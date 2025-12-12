ETV Bharat / state

भारतीय रुपये का दुनिया में दबदबा, 34 देशों में हो रहा रुपये में व्यापार, कानपुर के निर्यातक बोले- अब सीधा मुनाफा मिलेगा

रुपये के मजबूत होने से निर्यातकों की डॉलर पर निर्भरता कम होगी. रुपये में कारोबार करने वाले देशों की संख्या बढ़ने लगी है.

भारतीय रुपये का दुनिया में दबदबा.
भारतीय रुपये का दुनिया में दबदबा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 6:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : भारतीय रुपया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रहा है. 2022 तक भारत केवल 18 देशों के साथ रुपये में कारोबार करता था, वहीं तीन साल में यह संख्या बढ़कर 34 देशों तक पहुंच गई है. यह भारत की आर्थिक स्थिति और रुपये की स्थिरता का मजबूत संकेत माना जा रहा है.

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक अलोक श्रीवास्तव ने बताया कि रुपये के मजबूत होने से निर्यातकों की डॉलर पर निर्भरता कम होगी. 2022 में आरबीआई के नए नियम से रुपया लगातार साल दर साल मजबूत हो रहा है. रुपये में कारोबार करने वाले देशों की संख्या बढ़ने लगी है.

डॉलर पर निर्भरता ने बढ़ाई चिंता : काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में डॉलर पर निर्भरता को लेकर कई देशों में चिंता बढ़ी है. इसी बीच भारत ने रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया. इससे व्यापार की लागत कम होगी.

असद इराकी ने कहा, जब लेनदेन अपनी मुद्रा में होता है तो बार-बार डॉलर में बदलने का खर्च और जोखिम खत्म हो जाता है. रुपये में कारोबार करने से हमारे करेंसी कंवर्जन चार्जेस काफी हद तक बच जाते हैं. इससे जो सीधा मुनाफा है, वह भी बच जाता है. जबकि डॉलर में ऐसा नहीं था.

डॉलर और रुपये में उतार-चढ़ाव रहा : उन्होंने कहा, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी बैंकों पर अमेरिका व यूरोपीय देशों ने भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया था. अचानक प्रतिबंध लगने से रूस समेत अन्य देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार डगमगा रहा था, जिसके चलते डॉलर और रुपये में उतार-चढ़ाव बना रहा.

यह एक ऐसा दौर था जब निर्यातकों को लगा कि डॉलर में कारोबार करना किसी भी समय नुकसानदेह साबित हो सकता है. इसलिए भारतीय बाजारों में आरबीआई की ओर से 11 जुलाई 2022 को रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया गया. साथ ही यहां के निर्यातकों ने डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म करते हुए दूसरे देशों संग रुपये में कारोबार शुरू कर दिया. नतीजा यह रहा साल 2022 में रुपये में कारोबार 18 देशों तक हो रहा था. साल 2025 तक ये आंकड़ा 34 देशों तक पहुंच चुका है.

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिशएन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा, एक समय ऐसा था जब भारतीय निर्यातक कई देशों के साथ केवल डॉलर में ही कारोबार करते थे, पर अब समय बदल गया है. रुपये में कारोबार करने से निर्यातकों को बहुत अधिक सहूलियतें मिल जाती हैं.

इन देशों संग भारत का मौजूदा समय में रुपये में कारोबार : आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, बोत्सवाना, चीन, मिस्र, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इंडोनेशिया, इस्रेल, जापान, केन्या, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव, मॉरीशस, मैगनोलिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, कतर, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, युनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका.

इन आंकड़ों को भी जानिए-

सालकुल देशों की संख्या
202218
202322
202428
202534

यह भी पढ़ें : वाराणसी की LGBTQIA+ नीति की कहानी, कम्युनिटी की बनीं आवाज, एक कॉल पर मिल जाती है मदद

TAGGED:

FIEO OFFICE KANPUR
INDIAN RUPEE GLOBALLY DOMINANT
KANPUR NEWS
34 देशों में रुपये में व्यापार
INDIAN RUPEE GLOBALLY DOMINANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.