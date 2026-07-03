गोरखपुर से 31 जुलाई तक इन ट्रेनों के मार्ग में रहेगा बदलाव, ये है वजह
रेल प्रशासन पूर्व-मध्य रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के अन्तर्गत कुछ गाड़ियों के संचालन को लेकर किया बदलाव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 7:47 AM IST
गोरखपुर: बेतिया-मझौलिया स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के कारण प्री-नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक कार्य के साथ रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के कारण, रेल प्रशासन पूर्व-मध्य रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के अन्तर्गत कुछ गाड़ियों का शॉर्ट ओरिजिनेशन और मार्ग परिवर्तन समय का पुनर्निर्धारण किया है. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने यह जानकारी दी है,
ये ट्रेन इस स्टेशन से चलेगी
बापूधाम मोतिहारी से 02 जुलाई, 2026 को चलने वाली 14009 बापूधाम मोतिहारी-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस बापूधाम मोतिहारी के स्थान पर नरकटियागंज स्टेशन से चलाई जायेगी।
मार्ग परिवर्तन
- गोरखपुर से 02 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15052 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जायेगी.
- कटिहार से 02 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15705 कटिहार-दिल्ली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज के रास्ते चलाई जायेगी.
- कोलकाता से 02 जुलाई, 2026 को चलने वाली 04623 कोलकाता-अमृतसर विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-हाजीपुर-छपरा-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी.
- दरभंगा से 02 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15211 दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग दरभंगा-सीतामढ़ी-रक्सौल-नरकटियागंज के रास्ते चलाई जायेगी.
- आनन्द विहार टर्मिनल से 02 जुलाई, 2026 को चलने वाली 12558 आनन्द विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जायेगी.
इसके अलावा गोरखपुर से 03 जुलाई, 2026 को चलने वाली 26502 गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सगौली के रास्ते चलाई जायेगी.
- बापूधाम मोतिहारी से 03 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15567 बापूधाम मोतिहारी-आनन्द विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सगौली-रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज के रास्ते चलाई जायेगी।
- रक्सौल से 03 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15273 रक्सौल-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज के रास्ते चलाई जायेगी।
- बरौनी से 03 जुलाई, 2026 को चलने वाली 19038 बरौनी-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज के रास्ते चलाई जायेगी.
- मुजफ्फरपुर से 03 जुलाई, 2026 को चलने वाली 12211 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से 02 घंटे पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी। मुजफ्फरपुर से 03 जुलाई, 2026 को चलने वाली 12557 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से 03 घंटे पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
इसके अलावा रेल प्रशासन द्वारा परिचालन सुविधा हेतु 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के समय में संशोधन किया गया है. फलस्वरूप साबरमती से 04 जुलाई, 2026 से चलने वाली 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस संशोधित समयानुसार साबरमती स्टेशन से 17.55 बजे के स्थान पर 05 मिनट पूर्व 17.50 बजे चलाई जायेगी. इसके अतिरिक्त अन्य स्टेशनों पर ठहराव पूर्ववत रहेगा.
वहीं रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा हेतु पूर्व से चलाई जा रही 09465/09466 अहमदाबाद-दरभंगा-अहमदाबाद विशेष गाड़ी के संचलन अवधि का विस्तार किया गया है. फलस्वरूप 09465 अहमदाबाद-दरभंगा विशेष गाड़ी अहमदाबाद से 03 से 31 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को तथा 09466 दरभंगा-अहमदाबाद विशेष गाड़ी दरभंगा से 06 जुलाई से 03 अगस्त, 2026 तक प्रत्येक सोमवार को 05 फेरों के लिए निम्नवत किया जायेगा.
- 09465 अहमदाबाद-दरभंगा विशेष गाड़ी 03, 10, 17, 24 एवं 31 जुलाई, 2026 को अहमदाबाद से 20.25 बजे प्रस्थान कर छायापुरी से 22.17 बजे, दूसरे दिन रतलाम से 01.30 बजे, उज्जैन से 03.10 बजे, गुना से 08.00 बजे, बीना से 10.20 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 12.40 बजे, गोविन्दपुरी से 16.50 बजे, फतेहपुर से 18.20 बजे, प्रयागराज से 20.30 बजे, ज्ञानपुर रोड से 21.50 बजे, वाराणसी से 23.30 बजे, तीसरे दिन औंड़िहार से 00.35 बजे, गाजीपुर सिटी से 01.30 बजे, छपरा से 04.55 बजे, मुजफ्फरपुर से 07.05 बजे तथा समस्तीपुर से 08.55 बजे छूटकर दरभंगा 10.30 बजे पहुंचेगी.
- वापसी यात्रा में, 09466 दरभंगा-अहमदाबाद विशेष गाड़ी 06, 13, 20, 27 जुलाई एवं 03 अगस्त, 2026 को दरभंगा से 03.00 बजे प्रस्थान कर समस्तीपुर से 04.30 बजे, मुजफ्फरपुर से 05.25 बजे, छपरा से 08.40 बजे, गाजीपुर सिटी से 11.15 बजे, औंड़िहार से 12.20 बजे, वाराणसी से 13.45 बजे, ज्ञानपुर रोड से 15.20 बजे, प्रयागराज से 17.45 बजे, फतेहपुर से 19.02 बजे, गोविन्दपुरी से 20.35 बजे, दूसरे दिन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 00.15 बजे, बीना से 02.50 बजे, गुना से 05.10 बजे, उज्जैन से 09.25 बजे, रतलाम से 11.00 बजे तथा छायापुरी से 14.55 बजे छूटकर अहमदाबाद 16.35 बजे पहुँचेगी। इन गाड़ी के रेक संरचना पूर्ववत रहेगीय
- लखनऊ स्टेशन पर आर.एल.डी.ए. द्वारा ब्लॉक लिए जाने कारण ब्लॉक दिये जाने के कारण यह गाड़ी परिवर्तित मार्ग वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-गोविन्दपुरी-फतेहपुर-प्रयागराज जं-ज्ञानपुर रोड-वाराणसी-औंड़िहार-गाजीपुर सिटी स्टेशनों पर ठहराव देते हुए छपरा के रास्ते चलाई जायेगी.
- आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु 03 से 05 जुलाई, 2026 तक चलाई जाने वाली 05031 गोरखपुर-लखनऊ जं0 अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी के संचलन तिथि में संशोधन किया गया है. यह गाड़ी 03 से 05 जुलाई, 2026 तक के स्थान पर अब 02 से 04 जुलाई, 2026 तक पूर्व अधिसूचित समयानुसार चलाई जायेगी.
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