भारतीय छात्रों की पहली पसंद यूक्रेन-रूस! क्यों बड़ी संख्या में विदेश जाकर MBBS कर रहे छात्र?
भारतीय हजारों छात्र यूक्रेन, रूस, चीन जैसे देशों में एमबीबीएस पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, लेकिन भाषा और FMGE परीक्षा बड़ी चुनौती. पढ़ें खबर-
Published : June 1, 2026 at 2:44 PM IST
पटना: देश में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीमित सीट और निजी मेडिकल कॉलेजों की भारी फीस के कारण बड़ी संख्या में छात्रों का सपना अधूरा रह जाता है. यही वजह है कि अब भारत से हजारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश का रुख कर रहे हैं.
मेडिकल शिक्षा के लिए इन देशों को चुनते हैं छात्र: यूक्रेन, रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देश भारतीय छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा के बड़े केंद्र बन चुके हैं. कम फीस, आसान प्रवेश प्रक्रिया और कम खर्च में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होने की वजह से विदेशों में मेडिकल पढ़ाई का चलन तेजी से बढ़ा है. हालांकि विदेश जाकर डॉक्टर बनने की इस राह में कई चुनौतियां भी हैं, जिनमें भाषा, लाइसेंस परीक्षा और भारत लौटने के बाद की प्रक्रिया सबसे अहम मानी जाती है.
छात्रों के लिए विदेश एक बड़ा विकल्प: मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के विशेषज्ञ आशुतोष झा बताते हैं कि भारत में हर साल बड़ी संख्या में ऐसे छात्र होते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिल पाती. ऐसे छात्रों के लिए विदेश एक बड़ा विकल्प बनकर सामने आता है. उन्होंने बताया कि भारतीय छात्रों की पहली पसंद लंबे समय तक यूक्रेन रहा है. इसके बाद रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं.
विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने का सबसे बड़ा कारण: आशुतोष ने कहा कि विदेश जाकर मेडिकल पढ़ाई करने के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं. पहला कारण आर्थिक है. भारत में निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस इतनी अधिक होती है कि मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए पढ़ाई कराना मुश्किल हो जाता है. वहीं विदेशों में कम खर्च में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की जा सकती है. दूसरा कारण वहां रहने और हॉस्टल का अपेक्षाकृत कम खर्च है.
निजी कॉलेज से एमबीबीएस में कितना खर्च: उन्होंने बताया कि भारत के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सालाना फीस सामान्य तौर पर 14 से 15 लाख रुपये तक पहुंच जाती है, जबकि विदेशों के इन देशों में सालाना खर्च करीब 3.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच होता है. ऐसे में जहां भारत में निजी कॉलेज से एमबीबीएस पूरा करने में 75 से 90 लाख रुपये तक खर्च हो सकते हैं, वहीं विदेश में यही पढ़ाई 20 से 35 लाख रुपये के भीतर पूरी हो जाती है.
विदेश में एमबीबीएस के लिए अनिवार्य योग्यताएं: आशुतोष झा ने बताया कि विदेश में एमबीबीएस करने के लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएं भी तय हैं. विद्यार्थी का 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों में 50% अंक के साथ कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. इसके साथ ही जिस वर्ष छात्र विदेश में मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, उसी वर्ष भारत की नीट परीक्षा में उसका क्वालीफाई होना अनिवार्य है. यानी बिना नीट पास किए कोई छात्र विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकता.
विदेश में मेडिकल पढ़ाई की चुनौतियां: उन्होंने कहा कि विदेश में मेडिकल पढ़ाई के अपने फायदे हैं तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं. सबसे बड़ी समस्या भाषा को लेकर होती है. कई देशों में पढ़ाई भले अंग्रेजी माध्यम में होती हो, लेकिन अस्पतालों में मरीजों से संवाद स्थानीय भाषा में करना पड़ता है.
स्थानीय भाषा समझना जरूरी: आशुतोष झा ने उदाहरण के तौर पर बताया कि अगर कोई छात्र चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो उसे वहां की स्थानीय भाषा मंदारिन सीखनी होगी. क्योंकि इंटर्नशिप और क्लीनिकल प्रैक्टिस के दौरान मरीज उसी भाषा में बात करते हैं. इसी तरह रूस, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान में पढ़ाई करने वाले छात्रों को वहां की स्थानीय भाषा समझनी पड़ती है. ऐसे में विदेशी मेडिकल शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती बल्कि भाषा और स्थानीय संस्कृति को समझना भी जरूरी हो जाता है.
