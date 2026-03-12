ETV Bharat / state

ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की होगी वतन वापसी, आर्मेनिया होते हुए भारत पहुंचेंगे 110 छात्र

युद्ध के बीच ईरान की यूनिवर्सिटी में फंसे भारतीय छात्रों को एयरस्पेस बंद होने के कारण आर्मेनिया रूट से दुबई होते हुए भारत लाया जाएगा.

चर्मेश शर्मा ने दिल्ली में मानव अधिकार आयोग में ज्ञापन सौंपा (Photo- Charmesh Sharma)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 6:25 PM IST

बूंदी: ईरान, इजरायल व अमेरिका के भीषण युद्ध के बीच ईरान की उर्मिया मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में फंसे कोटा निवासी छात्र माज हैदर सहित 110 भारतीय छात्रों को ईरान में एयरस्पेस बंद होने के कारण आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया जाएगा. ईरान स्थित भारतीय दूतावास और उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के अनुसार सभी छात्र पहले उर्मिया विश्वविद्यालय से आर्मेनिया बॉर्डर क्रॉस कर आर्मेनिया पहुंचेंगे. उसके बाद आर्मेनिया से दुबई होते हुए नई दिल्ली आएंगे.

भारतीय छात्रों की शीघ्र सुरक्षित वापसी को लेकर राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक व बूंदी कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने गत दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम याचिका दायर की थी. बुधवार को उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और आयोग अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा तथा तत्काल कार्यवाही की मांग की. शर्मा ने यात्रा के दौरान भारत सरकार से युद्धरत देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समन्वय कर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की.

सुनिए क्या बोले कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा (Video- Charmesh Sharma)

परिजनों के लिए एक-एक पल काटना मुश्किल: चर्मेश शर्मा ने अधिकारियों को छात्रों के परिजनों की गहरी चिंता से अवगत कराया. पिछले 11 दिनों से युद्ध के बीच फंसे छात्रों के परिवार हर पल चिंतित हैं. कोटा निवासी छात्र माज हैदर के मामा जुनैद फारुखी ने कहा कि अब एक-एक पल निकालना भारी पड़ रहा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचकर चर्मेश शर्मा ने कहा कि जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ा मानवाधिकार है. युद्ध में कहीं भी बम गिर सकता है, जीवन की क्षति हो सकती है. आयोग भारतीय छात्रों के मानवाधिकारों की तत्काल रक्षा सुनिश्चित करे.

