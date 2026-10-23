भारतीय रेलवे का कोयला लदान में बड़ा रिकॉर्ड, 2025 की तुलना में प्रतिदिन 87 अतिरिक्त कोयला रैक भेजे, 7.1% की वृद्धि
बढ़ती बिजली की मांग को लेकर भारतीय रेलवे ने थर्मल पावर प्लांटों तक कोयला पहुंचाने की रफ़्तार तेज कर दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 4:23 PM IST
रायपुर: वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में थर्मल पावर प्लांटों के लिए प्रतिदिन 430 कोयला रैक भेजे गए हैं. पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.1% की इसमें वृद्धि हुई है. देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे, कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है.
कोयला लदान में बना रिकॉर्ड
भारतीय रेलवे ने कोयला लदान में अब तक का रिकॉर्ड बनाया है. 18 अक्टूबर 2026 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयला लदान में 22.5% की वृद्धि दर्ज की गई. इस दौरान, अक्टूबर 2025 की तुलना में प्रतिदिन 87 अतिरिक्त कोयला रैक भेजे गए. यह देश भर के थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की निरंतर आपूर्ति तय करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दिखाता है.
कोयला लदान से जुड़े जानिए आंकड़े
देश में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने थर्मल पावर प्लांटों तक कोयला पहुंचाने की रफ़्तार तेज कर दी है. चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों (H1) में रेलवे ने थर्मल पावर प्लांटों के लिए हर दिन औसतन 430 कोयला रैक भेजे, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 7.1% अधिक है. वहीं अकेले सितंबर महीने में इसमें 14% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई. दरअसल, कारखानों में बढ़ते उत्पादन और देश के कुछ हिस्सों में कम बारिश होने की वजह से थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की मांग तेजी से बढ़ी है, जिसकी निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने में रेलवे लगातार जुटा हुआ है.
कोयले की लगातार ढुलाई से थर्मल पावर प्लांटों में कोयले का स्टॉक स्थिर बना हुआ है. जिससे देश भर में बिजली का उत्पादन सुचारू रूप से हो पा रहा है. भारतीय रेलवे, कोयले की ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है. इसके अलावा, रेलवे विद्युत मंत्रालय के साथ भी समन्वय कर रहा है. ताकि कोयले का परिवहन और आपूर्ति बनी रहे.