है. साइलेंट कॉल आम लोगों के लिए एक नई मुसीबत बन रहा है. यदि आप अपने मोबाइल फोन पर आने वाले साइलेंट कॉल को लेकर सावधान नहीं हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए साइलेंट कॉल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इसके लिए बाकायदा भारतीय दूरसंचार मंत्रालय ने एक वीडियो भी शेयर किया है.

एक और नई मुसीबत

कई बार ऐसा होता है कि जब आपके मोबाइल पर किसी अंजान नंबर से कॉल आता है और जब आप उस कॉल को पिक करते हैं तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है, जबकि आप अपनी तरफ से कई बार हैलो बोलते हैं फिर भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है और 10 सेकेंड के बाद या तो आप खुद कॉल काट देते हैं या फिर उधर से कॉल कट जाता है. आप इसे मामूली बात मानकर भूल जाते हैं, लेकिन यह साइलेंट कॉल खतरनाक होते हैं. यह आपके बैंक खाते से रकम उड़ा सकता हैं. आपको साइबर ठगी का शिकार बनाया जा सकता है. झारखंड जैसे राज्य साइबर ठगों को लेकर हाई रिस्क पर होते हैं, ऐसे में साइलेंट कॉल को लेकर जारी वीडियो का जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है.

दूरसंचार विभाग ने जारी किया अलर्ट

भारतीय दूरसंचार विभाग ने साइलेंट कॉल को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है. विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बकायदा साइबर अपराधियों की इस नई चाल को लेकर जानकारियां और उससे सम्बंधित वीडियो भी जारी किया है.

अलर्ट मैसेज में क्या लिखा?