यूपी में जुलाई में कौन सी ट्रेनें रहेंगी निरस्त, किन ट्रेनों का रूट बदला?, जानिए
बड़ी परीक्षाओं को लेकर भी रेलवे प्रशासन ने की खास तैयारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 9:38 AM IST
गोरखपुर: बड़ी परीक्षाओं को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड़ में है. वह अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन का संचालन कर रहा है. अब 07 जून से प्रारंभ हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भी रेलवे विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है. पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु 05031/05032 गोरखपुर-लखनऊ जं.-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी का संचलन 07 से 10 जून, 2026 तक किया जाएगा.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार 05031 गोरखपुर-लखनऊ जं. अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 07 से 10 जून, 2026 तक गोरखपुर से 19.00 बजे प्रस्थान कर खलीलाबाद से 19.42 बजे, बस्ती से 20.10 बजे, बभनान से 20.40 बजे, मनकापुर से 21.10 बजे, गोंडा से 21.45 बजे, करनैलगंज से 22.16 बजे, बाराबंकी से 23.37 बजे तथा दूसरे दिन बादशाह नगर से 00.20 बजे छूटकर लखनऊ जं. 00.55 बजे पहुंचेगी.
05032 लखनऊ जं.-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 07 से 10 जून, 2026 तक लखनऊ जं. से 18.15 बजे प्रस्थान कर बादशाह नगर से 18.48 बजे, बाराबंकी से 19.32 बजे, करनैलगंज से 20.30 बजे, गोंडा से 21.00 बजे, मनकापुर से 21.26 बजे, बभनान से 22.02 बजे, बस्ती से 22.33 बजे तथा खलीलाबाद से 23.00 बजे छूटकर गोरखपुर 23.55 बजे पहुंचेगी. इस गाड़ी में सामान्य, द्वितीय श्रेणी के 10 और एसएलआरडी के 02 कोच सहित कुल 12 कोच लगाये जाएंगे.
जुलाई में कई ट्रेनें निरस्त
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा जुलाई माह में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. कुछ के मार्ग बदले गए हैं जिसकी जानकारी जनहित में यात्रियों को होने से उन्हें अपना यात्रा मार्ग तय करने में आसानी होगी. यह कदम इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार के निरन्तर किये जा रहे कार्यों की वजह से रेलवे को उठाना पड़ रहा है. गोंडा-बुढ़वल खंड पर स्थित गोंडा-गोंडा कचहरी (05 किमी.) स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन के प्रावधान हेतु प्री-नॉन इंटरलॉक एवं नॉन इंटरलॉक कार्य तथा 10 जुलाई, 2026 को मुख्य संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण के कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन, रि-शिड्यूलिंग, नियंत्रण एवं अस्थाई ठहराव किया जाएगा.
ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त
- बान्द्रा टर्मिनस से 05 जुलाई, 2026 को चलने वाली 22921 बान्द्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 07 जुलाई, 2026 को चलने वाली 22922 गोरखपुर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 06 से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 15081 गोरखपुर-गोमती नगर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- गोमती नगर से 07 से 11 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 15082 गोमती नगर-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त
रहेगी.
- छपरा से 06 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15133 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- आनन्द विहार टर्मिनल से 08 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15134 आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा एक्सप्रेस
निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर एवं लखनऊ जं. से 08 एवं 09 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15031/15032 गोरखपुर-लखनऊ जं.-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- ऐशबाग से 07 से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 15070 ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 08 से 11 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 15069 गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- पूर्णिया कोर्ट से 10 एवं 11 जुलाई, 2026 को चलने वाली 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस निरस्त
रहेगी.
- अमृतसर से 08 एवं 09 जुलाई, 2026 को चलने वाली 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- ग्वालियर से 08 जुलाई, 2026 को चलने वाली 22199 ग्वालियर-बलरामपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- बलरामपुर से 09 जुलाई, 2026 को चलने वाली 22200 बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 09 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15029 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- पुणे से 11 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15030 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- थावे से 21 जून, 2026 को चलने वाली 75105 थावे-नकहा जंगल डेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
- नकहा जंगल से 21 जून, 2026 को चलने वाली 75107 नकहा जंगल-गोंडा डेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोंडा से 21 जून से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 75109 गोंडा-बहराइच डेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
- बहराइच से 22 जून से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 75110 बहराइच-गोंडा डेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोंडा एवं बहराइच से 22 जून से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 75111/75112 गोंडा-बहराइच-गोंडा
डेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोंडा एवं बहराइच से 22 जून से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 75113/75114 गोंडा-बहराइच-गोंडा
डेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोंडा से 22 जून से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 55091 गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी गाड़ी निरस्त
रहेगी.
