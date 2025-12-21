साइलेंट कॉल से रहे सावधान, वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट!
भारतीय दूरसंचार मंत्रालय ने साइलेंट कॉल से सावधान रहने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. ताकि लोग ठगी से बच सके.
Published : December 21, 2025 at 6:52 PM IST
रांची: साइबर अपराधियों के लिए साइलेंट कॉल ठगी का एक नया तरीका है. साइलेंट कॉल आम लोगों के लिए एक नई मुसीबत बन रहा है. यदि आप अपने मोबाइल फोन पर आने वाले साइलेंट कॉल को लेकर सावधान नहीं हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए साइलेंट कॉल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इसके लिए बाकायदा भारतीय दूरसंचार मंत्रालय ने एक वीडियो भी शेयर किया है.
एक और नई मुसीबत
कई बार ऐसा होता है कि जब आपके मोबाइल पर किसी अंजान नंबर से कॉल आता है और जब आप उस कॉल को पिक करते हैं तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है, जबकि आप अपनी तरफ से कई बार हैलो बोलते हैं फिर भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है और 10 सेकेंड के बाद या तो आप खुद कॉल काट देते हैं या फिर उधर से कॉल कट जाता है. आप इसे मामूली बात मानकर भूल जाते हैं, लेकिन यह साइलेंट कॉल खतरनाक होते हैं. यह आपके बैंक खाते से रकम उड़ा सकता हैं. आपको साइबर ठगी का शिकार बनाया जा सकता है. झारखंड जैसे राज्य साइबर ठगों को लेकर हाई रिस्क पर होते हैं, ऐसे में साइलेंट कॉल को लेकर जारी वीडियो का जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है.
फ़ोन बजा, उठाया… लेकिन उधर कोई आवाज नहीं?— DoT India (@DoT_India) December 15, 2025
ये कोई आम कॉल नहीं, बल्कि स्कैमर्स का तरीका है ये चेक करने का कि आपका नंबर एक्टिव है ना नहीं। ऐसे कॉल पर कॉल बैक ना करें और संचार साथी ऐप पर तुरंत रिपोर्ट करें।
थोड़ी सी समझदारी, बड़ी ठगी से बचाव
फ़ोन से जुड़े रहें, Silent Call से दूर… pic.twitter.com/LKJ9aIJj7c
दूरसंचार विभाग ने जारी किया अलर्ट
भारतीय दूरसंचार विभाग ने साइलेंट कॉल को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है. विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बकायदा साइबर अपराधियों की इस नई चाल को लेकर जानकारियां और उससे सम्बंधित वीडियो भी जारी किया है.
अलर्ट मैसेज में क्या लिखा?
फोन बजा, उठाया लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं ये कोई आम कॉल नहीं है बल्कि स्कैमर्स का तरीका है. इसके जरिए स्कैमर्स यह चेक करते हैं कि आपका
फोन नंबर एक्टिव है या नहीं, इसके बाद ही साइबर अपराधी आपको टारगेट करते हैं. अतः ऐसे कॉल से सावधान रहे, उसे पिक न करे. ऐसे कॉल्स को लेकर साइबर हेल्पलाइन में शिकायत करें.
आपके नंबर की जासूसी करते हैं साइलेंट कॉल
देशभर में साइबर ठगों ने लोगों के बैंक खातों को निशाना बनाने का एक नया तरीका अपना लिया है. इस तरीके में मोबाइल पर आने वाली एक साधारण सी ‘साइलेंट कॉल’ से ही खाताधारक की गोपनीय जानकारी चोरी कर ली जाती है.
विशेषज्ञों के अनुसार, लोग अक्सर अनजान नंबर देखकर कॉल उठा लेते हैं और कॉल पर कुछ न सुनाई देने पर भी कुछ देर तक लाइन पर बने रहते हैं. इसी दौरान ठग मोबाइल की डिटेल निकाल लेते हैं. इसके बाद कई नंबरों से आपको तरह तरह से ठगने की कोशिश शुरू हो जाती है.
