बिना टिकट वालों की शामत, इंदौर में रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों को पकड़ा, वसूली का बनाया रिकॉर्ड
इंदौर में रेलवे ने चलाया टिकट चेकिंग अभियान, बिना टिकट वालों से 1 दिन में साढ़े 16 लाख की वसूली की, भरी रेलवे की झोली.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 9:57 AM IST|
Updated : April 30, 2026 at 10:11 AM IST
इंदौर: देश के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्क रेलवे में रोज हजारों यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं. हाल ही में इंदौर में जब सघन टिकट चेकिंग अभियान चला तो जुर्माने के रूप में एक दिन में 16.56 लाख रुपये की वसूली हुई जो अपने आप में रिकॉर्ड है. दरअसल रतलाम रेल मंडल से जुड़े इंदौर उज्जैन समेत अन्य इलाकों में डेली अप डाउनर के अलावा हजारों की संख्या में यात्री यहां से गुजरने वाली करीब डेढ़ सौ से ज्यादा ट्रेनों में सफर करते हैं.
रोज हजारों यात्री करते हैं बिना टिकट सफर
इनमें बड़ी संख्या में ऐसे भी यात्री होते हैं जो बिना टिकट ही रेलवे में सवार हो जाते हैं, इनमें कई ऐसे होते हैं जो यह मानते हैं कि अप डाउन अथवा लोकल सफर में टिकट की चेकिंग नहीं होगी. हाल ही में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती हीना वी. केवलरामानी के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने बगैर टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए. इसके बाद रतलाम मंडल से जुड़े स्टेशनों की टिकट चेकिंग टीम सक्रिय हुई. वाणिज्य विभाग के अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है.
16.56 लाख की वसूली का रिकॉर्ड
27 अप्रैल को दिन भर चले अभियान के दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 16.56 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया. इस दौरान पूरी टीम ने मंडल के प्रमुख स्टेशनों रतलाम, उज्जैन, इंदौर, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, दाहोद, देवास एवं डॉ. अम्बेडकर नगर सहित विभिन्न स्थानों पर एवं मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में चेकिंग स्टाद द्वारा सघन जांच अभियान चलाया.
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रेलवे की यात्रियों से अपील
अभियान के अतर्गत जांच में विभिन्न श्रेणियों के कुल 2249 प्रकरण दर्ज किए गए. वहीं इससे अधिक यात्रियों से दंड वसूला गया. इस दौरान कोई ट्रेनोंं में भगदड़ जैसी स्थिति नजर आई वहीं कई लोगों को चेतावनी देकर भी छोड़ा गया. मंडल रेल प्रबंधक ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि, वे रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में सदैव वैध टिकट/प्राधिकार के साथ ही यात्रा करें, ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं गरिमापूर्ण यात्रा का अनुभव मिल सके.
जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया, ''रतलाम मंडल द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. इसी सिलसिले में रेलवे को इंदौर में चेकिंग के दौरान अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है. कार्रवाई से अनियमित या बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर रोक लगती है. इसके साथ जो यात्री टिकट लेकर यात्रा करते हैं उनको होने वाली असुविधा पर रोक लगती है.''