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बनारस से मुंबई के लिए स्पेशल समर ट्रेन, जानिए किस डेट से बुक होंगे टिकट

जानिए कब से कब तक होगा संचालन, किन स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा.

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बनारस से मुंबई के लिए स्पेशल समर ट्रेन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:22 AM IST

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वाराणसी: बनारस से मुंबई के लिए रेलवे गर्मी की छुट्टी में समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है. इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है. चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में.

कब से कब तक चलेगी: रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 01073/01074 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचालन किया जा रहा है. यह ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 01 से 30 अप्रैल तक प्रत्येक बुधवार एवं वृहस्पतिवार को तथा बनारस से 03 अप्रैल से 02 मई तक प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को 10 फेरों के लिये संचालित किया जाएगा.

कितने कोच होंगे: उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में शयनयान श्रेणी के 09, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 01, साधारण द्वितीय श्रेणी के 04, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06 तथा एस.एल.आर.डी. के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे.

मुंबई से बनारस चलेगी स्पेशल ट्रेन: 01073 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस द्विसाप्ताहिक विशेष गाड़ी 01 से 30 अप्रैल, 2026 तक प्रत्येक बुधवार एवं वृहस्पतिवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 12.15 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन थाणे 12.36 बजे, कल्याण से 12.55 बजे, ईगतपुरी से 14.45 बजे, नासिक रोड से 15.15 बजे, जलगांव से 18.45 बजे, भुसावल से 19.15 बजे, खण्डवा से 21.00 बजे, इटारसी से 23.55 बजे, दूसरे दिन रानी कमलापति से 01.15 बजे, बीना से 08.00 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) से 10.30 बजे, उरई से 12.00 बजे, गोविन्दपुरी से 14.45 बजे, फतेहपुर से 16.20 बजे तथा सूबेदारगंज से 17.55 बजे छूटकर बनारस 23.30 बजे पहुंचेगी.


वापसी का ये होगा रूट: वापसी यात्रा में 01074 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस द्विसाप्ताहिक विशेष गाड़ी 03 अप्रैल से 02 मई, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को बनारस से 05.30 बजे प्रस्थान कर सूबेदारगंज से 09.45 बजे, फतेहपुर से 12.00 बजे, गोविन्दपुरी से 13.35 बजे, उरई से 15.22 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 17.30 बजे, बीना से 22.30 बजे, दूसरे दिन रानी कमलापति से 01.10 बजे, इटारसी से 02.50 बजे, खण्डवा से 05.53 बजे, भुसावल से 08.15 बजे, जलगांव से 08.50 बजे, नासिक रोड से 11.25 बजे, ईगतपुरी से 13.10 बजे, कल्याण से 15.00 बजे तथा थाणे से 15.20 बजे छूटकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस 16.40 बजे पहुंचेगी.





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