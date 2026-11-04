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मुंबई-पुणे से यूपी-बिहार के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें, जानिए रेलवे शेड्यूल

प्रयागराज: आगामी त्योहारी सीजन में घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) और पुणे (हडपसर) से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाली कई स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है. रेलवे के इस कदम से समस्तीपुर, दानापुर, बनारस, मऊ और गाजीपुर जाने वाले प्रवासियों को कन्फर्म टिकट मिलने में काफी सहूलियत होगी. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को क्लीयर करने के उद्देश्य से पहले से अधिसूचित विशेष ट्रेनों की सेवाओं को नवंबर माह के अंत तक विस्तारित किया गया है. इनमें दैनिक, साप्ताहिक और सप्ताह में दो दिन चलने वाली गाड़ियां शामिल हैं. कौन सी ट्रेन कब चलेगी

लोकमान्य तिलक टर्मिनस – समस्तीपुर (साप्ताहिक): गाड़ी संख्या 01043 (एलटीटी से समस्तीपुर) का एक अतिरिक्त फेरा 24 नवंबर (मंगलवार) को चलेगा। वापसी में गाड़ी संख्या 01044 (समस्तीपुर से एलटीटी) 26 नवंबर (गुरुवार) को रवाना होगी.



लोकमान्य तिलक टर्मिनस – बनारस (द्वि-साप्ताहिक): गाड़ी संख्या 01051 (एलटीटी से बनारस) 25 और 26 नवंबर (बुधवार व गुरुवार) को 2 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वहीं गाड़ी संख्या 01052 (बनारस से एलटीटी) 26 और 27 नवंबर (गुरुवार व शुक्रवार) को 2 फेरों के साथ संचालित होगी.





लोकमान्य तिलक टर्मिनस – मऊ (द्वि-साप्ताहिक): गाड़ी संख्या 01123 (एलटीटी से मऊ) 22 और 27 नवंबर (रविवार व शुक्रवार) को 2 फेरे लगाएगी। गाड़ी संख्या 01124 (मऊ से एलटीटी) 24 और 29 नवंबर (मंगलवार व रविवार) को 2 अतिरिक्त फेरों के साथ चलेगी.





लोकमान्य तिलक टर्मिनस – दानापुर (प्रतिदिन): दैनिक चलने वाली गाड़ी संख्या 01143 (एलटीटी से दानापुर) 22 से 29 नवंबर तक कुल 8 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01144 (दानापुर से एलटीटी) 23 से 30 नवंबर तक रोजाना कुल 8 फेरों के लिए विस्तारित की गई है.





हडपसर (पुणे) – गाजीपुर सिटी (द्वि-साप्ताहिक): गाड़ी संख्या 01431 (हडपसर से गाजीपुर सिटी) 24 और 27 नवंबर (मंगलवार व शुक्रवार) को 2 फेरे लगाएगी. वापसी में गाड़ी संख्या 01432 (गाजीपुर सिटी से हडपसर) 26 और 29 नवंबर (गुरुवार व रविवार) को 2 अतिरिक्त फेरों के साथ चलेगी.



सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पूर्व ट्रेनों के समय, ठहराव और आरक्षण से संबंधित सटीक जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा आधिकारिक वेबसाइट (enquiry.indianrail.gov.in) से अवश्य प्राप्त कर लें.

