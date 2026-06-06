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यूपी में जुलाई में कौन सी ट्रेनें रहेंगी निरस्त, किन ट्रेनों का रूट बदला?, जानिए

गोरखपुर: बड़ी परीक्षाओं को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड़ में है. वह अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन का संचालन कर रहा है. अब 07 जून से प्रारंभ हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भी रेलवे विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है. पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु 05031/05032 गोरखपुर-लखनऊ जं.-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी का संचलन 07 से 10 जून, 2026 तक किया जाएगा.





पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार 05031 गोरखपुर-लखनऊ जं. अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 07 से 10 जून, 2026 तक गोरखपुर से 19.00 बजे प्रस्थान कर खलीलाबाद से 19.42 बजे, बस्ती से 20.10 बजे, बभनान से 20.40 बजे, मनकापुर से 21.10 बजे, गोंडा से 21.45 बजे, करनैलगंज से 22.16 बजे, बाराबंकी से 23.37 बजे तथा दूसरे दिन बादशाह नगर से 00.20 बजे छूटकर लखनऊ जं. 00.55 बजे पहुंचेगी.



05032 लखनऊ जं.-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 07 से 10 जून, 2026 तक लखनऊ जं. से 18.15 बजे प्रस्थान कर बादशाह नगर से 18.48 बजे, बाराबंकी से 19.32 बजे, करनैलगंज से 20.30 बजे, गोंडा से 21.00 बजे, मनकापुर से 21.26 बजे, बभनान से 22.02 बजे, बस्ती से 22.33 बजे तथा खलीलाबाद से 23.00 बजे छूटकर गोरखपुर 23.55 बजे पहुंचेगी. इस गाड़ी में सामान्य, द्वितीय श्रेणी के 10 और एसएलआरडी के 02 कोच सहित कुल 12 कोच लगाये जाएंगे.



जुलाई में कई ट्रेनें निरस्त



मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा जुलाई माह में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. कुछ के मार्ग बदले गए हैं जिसकी जानकारी जनहित में यात्रियों को होने से उन्हें अपना यात्रा मार्ग तय करने में आसानी होगी. यह कदम इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार के निरन्तर किये जा रहे कार्यों की वजह से रेलवे को उठाना पड़ रहा है. गोंडा-बुढ़वल खंड पर स्थित गोंडा-गोंडा कचहरी (05 किमी.) स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन के प्रावधान हेतु प्री-नॉन इंटरलॉक एवं नॉन इंटरलॉक कार्य तथा 10 जुलाई, 2026 को मुख्य संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण के कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन, रि-शिड्यूलिंग, नियंत्रण एवं अस्थाई ठहराव किया जाएगा.



ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त

