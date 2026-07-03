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गिरिडीह के शहरी इलाके में मिला 7 फीट लंबा अजगर, मचा हड़कंप

गिरिडीह में एक भारतीय अजगर मिला, जिसे सुरक्षित इलाके में छोड़ दिया गया.

Indian rock python found in Giridih
7 फीट लंबा अजगर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 3, 2026 at 4:06 PM IST

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गिरिडीह: जिले के शहरी इलाके में एक 'इंडियन रॉक पायथन' (अजगर) मिलने से अफरा-तफरी मच गई. लगभग 7 फीट लंबे और 13 किलो वजन वाले इस अजगर को शुक्रवार को शहर के धरियाडीह इलाके में देखा गया. जैसे ही लोगों ने सांप को देखा, वे डर गए और इधर-उधर भागने लगे.

इसके बाद, सर्प मित्र रॉकी नवल को मौके पर बुलाया गया. वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले भीड़ को सुरक्षित दूरी पर जाने को कहा. फिर उन्होंने सांप को पकड़ा और सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया. लोगों के अनुसार, अजगर को सुबह में धरियाडीह इलाके में देखा गया था, जिससे तुरंत हड़कंप मच गया. लोग शोर करने लगे.

जानकारी देते सर्प मित्र (Etv Bharat)

सर्प मित्र के पहुंचने के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि अजगर आया कहां से? स्थानीय निवासी अपने बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए. अजगर के सुरक्षित रूप से पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

दुर्लभ प्रजाति का है सांप

सर्प मित्र रॉकी नवल ने बताया कि भारतीय अजगर एक दुर्लभ प्रजाति का सांप है, जो आजकल पहले की तुलना में कम ही दिखाई पड़ता है. उन्होंने कहा कि हालांकि यह प्रजाति जहरीली नहीं होती, लेकिन यह एक ताकतवर शिकारी है जो छोटे जानवरों और छोटे बच्चों के लिए खतरा बन सकता है. इसलिए, अगर ऐसा सांप दिखे तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए.

सांप को मारने की ना करें कोशिश

उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें ऐसा सांप दिखे तो वे घबराएं नहीं और न ही उसे मारने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसानों और वन्यजीवों दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है. इसके बजाय, उन्होंने सुरक्षित दूरी बनाए रखने और तुरंत किसी सांप पकड़ने वाले या संबंधित अधिकारियों को सूचित करने की सलाह दी, ताकि प्रशिक्षित पेशेवर आकर सुरक्षित रूप से उसका रेस्क्यू कर सकें.

गौरतलब है कि गिरिडीह कोलियरी से सटे इलाके में पहले भी अजगर मिल चुके हैं. पहल भी यहां जंगल से कई अजगर निकलकर आए हैं और बाद में उन्हें वापस जंगल के इलाकों में छोड़ा गया.

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