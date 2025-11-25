ETV Bharat / state

सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप; पहले दिन भारतीय शटलरों का शानदार आगाज

पहले गेम में आगे रहने के बाद के बाद त्रिशा व गायत्री को हार का सामना करना पड़ा. फिर राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए अगले दोनों गेम कड़े संघर्ष में अपने नाम किए. पुरुष युगल में पिछली उपविजेता दूसरी वरीय भारत के साई प्रतीक के व पृथ्वी कृष्णामूर्ति राय ने आसान मुकाबले में भारत के ही स्वर्णराज बोरा व निबिर रंजन को 21–8, 21–17 से मात दी.

मुख्य ड्रा में महिला युगल के सबसे रोमांचक मुकाबले में पिछली विजेता भारत की त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने मलेशिया की चेंग सू हुई और तैन झिंग यी को 1 घंटे 14 मिनट तक चले संघर्षपूर्ण मैच में 19–21, 22–20, 21–9 से हराया.

मंगलवार को हुए पहले दौर के मुकाबले : भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन (बीएआई) के बैनर तले उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा योनेक्स सनराइज बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में आयोजित चैंपियनशिप में मंगलवार को महिला और पुरुष युगल के मुख्य ड्रा के पहले दौर के मुकाबले खेले गए.

अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का किया. वहीं पुरुष युगल में पिछली उपविजेता दूसरी वरीय भारतीय जोड़ी साई प्रतीक के और पृथ्वी कृष्णामूर्ति राय ने भी जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश कर लिया.

लखनऊ : महिला युगल में शीर्ष वरीय भारत की त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने रोमांचक जीत हासिल की. सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय जोड़ी ने जीत के साथ शुरुआत की.

भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा. (Photo Credit; Badminton Championship Media Cell)

यूपी की श्रुति मिश्रा महिला युगल के अगले दौर में : महिला युगल में यूपी की श्रुति मिश्रा, अपनी साथी प्रिया कोंज़ेंगबम के साथ जीत दर्ज कर अगले दौर में पहुंचीं। हालांकि यूपी की अन्य जोड़ी समृद्धि सिंह और तनीषा सिंह की चुनौती पहले ही दौर में समाप्त हो गई. महिला युगल मुकाबले के पहले दौर में भारत की श्रुति मिश्रा व प्रिया कोंज़ेंगबम ने भारत की ही समृद्धि सिंह व रीवा को 21–8, 21–11 से पराजित किया.

सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप (Photo Credit; Badminton Championship Media Cell)

महिला युगल में यूक्रेन की चौथी वरीय यूक्रेन की पोलिना बुह्रोवा और येव्हेनिया कांतमिर ने भारत की तनीषा सिंह व साक्षी गहलावत को 21-9, 21-19 से हराया.

पुरुष युगल में भी जीती भारतीय जोड़ी : पुरुष युगल में पांचवीं वरीय एम.आर. अर्जुन व हरिहरन अम्साकरुनन की भारतीय जोड़ी ने भी जीत दर्ज करते हुए भारत के आयुष मखीजा व सुजय तंबोली को 21–11, 21–13 से हराया. दूसरी ओर चीनी ताइपे की चौथी वरीय ह्वांग जुई-शुआन व झी-वेई हे की जोड़ी नेने भारत के शशांक छेत्री व नितिन कुमार को 21–19, 21–15 से और भारत के विप्लव कुवले व विराज कुवले ने कड़े मुकाबले में हमवतन आदित्य दिवाकर व केविन थंगम को 22–20, 16–21, 21–19 से हराया.

खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्वालीफायर मुकाबलों के परिणाम : क्वालीफायर मुकाबलों में कई भारतीय खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मुख्य ड्रा में जगह बनाई. इसमें पुरुष एकल में अभिनव ठाकुर, ओर्जित चालिहा, आर्य व भरत राघव, महिला एकल में प्रकृति भारत, अदिता राव व अलीशा नायक, मिश्रित युगल में मिथिलेश पी. कृष्णन व वरना, विशाखा टोप्पो व भव्य छाबड़ा, सी. लालरामसंगा व तारिनी सूरी, नितिन एचवी व श्रीनिधि नारायण ने जीत दर्ज की. पुरुष युगल में भव्य छाबड़ा व परम चौधरी, मयंक राणा व आर्यन, असिथ सूर्या व गणेश, आयुष अग्रवाल व दक्ष गौतम जीते. महिला युगल में आरती सारा सुनील व वी. विश्वनाथ, जेनिथ व लिखिता श्रीवास्तव और वीआर नारधाना व ऋद्धिवंशी रामास्वामी ने जीत दर्ज की.

यह भी पढ़ें : ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी, रोहित को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यहां देखें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल