रेलगाड़ी बनी 'बैलगाड़ी': यूपी में तेजस समेत कई ट्रेनों का क्यों हुआ बुरा हाल?, जानिए

लखनऊ: कोहरे ने ट्रेनों की टाइमिंग बिगाड़ दी है. ट्रेनों की चाल अब बैलगाड़ी जैसी हो गई है. ट्रेन इतनी लेट चल रही हैं कि यात्रियों का सफर खत्म ही नहीं हो रहा है. चलते-चलते वह ट्रेन में ही थके जा रहे हैं. स्टेशन पर इंतजार करते-करते यात्रियों के सब्र का बांध टूट रहा है. ट्रेनों की समयसारिणी पूरी तरह से बेपटरी हो गई है. देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का तो हाल बहुत ही बुरा हो गया है. अन्य वीआईपी ट्रेन अभी कोहरे में लेटलतीफी का शिकार हो रही हैं.





शाम को रवाना हो सकी तेजस: लखनऊ से सुबह छह बजकर 10 मिनट पर लखनऊ से चलने वाली 82501 तेजस एक्सप्रेस शुक्रवार शाम को 05:10 बजे रवाना हो सकी. वापसी में यह ट्रेन 82502 तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से शाम 03:30 बजे के बजाय रात एक बजे चली. गुरूवार को दिल्ली से आने वाली तेजस एक्सप्रेस सवा 12 घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची थी, जबकि लखनऊ से जाने वाली तेजस गुरुवार को सात घंटे की देरी का शिकार हुई. दोनों ओर से ही यह ट्रेन लगातार लेटलतीफी का शिकार हो रही है. इसके अलावा 12003 शताब्दी एक्सप्रेस शुक्रवार को दो घंटे की देरी से चली. वापसी में 12004 भी ढाई घंटे की देरी का शिकार हुई.



