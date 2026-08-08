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सितंबर-अक्टूबर में ट्रेन से यात्रा का प्लान है? दानापुर रूट पर रद और डायवर्ट रहेंगी कई प्रमुख ट्रेनें

ल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, सितंबर-अक्टूबर में रद्द होंगी कई ट्रेनें, ये रूट भी बदले ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: अगर आप सितंबर या अक्टूबर महीने के दौरान ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके बेहद काम की है. भारतीय रेलवे के दानापुर मंडल में पटरियों और सिग्नल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) का काम किया जा रहा है. इस तकनीकी सुधार कार्य के चलते रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने और कई प्रमुख गाड़ियों के रास्ते बदलने (Divert) का फैसला लिया है.

वहीं मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस ज़रूर जांच लें, ताकि स्टेशन पहुंचकर आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

ये ट्रेनें हुई कैंसिल (Cancelled Trains):