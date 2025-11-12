ETV Bharat / state

भारतीय रेलवे: ब्रिज निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द, कुछ के रूट में बदलाव; देखें पूरा डिटेल

नई दिल्ली: दिल्ली व हरियाणा के बीच रेल यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने शकूरबस्ती-बठिंडा सेक्शन के बहादुरगढ़-असौदाह स्टेशनों के बीच ब्रिज आरसीसी स्लैब लॉन्चिंग के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक घोषित किया है. इस कारण 17 से 19 नवंबर के बीच कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द, शॉर्ट-टर्मिनेट, शॉर्ट-ओरिजिनेट, डायवर्ट अथवा रेगुलेट किया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 19 नवंबर को 12 ट्रेनों को रद्द किया गया है. इनमें प्रमुख रूप से ट्रेन संख्या 14323 नई दिल्ली–रोहतक जंक्शन, 14324 रोहतक जंक्शन–नई दिल्ली, 64912 जिंद–नई दिल्ली, 64915 नई दिल्ली–जिंद, 54031 दिल्ली जंक्शन–जिंद, 64ह932 जिंद–दिल्ली जंक्शन, 64931 दिल्ली जंक्शन–जिंद और 54035 दिल्ली जंक्शन–जाखल जंक्शन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त 18 नवंबर को भी कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिनमें 54034 जिंद जंक्शन–दिल्ली जंक्शन व 54057 दिल्ली जंक्शन–शामली शामिल हैं.

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि कुछ ट्रेनों का संचालन सीमित दूरी तक ही किया जाएगा. 19 नवंबर को ट्रेन संख्या 14732 बठिंडा–दिल्ली जंक्शन रोहतक जंक्शन तक ही चलेगी, जबकि 12481 दिल्ली जंक्शन–श्रीगंगानगर ट्रेन रोहतक जंक्शन से ही शुरू होगी. इसी तरह, ट्रेन नंबर 12482 श्रीगंगानगर–दिल्ली जंक्शन व ट्रेन संख्या 14731 दिल्ली जंक्शन–बठिंडा को भी रोहतक तक सीमित किया गया है.