- सीतापुर सिटी से 22 जून से 11 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 55092 सीतापुर सिटी-गोंडा सवारी गाड़ी
निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 22 जून से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 55093 गोरखपुर-गोंडा सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोंडा से 22 जून से 11 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोंडा एवं सीतापुर से 22 जून से 11 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 55033/55034 गोंडा-सीतापुर-गोंडा
सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- सीतापुर एवं शाहजहाँपुर से 22 जून से 11 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 55059/55060 सीतापुर-शाहजहाँपुर-सीतापुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- भटनी एवं अयोध्या धाम जं. से 29 जून से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 65115/65116 भटनी-अयोध्या धाम जं.-भटनी मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
- अयोध्या कैंट से 29 जून से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 64220 अयोध्या कैंट-मनकापुर मेमू गाड़ी
निरस्त रहेगी.
- मनकापुर एवं अयोध्या धाम जं. से 29 जून से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 64223/64224 मनकापुर-अयोध्या धाम जं.-मनकापुर मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
- मनकापुर से 29 जून से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 64217 मनकापुर-अयोध्या कैंट मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोंडा से 12 जुलाई, 2026 को चलने वाली 55032 गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 12 जुलाई, 2026 को चलने वाली 55075 गोरखपुर-बढ़नी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
इन ट्रेनों का रास्ता बदला
- कटिहार से 09 से 28 जून, 2026 तक चलने वाली 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग छपरा- गोरखपुर-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी गोंडा स्टेशन पर नहीं रूकेगी.
- कटिहार से 04 से 09 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग
छपरा-गोरखपुर-बाराबंकी-कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग भटनी-मऊ-वाराणसी सिटी-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी देवरिया सदर, गोरखपुर,खलीलाबाद, बस्ती, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, बादशाह नगर, ऐशबाग एवं उन्नाव स्टेशनों पर नहीं रूकेगी.
- अमृतसर से 27 जून, 2026 को चलने वाली 15136 अमृतसर-छपरा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोज़ा-सीतापुर-
गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी सीतापुर, बुढ़वल एवं गोंडा स्टेशनों पर नहीं रूकेगी.
- आनन्द विहार टर्मिनल से 28 जून एवं 05 जुलाई, 2026 को चलने वाली 14012 आनन्द विहार टर्मिनल-
राधिकापुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोज़ा-सीतापुर-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी सीतापुर एवं गोंडा स्टेशनों पर नहीं रूकेगी.
- गोमती नगर से 29 जून, 2026 को चलने वाली 15078 गोमती नगर-कामाख्या एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी गोंडा स्टेशन पर नहीं रूकेगी.
- अमृतसर से 28 जून से 09 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोज़ा-सीतापुर-बुढ़वल-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-अयोध्या कैंट- मनकापुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी मैंगलगंज, सीतापुर सिटी, सीतापुर, बुढ़वल एवं गोंडा स्टेशनों पर नहीं रूकेगी.
- गोरखपुर से 29 जून, 2026 को चलने वाली 22423 गोरखपुर-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-
गोंडा-सीतापुर-रोज़ा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-रोज़ा के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी गोंडा एवं सीतापुर स्टेशनों पर नहीं रूकेगी.
- चण्डीगढ़ से 28 जून एवं 08 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15904 चण्डीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-जौनपुर-छपरा के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर एवं सीवान स्टेशनों पर नहीं रूकेगी.
- दरभंगा से 29 जून, 2026 को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग बाराबंकी-
गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
ये ट्रेनें भी बदले रूट से चलेंगी
- दरभंगा से 06 से 10 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी
- आनन्द विहार टर्मिनल से 29 जून तथा 01, 04, 06 एवं 08 जुलाई, 2026 को चलने वाली 14010 आनन्द विहार टर्मिनल
- तिरुवनन्तपुरम उत्तर से 28, 30 जून तथा 01, 05 एवं 07 जुलाई, 2026 को चलने वाली 12512 तिरुवनन्तपुरम उत्तर-गोरखपुर एक्सप्रेस
- अमृतसर से 29 जून एवं 06 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस
- ओखा से 28 जून एवं 05 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस
- यशवंतपुर से 29 जून एवं 06 जुलाई, 2026 को चलने वाली 12592 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस
- आनन्द विहार टर्मिनल से 01 एवं 04 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15134 आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा
एक्सप्रेस
- जम्मूतवी से 30 जून, 2026 को चलने वाली 15098 जम्मूतवी-भागलपुर एक्सप्रेस
- आनन्द विहार टर्मिनल से 02 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15530 आनन्द विहार टर्मिनल-सहरसा एक्सप्रेस
- साबरमती से 02 जुलाई, 2026 को चलने वाली 19409 साबरमती-थावे एक्सप्रेस
- यशवंतपुर से 01 जुलाई, 2026 को चलने वाली 22534 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस
- आनन्द विहार टर्मिनल से 03 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15622 आनन्द विहार टर्मिनल-कामाख्या एक्सप्रेस
- जम्मूतवी से 03 जुलाई, 2026 को चलने वाली 14692 जम्मूतवी-बरौनी एक्सप्रेस
- मदार से 03 जुलाई, 2026 को चलने वाली 19623 मदार-दरभंगा एक्सप्रेस
- एरणाकुलम से 03 जुलाई, 2026 को चलने वाली 12522 एरणाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस
- गोरखपुर से 06, 09 एवं 10 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15065 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस
- गोरखपुर से 08 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15067 गोरखपुर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
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