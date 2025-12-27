रेलगाड़ी बनी 'बैलगाड़ी': यूपी में तेजस समेत कई ट्रेनों का क्यों हुआ बुरा हाल?, जानिए
कई घंटे देरी से खत्म हो रहा यात्रियों का सफर, कई वीआईपी ट्रेनों पर पड़ा असर.
लखनऊ: कोहरे ने ट्रेनों की टाइमिंग बिगाड़ दी है. ट्रेनों की चाल अब बैलगाड़ी जैसी हो गई है. ट्रेन इतनी लेट चल रही हैं कि यात्रियों का सफर खत्म ही नहीं हो रहा है. चलते-चलते वह ट्रेन में ही थके जा रहे हैं. स्टेशन पर इंतजार करते-करते यात्रियों के सब्र का बांध टूट रहा है. ट्रेनों की समयसारिणी पूरी तरह से बेपटरी हो गई है. देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का तो हाल बहुत ही बुरा हो गया है. अन्य वीआईपी ट्रेन अभी कोहरे में लेटलतीफी का शिकार हो रही हैं.
शाम को रवाना हो सकी तेजस: लखनऊ से सुबह छह बजकर 10 मिनट पर लखनऊ से चलने वाली 82501 तेजस एक्सप्रेस शुक्रवार शाम को 05:10 बजे रवाना हो सकी. वापसी में यह ट्रेन 82502 तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से शाम 03:30 बजे के बजाय रात एक बजे चली. गुरूवार को दिल्ली से आने वाली तेजस एक्सप्रेस सवा 12 घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची थी, जबकि लखनऊ से जाने वाली तेजस गुरुवार को सात घंटे की देरी का शिकार हुई. दोनों ओर से ही यह ट्रेन लगातार लेटलतीफी का शिकार हो रही है. इसके अलावा 12003 शताब्दी एक्सप्रेस शुक्रवार को दो घंटे की देरी से चली. वापसी में 12004 भी ढाई घंटे की देरी का शिकार हुई.
एक नजर
ट्रेन लेट (घंटे में)
|12556 गोरखधाम एक्सप्रेस
|8
|12230 लखनऊ मेल
|2.30
|02569 दिल्ली क्लोन
|17
|02570 दरभंगा क्लोन
|5
|02564 बरौनी क्लोन
|16
|15910 अवध आसाम एक्सप्रेस
|3
|12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस
|3
|15733 फरक्का एक्सप्रेस
|3
नकहा में होगा 12 ट्रेनों का ठहराव
मकर संक्राति के अवसर पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लखनऊ होकर जाने वाली 12 ट्रेनों का नकहा जंगल स्टेशन पर एक मिनट का अतिरिक्त अस्थाई ठहराव होगा. इसके अलावा 15031/15032 गोरखपुर-लखनऊ जं.-गोरखपुर एक्सप्रेस का 13 से 22 जनवरी तक मगहर स्टेशन पर एक मिनट का अतिरिक्त अस्थाई ठहराव प्रदान किया जायेगा.
नकहा जंगल स्टेशन पर ये ट्रेनें रुकेंगी
- 15069 गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस का 13 से 16 जनवरी
15067 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस का 14 जनवरी को
- 15065 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस का 13, 15 और 16 जनवरी को
- 15706 दिल्ली-कटिहार एक्सप्रेस का 14 जनवरी को
- 15010 इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस का 13 से 16 जनवरी तक
- 12572 आनन्द विहार टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस का 13 और 16 जनवरी को
- 12571 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 14 और 16 जनवरी को
- 15705 कटिहार-दिल्ली एक्सप्रेस का 15 जनवरी को
- 15009 गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस का 13 से 16 जनवरी तक
- 11079 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस का 16 जनवरी को
- 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस का 13 से 15 जनवरी तक
- 15070 ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस का 13 से 16 जनवरी तक
