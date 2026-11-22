झारखंड के सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत की जीत की हैट्रिक, थाईलैंड को रौंदकर सेमीफाइनल में बनाई जगह
झारखंड की सलीमा टेटे की कप्तानी में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत की हैट्रिक लगाई है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 22, 2026 at 9:21 PM IST
रांचीः झारखंड की बेटी सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है. मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 7-0 से करारी शिकस्त देकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.
इस मुकाबले में दीपिका ने शानदार हैट्रिक लगाई, जबकि नवनीत कौर ने दो गोल किए। मुमताज खान और झारखंड की सुनेलिता टोप्पो ने एक-एक गोल कर भारत की जीत में योगदान दिया. भारतीय टीम ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. चौथे मिनट में नवनीत कौर ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर भारत का खाता खोला. इसके बाद 10वें और 11वें मिनट में दीपिका ने लगातार दो गोल कर भारत को 3-0 की बढ़त दिला दी. 28वें मिनट में मुमताज खान ने शानदार गोल कर स्कोर 4-0 कर दिया। पहले हाफ तक भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी.
इस जीत के साथ भारत ने तीन मुकाबलों में नौ अंक हासिल कर लिए हैं. बेहतर गोल अंतर के आधार पर भारतीय टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर है. जापान के भी नौ अंक हैं लेकिन गोल अंतर में भारत उससे आगे है, दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं.
झारखंड के लिए इस जीत की खास बात यह भी है कि भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे के अलावा निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और सुनेलिता टोप्पो भी टीम का हिस्सा हैं. सुनेलिता ने थाईलैंड के खिलाफ गोल कर राज्य का गौरव बढ़ाया है.
हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी के अनुसार, सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय टीम ने वर्ष 2024 में बिहार के राजगीर में आयोजित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सभी सात मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया था. इससे पहले वर्ष 2023 में रांची में भी भारतीय टीम चैंपियन बनी थी. भोपाल में लगातार तीन जीत के साथ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में सलीमा की कप्तानी में भारत की जीत का सिलसिला आगे बढ़ा है. हॉकी झारखंड ने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए सभी खिलाड़ियों को बधाई और आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दी हैं. भारतीय टीम अब 24 नवंबर को चीन के खिलाफ अपना अगला मुकाबला खेलेगी. सोमवार को प्रतियोगिता में विश्राम का दिन रहेगा.
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