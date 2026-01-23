ETV Bharat / state

लखनऊ-मुबंई की सबसे 'बूढ़ी' ट्रेन, 38 साल बाद बदलने जा रहा स्टेशन-प्लेटफार्म

लखनऊ: लखनऊ से मुंबई और मुंबई से लखनऊ आने जाने वाले यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस का 38 साल से ज्यादा समय के बाद स्टेशन और प्लेटफार्म बदलने जा रहा है. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह ट्रेन अपने पुराने स्टेशन और प्लेटफार्म को छोड़कर नए स्टेशन और प्लेटफार्म से संचालित होने लगेगी. इस ट्रेन की पसंद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी ऑक्युपेंसी 120 से 130 फीसद तक रहती है.



कब शुरू हुई थी: एक अप्रैल 1987 को शुरू हुई देश की पसंदीदा ट्रेनों में शुमार पुष्पक एक्सप्रेस वर्तमान में लखनऊ जंक्शन से ही संचालित हो रही है. उस समय लखनऊ जंक्शन के कुल पांच प्लेटफॉर्मों से मीटरगेज और ब्राडगेज की ट्रेनें संचालित होती थीं. अब रेलवे प्रशासन ने गोमतीनगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के साथ यहां पर लखनऊ जंक्शन की दो ट्रेनें पुष्पक एक्सप्रेस और लखनऊ जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस को 26 जनवरी से शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है. इसके तहत गोमतीनगर स्टेशन से पुष्पक एक्सप्रेस प्रतिदिन रात 8:45 बजे छूटकर बादशाहनगर स्टेशन पर सिर्फ 10 मिनट बाद ही 8:55 बजे पहुंच जाएगी. यहां से रात नौ बजे ट्रेन छूटने के बाद ट्रेन का अगला ठहराव रात 10:20 बजे उन्नाव पर होगा. इस ट्रेन के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग तेज है हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है.



कब से लागू होगा बदलाव: फिलहाल, 26 जनवरी से ये ट्रेन संचालित होना शुरू हो जाएगी. हालांकि गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन संचालित होने से रायबरेली रोड, कानपुर रोड, पारा, राजाजीपुरम चौक और कैंट समेत आसपास के इलाकाई लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने भी पुष्पक के ऐशबाग स्टेशन पर ठहराव का प्रस्ताव जोनल मुख्यालय को भेजा गया है.





कितने बजे होगा किस ट्रेन का संचालन: वर्तमान में पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से रात 9:25 पर संचालित होती है, लेकिन गोमती नगर से यह ट्रेन 8:45 पर रवाना हो जाएगी. 10 मिनट में बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. लखनऊ जंक्शन से मुंबई की दूरी 1428 किलोमीटर थी गोमती नगर से यह दूरी 1441 किलोमीटर हो जाएगी. कुल मिलाकर 13 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाएगी. हालांकि यात्रियों को किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है. इसी तरह 1553 छपरा-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 26 जनवरी से शाम 7:35 से छपरा से चलेगी और दूसरे दिन गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर सुबह 7:55 पर पहुंच जाएगी. वापसी में 15054 लखनऊ जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस गोमती नगर से रात 9:45 पर चलकर दूसरे दिन छपरा सुबह 11:20 बजे पहुंच जाएगी.







महानायक का भी पुष्पक से कनेक्शन: यह भी कहा जाता है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी मुंबई जाने के लिए लखनऊ से पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से सफर पूरा कर चुके हैं.