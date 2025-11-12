ETV Bharat / state

भारतीय रेलवे: ब्रिज निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द, कुछ के रूट में बदलाव; देखें पूरा डिटेल

शकूरबस्ती-बठिंडा सेक्शन के बहादुरगढ़-असौदाह स्टेशनों के बीच ब्रिज आरसीसी स्लैब लॉन्चिंग के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक घोषित किया.

भारतीय रेलवे: ब्रिज निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द
भारतीय रेलवे: ब्रिज निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 12, 2025 at 2:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली व हरियाणा के बीच रेल यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने शकूरबस्ती-बठिंडा सेक्शन के बहादुरगढ़-असौदाह स्टेशनों के बीच ब्रिज आरसीसी स्लैब लॉन्चिंग के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक घोषित किया है. इस कारण 17 से 19 नवंबर के बीच कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द, शॉर्ट-टर्मिनेट, शॉर्ट-ओरिजिनेट, डायवर्ट अथवा रेगुलेट किया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 19 नवंबर को 12 ट्रेनों को रद्द किया गया है. इनमें प्रमुख रूप से ट्रेन संख्या 14323 नई दिल्ली–रोहतक जंक्शन, 14324 रोहतक जंक्शन–नई दिल्ली, 64912 जिंद–नई दिल्ली, 64915 नई दिल्ली–जिंद, 54031 दिल्ली जंक्शन–जिंद, 64ह932 जिंद–दिल्ली जंक्शन, 64931 दिल्ली जंक्शन–जिंद और 54035 दिल्ली जंक्शन–जाखल जंक्शन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त 18 नवंबर को भी कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिनमें 54034 जिंद जंक्शन–दिल्ली जंक्शन व 54057 दिल्ली जंक्शन–शामली शामिल हैं.

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि कुछ ट्रेनों का संचालन सीमित दूरी तक ही किया जाएगा. 19 नवंबर को ट्रेन संख्या 14732 बठिंडा–दिल्ली जंक्शन रोहतक जंक्शन तक ही चलेगी, जबकि 12481 दिल्ली जंक्शन–श्रीगंगानगर ट्रेन रोहतक जंक्शन से ही शुरू होगी. इसी तरह, ट्रेन नंबर 12482 श्रीगंगानगर–दिल्ली जंक्शन व ट्रेन संख्या 14731 दिल्ली जंक्शन–बठिंडा को भी रोहतक तक सीमित किया गया है.

इसके अतिरिक्त एक ट्रेन का रूट भी बदला गया है. ट्रेन संख्या 16032 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–चेन्नई एक्सप्रेस को 18 नवंबर को जिंद जंक्शन–गोहाना–सोनीपत–नई दिल्ली मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा. यह ट्रेन जुलाना, रोहतक, बहादुरगढ़ व शाकूरबस्ती स्टेशनों पर नहीं रुकेगी. ट्रेन संख्या 15909 डिब्रूगढ़–लालगढ़ जंक्शन एक्सप्रेस को 17 नवंबर को शाकूरबस्ती व घेवरा के बीच 50 मिनट तक नियंत्रित (रेगुलेट) किया जाएगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी NTES पोर्टल या 139 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अवश्य प्राप्त करें. रेलवे ने कहा है कि यह ट्रैफिक ब्लॉक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्यों के लिए किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ट्रेनों की सुरक्षा व परिचालन क्षमता में सुधार होगा.

ये भी पढ़ें:

  1. लाल किले धमाके के बाद सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट, यात्रियों की हो रही चेकिंग
  2. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी 37 विशेष ट्रेनें, देखें लिस्ट
  3. त्योहारी-चुनावी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत, उत्तर रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और टाइमिंग
  4. दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री के बाद अब पार्सल बुकिंग पर भी प्रतिबंध, रेलवे ने इस वजह से लिया फैसला

TAGGED:

RAILWAYS DEVELOPMENT WORK
CHANGE IN ROUTES OF TRAIN
TRAIN CANCELLED
रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य
INDIAN RAILWAYS NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.