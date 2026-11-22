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झारखंड के सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत की जीत की हैट्रिक, थाईलैंड को रौंदकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का प्रदर्शन ( सौ- हॉकी इंडिया )

रांचीः झारखंड की बेटी सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है. मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 7-0 से करारी शिकस्त देकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

इस मुकाबले में दीपिका ने शानदार हैट्रिक लगाई, जबकि नवनीत कौर ने दो गोल किए। मुमताज खान और झारखंड की सुनेलिता टोप्पो ने एक-एक गोल कर भारत की जीत में योगदान दिया. भारतीय टीम ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. चौथे मिनट में नवनीत कौर ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर भारत का खाता खोला. इसके बाद 10वें और 11वें मिनट में दीपिका ने लगातार दो गोल कर भारत को 3-0 की बढ़त दिला दी. 28वें मिनट में मुमताज खान ने शानदार गोल कर स्कोर 4-0 कर दिया। पहले हाफ तक भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी.