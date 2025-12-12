ETV Bharat / state

भारतीय रुपये का दुनिया में दबदबा, 34 देशों में हो रहा रुपये में व्यापार, कानपुर के निर्यातक बोले- अब सीधा मुनाफा मिलेगा

कानपुर : भारतीय रुपया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रहा है. 2022 तक भारत केवल 18 देशों के साथ रुपये में कारोबार करता था, वहीं तीन साल में यह संख्या बढ़कर 34 देशों तक पहुंच गई है. यह भारत की आर्थिक स्थिति और रुपये की स्थिरता का मजबूत संकेत माना जा रहा है.

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक अलोक श्रीवास्तव ने बताया कि रुपये के मजबूत होने से निर्यातकों की डॉलर पर निर्भरता कम होगी. 2022 में आरबीआई के नए नियम से रुपया लगातार साल दर साल मजबूत हो रहा है. रुपये में कारोबार करने वाले देशों की संख्या बढ़ने लगी है.

डॉलर पर निर्भरता ने बढ़ाई चिंता : काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में डॉलर पर निर्भरता को लेकर कई देशों में चिंता बढ़ी है. इसी बीच भारत ने रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया. इससे व्यापार की लागत कम होगी.

असद इराकी ने कहा, जब लेनदेन अपनी मुद्रा में होता है तो बार-बार डॉलर में बदलने का खर्च और जोखिम खत्म हो जाता है. रुपये में कारोबार करने से हमारे करेंसी कंवर्जन चार्जेस काफी हद तक बच जाते हैं. इससे जो सीधा मुनाफा है, वह भी बच जाता है. जबकि डॉलर में ऐसा नहीं था.

डॉलर और रुपये में उतार-चढ़ाव रहा : उन्होंने कहा, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी बैंकों पर अमेरिका व यूरोपीय देशों ने भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया था. अचानक प्रतिबंध लगने से रूस समेत अन्य देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार डगमगा रहा था, जिसके चलते डॉलर और रुपये में उतार-चढ़ाव बना रहा.