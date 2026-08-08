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सितंबर-अक्टूबर में ट्रेन से यात्रा का प्लान है? दानापुर रूट पर रद और डायवर्ट रहेंगी कई प्रमुख ट्रेनें

दानापुर मंडल में नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) काम की वजह से ये ट्रेनें रद्द, कई गाड़ियों का बदला रास्ता.

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ल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, सितंबर-अक्टूबर में रद्द होंगी कई ट्रेनें, ये रूट भी बदले (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 11:54 AM IST

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प्रयागराज: अगर आप सितंबर या अक्टूबर महीने के दौरान ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके बेहद काम की है. भारतीय रेलवे के दानापुर मंडल में पटरियों और सिग्नल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) का काम किया जा रहा है. इस तकनीकी सुधार कार्य के चलते रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने और कई प्रमुख गाड़ियों के रास्ते बदलने (Divert) का फैसला लिया है.

वहीं मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस ज़रूर जांच लें, ताकि स्टेशन पहुंचकर आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

ये ट्रेनें हुई कैंसिल (Cancelled Trains):

ये वो ट्रेनें हैं जो अपने निर्धारित दिनों पर नहीं चलेंगी-

  • 04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल: 20, 23, 27 एवं 30 सितंबर 2026
  • 04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी: 21, 24, 28 सितंबर एवं 01 अक्टूबर 2026
  • 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-कोलकाता: 25 सितंबर एवं 02 अक्टूबर 2026
  • 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी: 27 सितंबर एवं 04 अक्टूबर 2026
  • 09033 उधना-मालदा टाउन: 24 सितंबर और 01 अक्टूबर 2026
  • 09034 मालदा टाउन-उधना: 27 सितंबर और 04 अक्टूबर 2026
  • 13423 भागलपुर-अजमेर: 24 सितंबर और 01 अक्टूबर 2026
  • 13424 अजमेर-भागलपुर: 26 सितंबर और 03 अक्टूबर 2026

बदले हुए रास्ते से चलने वाली ट्रेनें (Diverted Trains): ये ट्रेनें रद्द तो नहीं हुई हैं, लेकिन अपने पुराने नियमित रास्ते के बजाय नए रूट से होकर जाएँगी-

  • 15667 गांधीधाम-कामाख्या (19 और 26 सितंबर): अब ये ट्रेन दानापुर-पाटलिपुत्र-हाजीपुर-शाहपुर पटोरी होकर चलेगी.
  • 15657 दिल्ली-कामाख्या (20 सितंबर से 02 अक्टूबर): ये ट्रेन ग्रैंड कॉर्ड-किउल-गया के रास्ते चलेगी.
  • 22564 उधना-जयनगर (20 और 27 सितंबर): दानापुर-पाटलिपुत्र-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर के रास्ते संचालित होगी.
  • 22406 आनंद विहार-भागलपुर (23, 25, 28, 30 सितंबर और 02 अक्टूबर): ग्रैंड कॉर्ड-किउल-गया मार्ग से होकर जाएगी.
  • 22947 सूरत-भागलपुर (22, 26 और 29 सितंबर): बख्तियारपुर-बिहार शरीफ-शेखपुरा-किऊल रास्ते से होकर गुजरेगी.
  • 15484 दिल्ली-अलीपुर द्वार (23 सितंबर से 03 अक्टूबर): दानापुर-पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-बरौनी मार्ग पकड़ेगी.
  • 15945 लोकमान्य तिलक-डिब्रूगढ़ (23, 26, 30 सितंबर और 03 अक्टूबर): पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-बरौनी के रास्ते चलाई जाएगी.
  • 12436 आनंद विहार-जयनगर (22, 26, 29 सितंबर और 03 अक्टूबर): दानापुर-पाटलिपुत्र-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर मार्ग से होकर निकलेगी.

ये भी पढ़ें- IRCTC का विशेष टूर पैकेज; चार ज्योतिर्लिंग के साथ करें स्टेचू ऑफ यूनिटी के दर्शन, 17 अगस्त से चलेगी विशेष ट्रेन

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