ETV Bharat / state

रेलवे यात्रियों को मिलेगी कंफर्म सीट; बनारस से साल 2030 तक चलेंगी दोगुनी ट्रेनें, रेलवे ने तैयार किया ये प्लान

वाराणसी के रेलवे स्टेशनों की बढ़ेगी क्षमता, प्रमुख शहरों के लिए चलेंगी ज्यादा ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

खत्म होंगी रेलवे यात्रियों की परेशानियां.
खत्म होंगी रेलवे यात्रियों की परेशानियां. (Photo Credit; ETV Bharat and ANI)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : बनारस के व्यस्त स्टेशनों की क्षमता में इजाफा होगा. अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों के लिए मौजूदा समय से दोगुनी संख्या में ट्रेनें चलाई जाएंगी. यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी. ट्रेनों की संख्या अधिक होने से कंफर्म सीट मिलने की संभावना भी ज्यादा रहेगी.

वाराणसी में व्यस्त स्टेशनों पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए कई उपाय किए जाएंगे. यात्रियों की मांगों के मद्देनजर अगले 5 वर्षों में यहां से प्रमुख शहरों के लिए नई ट्रेनों के संचालन की क्षमता को वर्तमान से दोगुना किया जाएगा.

देश के 48 शहरों में बनारस भी शामिल : पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि भारतीय रेलवे की ओर से वाराणसी में रेलवे स्टेशनों की क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है. वर्ष 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने के लिए जिन 48 शहरों की सूची रेलवे द्वारा जारी की गई है. उसमें वाराणसी भी शामिल है.

वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे के 02 प्रमुख स्टेशन बनारस और वाराणसी सिटी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं. पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस स्टेशन पर क्षमता विस्तार को लेकर हाल ही कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं.

वर्तमान में बनारस स्टेशन पर 08 प्लेटफार्म, 04 वॉशिंग पिट, 04 स्टेबलिंग लाइन सहित कुल 10 रनिंग लाइनों के द्वारा कुल 104 सवारी गाड़ियों और 14 माल गाड़ियों का संचालन प्रतिदिन हो रहा है.

स्टेबलिंग लाइन बनने से होंगे कई फायदे : बनारस स्टेशन पर प्रतिदिन 52 गाड़ियां ओरिजिनेट/टर्मिनेट होती है. इस स्टेशन की क्षमता विस्तार के लिए 01 स्टेबलिंग लाइन (अतिरिक्त रेलवे लाइन या ट्रैक) का कार्य स्वीकृत है. इसके पूरा होने के बाद यहां से और अधिक ट्रेनों का संचालन हो सकेगा. अमृत भारत योजना के तहत भी यहां कई कार्य कराए गए हैं.

इससे यात्री प्रबंधन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है. पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी सिटी स्टेशन पर भी क्षमता विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं.

अधिक ट्रेनों का संचालन होगा संभव : वर्तमान में वाराणसी सिटी स्टेशन पर 05 प्लेटफार्म, 01 वाशिंग पिट, 01 स्टेबलिंग लाइन सहित कुल 09 रनिंग लाइन है. इनके जरिए वाराणसी सिटी स्टेशन से कुल 108 सवारी गाड़ियों के साथ 14 मालगाड़ियों का भी संचालन किया जा रहा है. वाराणसी सिटी स्टेशन पर प्रतिदिन 28 गाड़ियां ओरिजिनेट/टर्मिनेट होती हैं.

वाराणसी सिटी स्टेशन पर क्षमता विस्तार के लिए 02 रनिंग लाइन, 01 आइलैंड प्लेटफॉर्म 02 स्टेबलिंग लाइन सहित 01 डॉक लाइन का कार्य स्वीकृत है. क्षमता विस्तार के क्षेत्र में स्वीकृत इन कार्यों के पूर्ण हो जाने पर यहां से और अधिक गाड़ियों का संचालन संभव होगा.

क्षमता विस्तार में होगी और बढ़ोतरी : वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के कराए गए विभिन्न कार्यों के परिणामस्वरूप यात्री प्रबंधन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है. वाराणसी शहर से कनेक्ट हो रहे बनारस- प्रयागराज, वाराणसी सिटी-मऊ, वाराणसी सिटी-औड़िहार-जौनपुर, वाराणसी सिटी-औड़िहार-मऊ-आज़मगढ़-शाहगंज, वाराणसी सिटी-औड़िहार-मऊ-इंदारा-फेफना, वाराणसी सिटी-गाजीपुर, बलिया-बकुलहा रेल खंडों का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो गया है.

इससे इस स्टेशन की क्षमता और बढ़ गई है. इसके अलावा बकुलहा-मांझी एवं बेल्थरा रोड-पिविकोल खंड के दोहरीकरण का कार्य भीअंतिम चरण में है. इसके पूरा होने का बाद क्षमता विस्तार में और बढ़ोतरी हो जाएगी.

यह भी पढ़ें : रेलवे बोर्ड ने ट्रेन ऑन डिमांड पर सख्त नियम लागू किए; अब बिना अनुमति नहीं चलेगी कोई स्पेशल ट्रेन

TAGGED:

INDIAN RAILWAYS DEVELOPMENT
RAILWAY PASSENGER CONFIRMED SEAT
MORE TRAINS RUN FROM VARANASI
वाराणसी रेलवे स्टेशन क्षमता विस्तार
RAILWAY STATION CAPACITY EXPANSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.