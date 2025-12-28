ETV Bharat / state

रेलवे यात्रियों को मिलेगी कंफर्म सीट; बनारस से साल 2030 तक चलेंगी दोगुनी ट्रेनें, रेलवे ने तैयार किया ये प्लान

वाराणसी : बनारस के व्यस्त स्टेशनों की क्षमता में इजाफा होगा. अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों के लिए मौजूदा समय से दोगुनी संख्या में ट्रेनें चलाई जाएंगी. यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी. ट्रेनों की संख्या अधिक होने से कंफर्म सीट मिलने की संभावना भी ज्यादा रहेगी.

वाराणसी में व्यस्त स्टेशनों पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए कई उपाय किए जाएंगे. यात्रियों की मांगों के मद्देनजर अगले 5 वर्षों में यहां से प्रमुख शहरों के लिए नई ट्रेनों के संचालन की क्षमता को वर्तमान से दोगुना किया जाएगा.

देश के 48 शहरों में बनारस भी शामिल : पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि भारतीय रेलवे की ओर से वाराणसी में रेलवे स्टेशनों की क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है. वर्ष 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने के लिए जिन 48 शहरों की सूची रेलवे द्वारा जारी की गई है. उसमें वाराणसी भी शामिल है.

वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे के 02 प्रमुख स्टेशन बनारस और वाराणसी सिटी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं. पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस स्टेशन पर क्षमता विस्तार को लेकर हाल ही कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं.

वर्तमान में बनारस स्टेशन पर 08 प्लेटफार्म, 04 वॉशिंग पिट, 04 स्टेबलिंग लाइन सहित कुल 10 रनिंग लाइनों के द्वारा कुल 104 सवारी गाड़ियों और 14 माल गाड़ियों का संचालन प्रतिदिन हो रहा है.

स्टेबलिंग लाइन बनने से होंगे कई फायदे : बनारस स्टेशन पर प्रतिदिन 52 गाड़ियां ओरिजिनेट/टर्मिनेट होती है. इस स्टेशन की क्षमता विस्तार के लिए 01 स्टेबलिंग लाइन (अतिरिक्त रेलवे लाइन या ट्रैक) का कार्य स्वीकृत है. इसके पूरा होने के बाद यहां से और अधिक ट्रेनों का संचालन हो सकेगा. अमृत भारत योजना के तहत भी यहां कई कार्य कराए गए हैं.