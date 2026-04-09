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Ticket Confirm ऐसे मिलेगा: सुलतानपुर और बनारस से मुंबई जाना है...इस ट्रेन में 20 मई से करिए सफर

लखनऊ: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए सुलतानपुर से एलटीटी और वाराणसी से एलटीटी (मुंबई) वाया लखनऊ ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों को चलाने का फैसला लिया गया है. यह ट्रेनें 20 मई से शुरू होंगी.





कहां से होगा संचालन: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि 04212 सुलतानपुर-एलटीटी वीकली स्पेशल 20 मई से 15 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को सुल्तानपुर से सुबह चार बजे चलकर सुबह 6:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी.





इन स्टेशनों पर भी स्टॉपेज: इसके बाद कानपुर, उरई, झांसी, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, खंडवा, भुसावल, पाचोरा, चालिसगांव, नासिक रोड, कल्याण, ठाणे होते हुए दोपहर 12:20 बजे एलटीटी पहुंच जाएगी. उन्होंने बताया कि वापसी में 04211 एलटीटी सुल्तानपुर वीकली स्पेशल 21 मई से 16 जुलाई तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को एलटीटी से दोपहर 2:35 बजे चलकर उपरोक्त स्टेशनों से होते हुए रात 8:50 बजे लखनऊ व रात 11 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी. इसी क्रम में 04226 वाराणसी एलटीटी आरक्षित स्पेशल ट्रेन 21 मई से नौ जुलाई तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को वाराणसी से रात 1:35 बजे चलकर जैानपुर, सुलतानपुर होते हुए सुबह 6:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी.





यहां से कानपुर, उरई, झांसी, बीना, इटारसी, भुसावल, चालिसगांव, नासिक, कल्याण, ठाणे होते हुए दोपहर 12:20 बजे एलटीटी पहुंचेगी. उन्होंने बताया कि वापसी में 04225 एलटीटी वाराणसी स्पेशल 22 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को एलटीटी से दोपहर 2:35 बजे चलकर उपरोक्त स्टेशनों से होते हुए रात 8:50 बजे लखनऊ और रात 2:05 बजे वाराणसी पहुंचेगी. दोनों ही ट्रेनों में थर्ड एसी इकोनॅामी श्रेणी के 14 व सामान्य के चार कोच होंगे.







महिला रेलकर्मियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग



लखनऊ: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के हजरतगंज स्थित मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय में बुधवार को उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की 218वीं दो दिवसीय स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम की बैठक आयोजित की गई. इसमें महिला रेलकर्मियों के लिए शैाचालय से लेकर अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग उठाई गई.

उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि डीआरएम सुनील कुमार वर्मा की उपस्थिति में बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य रेलवे प्रशासन और यूनियन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का समय पर समाधान करना है. यूनियन पदाधिकारियों ने पीएनएम में महिला कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि, रोड साइड स्टेशनों और मानवयुक्त समपार फाटकों पर सबमर्सिबल पंप की व्यवस्था, लेवल क्रॉसिंग पर कर्मचारियों के लिए शौचालय सुविधा, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरना, मंडलीय चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, रनिंग रूम में सुविधाओं में सुधार के मुद्दों पर बातचीत की. बैठक में एडीआरएम शूरवीर सिंह चौहान, नीलिमा सिंह सहित यूनियन के मंडल अध्यक्ष आरपी राव, मंडल मंत्री अवधेश कुमार दुबे उपस्थित रहे.





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