ये परीक्षा पास करना है जरूरी: आशुतोष झा बताते हैं कि विदेश से एमबीबीएस पूरा करने के बाद भारत लौटने पर छात्रों को सीधे प्रैक्टिस की अनुमति नहीं मिलती. इसके लिए उन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी एफएमजीई परीक्षा पास करनी होती है. यह परीक्षा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में पंजीकरण के लिए अनिवार्य है. जब तक छात्र यह परीक्षा पास नहीं करता, तब तक वह भारत में न तो डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकता है और न ही किसी अस्पताल में नौकरी कर सकता है.
"एफएमजीई परीक्षा पास करने के बाद छात्र को भारत में इंटर्नशिप करनी होती है. इसके बाद ही उसे स्थायी रूप से मेडिकल प्रैक्टिस की अनुमति मिलती है. परीक्षा और इंटर्नशिप पूरी करने के बाद विदेश से पढ़ाई कर लौटे छात्र भारत के किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर की तरह सरकारी या निजी अस्पताल में काम कर सकते हैं. इसके साथ ही वे आगे नीट पीजी परीक्षा देकर विशेषज्ञता की पढ़ाई भी कर सकते हैं."-आशुतोष झा, विशेषज्ञ, मेडिकल प्रवेश परीक्षा
एफएमजीई परीक्षा का स्तर कठिन: विशेषज्ञों का कहना है कि विदेश से मेडिकल पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा और कम खर्च में डॉक्टर बनने का अवसर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती भारत लौटकर योग्यता साबित करने की प्रक्रिया है. एफएमजीई परीक्षा का स्तर कठिन माना जाता है और हर साल बड़ी संख्या में छात्र इसमें सफल नहीं हो पाते. ऐसे में विदेश में मेडिकल पढ़ाई का फैसला केवल फीस देखकर नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया को समझकर लेना जरूरी होता है.
मेडिकल कॉलेज चुनने से पहले करें ये काम: आशुतोष झा का कहना है कि छात्रों और अभिभावकों को मेडिकल कॉलेज चुनने से पहले उस विश्वविद्यालय की मान्यता, वहां की पढ़ाई की गुणवत्ता, अस्पताल की सुविधाएं और भारत में उसकी मान्यता की स्थिति को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए. कई बार छात्र केवल कम फीस देखकर कॉलेज चुन लेते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि विदेश में मेडिकल पढ़ाई आज एक बड़ा विकल्प जरूर बन चुका है, लेकिन इसमें सफलता के लिए सही जानकारी, तैयारी और धैर्य बेहद जरूरी है.
चिकित्सा जगत की तकनीकी बारीकियों के एक्सपर्ट: विदेश में एमबीबीएस करने की चाह रखने वाले छात्रों के मन में कई जरूरी सवाल होते हैं जिनकी जानकारी जरूरी होती है. ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों का जवाब दिया है बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने. डॉ. अजय कुमार राज्य में सरकारी डॉक्टरों के संगठन भाषा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और चिकित्सा जगत की तकनीकी बारीकियों के एक्सपर्ट हैं.
नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है और क्या काम करता है?: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमिशन भारत में मेडिकल शिक्षा और डॉक्टरों के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है. यह पहले मौजूद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह बनाई गई थी. एनएमसी का काम मेडिकल कॉलेजों की मान्यता तय करना, मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी रखना, डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना और विदेशी मेडिकल डिग्री से जुड़े नियम तय करना है. इसके साथ ही विदेश से एमबीबीएस करके आने वाले छात्रों के लिए कौन सी डिग्री मान्य होगी और भारत में प्रैक्टिस के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी, यह भी एनएमसी ही तय करता है.
एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 क्या है?: डॉ. अजय कुमार ने बताया कि एफएमजीएल यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 वह नियमावली है जिसे एनएमसी ने विदेश से मेडिकल पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए लागू किया है. इसके तहत विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस की अनुमति पाने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होती हैं. इसके नियमों के अनुसार छात्र के मेडिकल कोर्स की अवधि तय मानकों के अनुसार होनी चाहिए.
