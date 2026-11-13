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छठ के लिए रेलवे ने चलाई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, अनारक्षित ट्रेनें दे रहीं यात्रियों को राहत

वापसी यात्रा में 05021 बरौनी-लखनऊ अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 13 नवम्बर को बरौनी से दोपहर तीन बजे प्रस्थान कर समस्तीपुर से 15.55 बजे, मुजफ्फरपुर से 17.05 बजे, हाजीपुर से 18.05 बजे, छपरा से 18.20 बजे, थावे से 22.20 बजे, तमकुही रोड से 23.30 बजे, पडरौना से 00.06 बजे, कप्तानगंज से 01.00 बजे, गोरखपुर से 02.10 बजे, खलीलाबाद से 02.58 बजे, बस्ती से 03.35 बजे, मनकापुर से 04.28 बजे, गोण्डा से 05.15 बजे और बादशाहनगर से 07.22 बजे छूटकर लखनऊ 08.55 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन में 12 जरनल कोच और दो पॉवर कार कोच सहित कुल 14 कोच लगाए गए हैं.





रेल प्रशासन ने दीपावली के बाद छठ महापर्व पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए 05113 गोरखपुर-दिल्ली आरक्षित त्यौहार विशेष ट्रेन 17 नवम्बर (मंगलवार) को संचालित करने का फैसला लिया है. गोरखपुर से 14.30 बजे प्रस्थान कर खलीलाबाद से 15.10 बजे, बस्ती से 15.50 बजे, गोंडा से 17.15 बजे, सीतापुर से 19.45 बजे, शाहजहांपुर से 21.55 बजे रवाना होगी.



दूसरे दिन बरेली से 00.40 बजे, मुरादाबाद से 02.15 बजे और गाज़ियाबाद से 04.24 बजे छूटकर दिल्ली 05.20 बजे पहुंचेगी. वापसी यात्रा में, 05114 दिल्ली-गोरखपुर आरक्षित त्यौहार विशेष ट्रेन 18 नवम्बर (बुधवार) को दिल्ली से 08.10 बजे प्रस्थान कर गाज़ियाबाद से 09.08 बजे, मुरादाबाद से 11.25 बजे, बरेली से 12.55 बजे, शाहजहांपुर से 14.27 बजे, सीतापुर से 16.55 बजे, गोंडा से 20.20 बजे, बस्ती से 21.42 बजे और खलीलाबाद से 22.22 बजे छूटकर गोरखपुर 23.00 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन में एलएसएलआरडी के दो, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, शयनयान श्रेणी के आठ कोच सहित कुल 21 कोच लगाए जाएंगे.





पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि छत पर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन की तरफ से रोजाना चलने वाली ट्रेनों का तो संचालन किया ही जा रहा है, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन भी संचालित की जा रही हैं, इन ट्रेनों में आरक्षित ट्रेन और अनारक्षित ट्रेन शामिल हैं. पूजा स्पेशल ट्रेन चलने से यात्रियों को त्योहार मनाने के लिए अपने घर पहुंचना आसान हो रहा है.







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