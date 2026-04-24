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रेलवे ने चलाई 5 समर स्पेशल ट्रेन, बिहार–झारखंड रूट के लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

मुंगेर: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और स्कूल–कॉलेजों की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाले रूटों पर दबाव कम करने और यात्रियों को कन्फर्म सीट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे ने पांच समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है. रेलवे के इस फैसले से खासकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को काफी सहूलियत मिलने वाली है.

भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष योजना: पूर्व रेलवे कोलकाता के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने कहा कि गर्मी के मौसम में प्रवासी मजदूरों, छात्रों और परिवारों की आवाजाही अचानक बढ़ जाती है. नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या को देखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है. इन ट्रेनों के जरिए पश्चिम भारत (गुजरात) से पूर्वी भारत (बिहार–बंगाल) तक यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

इन रूटों पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें: उधना – मालदा टाउन स्पेशल (09063/09064) यह ट्रेन 27 अप्रैल को उधना से रवाना होकर तीसरे दिन मालदा टाउन पहुंचेगी. वापसी सेवा 29 अप्रैल से शुरू होगी. यह ट्रेन पूर्ण रूप से एयर कंडीशंड कोच के साथ चलाई जाएगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा.

एसी कोच की सुविधा: गांधीधाम–मालदा टाउन स्पेशल (09463/09464) 25 अप्रैल से शुरू होने वाली यह ट्रेन गुजरात के गांधीधाम को सीधे मालदा टाउन से जोड़ेगी. इसमें जनरल, स्लीपर और एसी कोच की सुविधा होगी, जिससे हर वर्ग के यात्रियों को लाभ मिलेगा.

28 अप्रैल से दूसरी स्पेशल: उधना – मालदा टाउन स्पेशल (09013/09014) 28 अप्रैल से यह दूसरी स्पेशल सेवा भी शुरू होगी. यह ट्रेन खासकर मध्यम वर्ग और सामान्य यात्रियों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, जिसमें जनरल और स्लीपर कोच होंगे.

लंबी दूरी के यात्रियों के लिए राहत: साबरमती BG – आसनसोल स्पेशल (09435/09436) 29 अप्रैल से शुरू होने वाली यह ट्रेन गुजरात के साबरमती से झारखंड–बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र आसनसोल को जोड़ेगी. इसमें एयर कंडीशंड कोच की सुविधा उपलब्ध होगी, जो लंबी दूरी के यात्रियों के लिए राहत भरी होगी.

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा: सुल्तानपुर – डंकुनी स्पेशल (04250/04249) यह ट्रेन 24 अप्रैल से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनेगी. इसमें जनरल, स्लीपर और एसी तीनों प्रकार के कोच उपलब्ध रहेंगे.

बिहार के यात्रियों को खास फायदा: इन सभी ट्रेनों का ठहराव पूर्व रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों जैसे न्यू फरक्का, बरहरवा, साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर पर दिया गया है. इससे भागलपुर, मुंगेर, जमालपुर और आसपास के इलाकों के यात्रियों को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी और उन्हें लंबी दूरी के लिए दूसरी ट्रेनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.