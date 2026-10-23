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भारतीय रेलवे का कोयला लदान में बड़ा रिकॉर्ड, 2025 की तुलना में प्रतिदिन 87 अतिरिक्त कोयला रैक भेजे, 7.1% की वृद्धि

भारतीय रेलवे का कोयला लदान में बड़ा रिकॉर्ड ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में थर्मल पावर प्लांटों के लिए प्रतिदिन 430 कोयला रैक भेजे गए हैं. पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.1% की इसमें वृद्धि हुई है. देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे, कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है.

कोयला लदान में बना रिकॉर्ड भारतीय रेलवे ने कोयला लदान में अब तक का रिकॉर्ड बनाया है. 18 अक्टूबर 2026 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयला लदान में 22.5% की वृद्धि दर्ज की गई. इस दौरान, अक्टूबर 2025 की तुलना में प्रतिदिन 87 अतिरिक्त कोयला रैक भेजे गए. यह देश भर के थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की निरंतर आपूर्ति तय करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दिखाता है.