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गर्मी की छुट्टी में Guwahati से Gorakhpur तक चलेगी ये स्पेशल ट्रेन, बिहार के इन स्टेशनों पर भी स्टॉपेज

तीन अप्रैल से 29 मई तक हर शुक्रवार को नौ फेरों के लिए किया जाएगा.

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गर्मी की छुट्टी में गुवाहाटी से गोरखपुर तक चलेगी ये स्पेशल ट्रेन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:39 PM IST

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वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकाल के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचलन किया जा रहा है. इसी कड़ी में 05633/05634 नारंगी-गोरखपुर-नारंगी वाया देवरिया सदर, सीवान, छपरा ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन किया जा रहा है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि नारंगी से दो अप्रैल से 28 मई तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को तथा गोरखपुर से तीन अप्रैल से 29 मई, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को 09 फेरों के लिए किया जाएगा.


गाड़ी में कितने कोच: उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में सेकेंड एसी का एक, थर्ड एसी के पांच, स्लीपर के छह, जनरल सेकेंड क्लास के चार तथा एसएलआरडी के दो कोचों सहित कुल 18 कोच लगाये जाएंगे.

नारंगी से गोरखपुर तक ये स्टॉपेज होंगे

गाड़ी संख्या 05633 नारंगी-गोरखपुर ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी 02 अप्रैल से 28 मई, 2026 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को नारंगी से 13.20 बजे प्रस्थान कर गुवाहाटी से 14.00 बजे, कामाख्या से 14.20 बजे, रंगिया से 15.10 बजे, न्यू बंगाईगाँव से 17.13 बजे, कोकराझार से 17.52 बजे, न्यू कोचबिहार से 19.00 बजे पहुंचेगी.

गाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से 21.45 बजे, अलुआबाड़ी रोड से 22.29 बजे, किशनगंज से 22.55 बजे, बारसोई से 23.57 बजे, दूसरे दिन कटिहार से 01.30 बजे, नवगछिया से 02.20 बजे, मानसी से 03.08 बजे, खगड़िया से 03.20 बजे पहुंचेगी.

गाड़ी बेगूसराय से 03.56 बजे, बरौनी से 04.45 बजे, शाहपुर पटोरी से 05.36 बजे, हाजीपुर से 07.20 बजे, सोनपुर से 07.30 बजे, छपरा से 09.25 बजे, सीवान से 10.25 बजे तथा देवरिया सदर से 11.30 बजे छूटकर गोरखपुर 13.00 बजे पहुंचेगी.

वापसी में ये होगा रूट

वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05634 गोरखपुर-नारंगी ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी तीन अप्रैल से 29 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को गोरखपुर से 16.55 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 18.00 बजे, सीवान से 19.10 बजे, छपरा से 20.20 बजे, सोनपुर से 21.20 बजे, हाजीपुर से 21.35 बजे, शाहपुर पटोरी से 22.22 बजे, दूसरे दिन बरौनी से 00.15 बजे, बेगूसराय से 00.35 बजे, खगड़िया से 01.22 बजे, मानसी से 01.34 बजे, नवगछिया से 02.32 बजे, कटिहार से 06.30 बजे, बारसोई से 07.10 बजे, किशनगंज से 08.02 बजे, अलुआबाड़ी रोड से 08.40 बजे, न्यू जलपाईगुड़ी से 10.20 बजे, न्यू कोचबिहार से 12.30 बजे, कोकराझार से 14.02 बजे, न्यू बंगाईगाँव से 15.03 बजे, रंगिया से 18.30 बजे, कामाख्या से 20.10 बजे तथा गुवाहाटी से 20.40 बजे छूटकर नारंगी 21.40 बजे पहुंचेगी.

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