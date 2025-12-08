दिलशाद गार्डन का रेड क्रॉस हॉस्पिटल का बदला रंग रूप, LG ने आम लोगों को किया समर्पित
दिलशाद गार्डन स्थित रेड क्रॉस हॉस्पिटल का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने निरीक्षण किया था उसके बाद रिनोवेशन के आदेश जारी किए थे.
Published : December 8, 2025 at 10:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के दिलशाद गार्डन में स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के रिडेवलप्ड अस्पताल को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को आम जनता को समर्पित कर दिया. कभी टूटती दीवार, उखड़ते प्लास्टर और घटते मरीजों के कारण उपेक्षित पड़ा यह अस्पताल अब पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर तैयार है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि कार्यभार संभालने के बाद जब उन्होंने पहली बार इस अस्पताल का निरीक्षण किया था, तब इसकी हालत बेहद खराब थी, जबकि इसे गरीब और हाशिये पर खड़े लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से बनाया गया था.
करीब एक वर्ष में दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की निगरानी में हुए पुनर्विकास ने पूरे परिसर का कायाकल्प कर दिया है. नए भवन में आधुनिक ओपीडी और आइपीडी सेवाएं, लैबोरेटरी, पर्याप्त शौचालय, फिजियोथेरेपी यूनिट, प्रतीक्षालय, कैंटीन और दिव्यांगजन के लिए रैंप व लिफ्ट जैसी पूरी तरह सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. अस्पताल को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया है. इसके अलावा विभिन्न चिकित्सा शाखाओं में सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं, आयुष और डायग्नोस्टिक सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी.
Inaugurated the Redeveloped Indian Red Cross Society (IRCS) Hospital in East Delhi's Dilshad Garden today.— LG Delhi (@LtGovDelhi) December 8, 2025
Once an iconic facility built by IRCS, which is headed by the President of India nationally and by the LG in Delhi, this Hospital meant to serve the poorest on our margins,… pic.twitter.com/PHz7EpSDk1
कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने स्थानीय विधायक संजय गोयल से समुदाय को अस्पताल की प्रगति से जोड़ने की अपील की और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अस्पताल की देखरेख और मेंटेनेंस नियमित रूप से हो. सोशल मीडिया पर रिडेवलप्ड परिसर की “पहले” और “अब” की तस्वीरें भी साझा की गईं, जिनमें अस्पताल की पूरी बदली हुई पहचान साफ दिखाई देती है.
