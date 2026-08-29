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पाक हैंडलरों के इशारे पर भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे, व्हाट्सएप चलवाया, एक गिरफ्तार

थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है. पाकिस्तानी हैंडलरों से उसके संपर्क, भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने के तरीके और इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. जांच में अब तक करीब 8 भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि ये सिम कार्ड पाकिस्तान तक किस माध्यम से पहुंचे.

श्रीगंगानगर: भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान पहुंचाने, उन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप चलवाने और सीमावर्ती इलाके में सोलर कैमरे लगाने के प्रयास की सूचना ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है. इस मामले में पुलिस और सीआईडी (आईबी) की संयुक्त कार्रवाई में अनूपगढ़ के गांव 27 ए निवासी बलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है. युवक पर भारतीय नागरिकों के सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने और उन्हीं भारतीय नंबरों पर पाकिस्तान में व्हाट्सएप चलवाने का आरोप है.

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पाक हैंडलरों से संपर्क: पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती क्षेत्र में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थीं. इसी दौरान बलविंदर सिंह के पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में होने की सूचना मिली. जांच आगे बढ़ने पर भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे जाने और उन नंबरों पर वहां व्हाट्सएप संचालित किए जाने की जानकारी सामने आई. एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी ने किन लोगों के नाम पर सिम कार्ड हासिल किए. उन्हें पाकिस्तान तक पहुंचाने में कौन-कौन लोग शामिल थे और इन नंबरों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था.

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सोलर कैमरों लगाने का प्रयास: जांच के दौरान मामला केवल सिम कार्ड तक सीमित नहीं रहा. पुलिस के अनुसार पाकिस्तानी हैंडलरों के कथित इशारे पर सीमावर्ती क्षेत्र में सोलर कैमरे लगाने के प्रयास किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. अब सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि कैमरे कहां लगाए जाने थे, उनका उद्देश्य क्या था और क्या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका थी. बलविंदर सिंह जैतसर थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य धाराओं के मामले में वांछित बताया जा रहा है. सिम कार्ड मामले में पुलिस थाना अनूपगढ़ में मामला दर्ज किया गया है.