"पढ़ाई, क्लीनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप उसी विदेशी संस्थान से पूरी होनी चाहिए. इसके अलावा उस छात्र को संबंधित देश में मेडिकल प्रैक्टिस की अनुमति मिलनी चाहिए. इन सब के बाद भारत लौटने के बाद एफएमजीई पास करनी होती है. तभी वह देश में प्रैक्टिस करने के साथ-साथ यहां डॉक्टर बनने के योग्य होते हैं."- डॉ. अजय कुमार, पूर्व अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार
कौन-कौन से विषय शामिल होने चाहिए?: डॉ अजय कुमार ने बताया कि विदेशी मेडिकल कोर्स में वही विषय शामिल होने चाहिए जो भारत के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के समकक्ष माने जाते हैं. इनमें मुख्य रूप से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, सामुदायिक चिकित्सा जैसे विषय शामिल होने जरूरी हैं. एनएमसी यह देखता है कि छात्र की पढ़ाई भारतीय एमबीबीएस के बराबर है या नहीं.
मेडिकल कोर्स की अवधि कितनी होनी चाहिए?: एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 के अनुसार विदेश में एमबीबीएस या समकक्ष मेडिकल कोर्स की कुल अवधि कम से कम 54 महीने यानी साढ़े चार वर्ष होनी चाहिए. इसमें थ्योरी और क्लीनिकल पढ़ाई दोनों शामिल रहती हैं. उसके बाद 12 महीने की इंटर्नशिप भी उसी संस्थान से होनी चाहिए. यानी कुल मिलाकर साढ़े पांच वर्ष का कोर्स हो जाता है.
क्या इंटर्नशिप क्लीनिकल ट्रेनिंग का हिस्सा होती है?: डॉ. अजय कुमार ने बताया कि इंटर्नशिप को क्लीनिकल ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. इसी दौरान छात्र मरीजों के इलाज, अस्पताल की कार्यप्रणाली, सर्जरी, आपातकालीन सेवाओं और वास्तविक मेडिकल प्रैक्टिस का अनुभव हासिल करते हैं. एनएमसी के नियमों के अनुसार क्लीनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप पूरी तरह नियमित और मान्यता प्राप्त संस्थान में होना जरूरी है.
स्टूडेंट का कोर्स किस भाषा में होना चाहिए?: डॉ. अजय कुमार ने बताया कि विदेश में मेडिकल पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होना जरूरी माना जाता है ताकि भारतीय छात्र पढ़ाई को ठीक से समझ सकें. हालांकि कई देशों में अस्पतालों में मरीजों से बातचीत के लिए स्थानीय भाषा भी सीखनी पड़ती है. उदाहरण के तौर पर चीन में मंदारिन, रूस में रूसी भाषा, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में स्थानीय भाषा. ऐसा इसलिए की इंटर्नशिप और क्लीनिकल प्रैक्टिस के दौरान स्थानीय भाषा का ज्ञान बेहद जरूरी हो जाता है.
विदेश में मेडिकल एडमिशन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?: शिक्षक आशुतोष झा के मुताबिक छात्रों और अभिभावकों को एडमिशन से पहले कई महत्वपूर्ण चीजों की जांच करनी चाहिए. जैसे की विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज संबंधित देश की सरकारी सूची में मान्यता प्राप्त हो. वहां के मेडिकल कोर्स की अवधि एनएमसी नियमों के अनुसार होने के साथ-साथ वहां पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में भी हो रही हो. इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि वहां क्लीनिकल ट्रेनिंग कैसी मिल रही है और इंटर्नशिप के नियम क्या है. इसके साथ ही जरूरी है कि छात्रों को वहां की डिग्री से उस देश में प्रैक्टिस की अनुमति मिले.
विदेश में मेडिकल पढ़ाई के लिए ये दस्तावेज जरूरी: विदेश में मेडिकल पढ़ाई के लिए कई आधिकारिक दस्तावेज जरूरी होते हैं. आशुतोष झा ने बताया कि विदेश में मेडिकल एडमिशन के लिए सामान्य तौर पर ये दस्तावेज जरूरी होते हैं-10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, नीट क्वालीफाई स्कोर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वीजा दस्तावेज, एडमिशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (कुछ देशों में), जिसे कैरक्टर सर्टिफिकेट कहा जाता है. इसके अलावा कई देशों में डॉक्यूमेंट का अंग्रेजी अनुवाद और सत्यापन भी जरूरी होता है.
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