यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बढ़ाया दायरा, 6 नई समर स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बढ़ाया दायरा, 6 नई समर स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान
गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यूपी-बिहार समेत कई रूटों पर 6 नई समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 7:57 PM IST
गोरखपुर: गर्मी की छुट्टियों और शादी-विवाह के सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देशभर के लिए समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. इसी कड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गोरखपुर, सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल और प्रतापनगर से लालकुआं के लिए नई ट्रेनों का ऐलान किया गया है.
पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे अब तक 112 समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है, जो कुल 2300 से अधिक फेरे लगा रही हैं. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इन ट्रेनों के परिचालन से विशेष रूप से यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.
स्पेशल ट्रेनों में सीटें खाली: सीपीआरओ ने कहा कि अभी भी अधिकांश यात्री स्पेशल ट्रेन के बजाय रूटीन ट्रेनों में ही सफर करना पसंद कर रहे हैं. इस कारण से रूटीन ट्रेनों में भारी भीड़ है, जबकि समर स्पेशल ट्रेनों में अभी भी सीटें खाली उपलब्ध हैं. रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि वे भीड़भाड़ से बचने के लिए स्पेशल ट्रेनों में ट्राई करें, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक हो सकेगी. जरूरत पड़ने पर रेलवे स्पेशल ट्रेनों की संख्या में और भी वृद्धि करने पर विचार कर रहा है.
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल का रूट: ट्रेन नंबर 01079 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 15 मई से 15 जुलाई, 2026 तक प्रतिदिन संचालित की जाएगी. यह ट्रेन मुंबई से रात 22.30 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 10.00 बजे गोरखपुर पहुँचेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष गाड़ी 17 मई से 17 जुलाई, 2026 तक प्रतिदिन गोरखपुर से दोपहर 14.30 बजे प्रस्थान करेगी. इस ट्रेन में वातानुकूलित और शयनयान श्रेणी सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे, जो यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाएंगे.
सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल का रूट: वापसी में ट्रेन नंबर 05575 सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 28 अप्रैल से 14 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी. यह ट्रेन सहरसा से रात 20.00 बजे प्रस्थान करेगी और सीतामढ़ी, रक्सौल, गोरखपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद होते हुए तीसरे दिन तड़के 01.05 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुँचेगी. गर्मी की छुट्टी और लग्न के महीने में यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह ट्रेन एक बेहतर विकल्प साबित होगी. यात्रियों से आग्रह है कि वे अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए इन स्पेशल ट्रेनों की उपलब्धता की जांच करें और समय रहते बुकिंग सुनिश्चित करें.
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