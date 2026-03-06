ETV Bharat / state

जानिए 'रेल वन' ऐप की खासियत, DRM बोले- अब एक ही जगह बुक होंगे सभी तरह के ट्रेन टिकट

टिकट बुकिंग के लिए 'रेल वन' ऐप : मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि अब तक यात्रियों को अलग-अलग सुविधाओं के लिए अलग-अलग एप्लिकेशन का सहारा लेना पड़ता था, जिससे कई बार असुविधा होती थी. लेकिन रेल वन ऐप के आने से रेलवे की कई सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध हो जाएंगी.

भागलपुर: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी डिजिटल पहल करने जा रहा है. अब यात्रियों को अलग-अलग सेवाओं के लिए कई ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. रेलवे ने 6 मार्च से ‘रेल वन ऐप’ (Rail One App) की शुरुआत कर दी है, जिसके माध्यम से यात्री एक ही प्लेटफॉर्म पर रिजर्वेशन टिकट और जनरल टिकट दोनों आसानी से बुक कर सकेंगे.

'नई डिजिटल व्यवस्था से टिकट बुकिंग होगी सरल' : डीआरएम ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि स्टेशन पर भीड़ से बचने और सुविधाजनक यात्रा के लिए अधिक से अधिक लोग रेल वन ऐप का उपयोग करें. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पहले की तुलना में और अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक हो जाएगी.

मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता (ETV Bharat)

''इस ऐप के जरिए यात्री अपने मोबाइल फोन से ही रिजर्वेशन टिकट के साथ-साथ जनरल टिकट भी आसानी से बुक कर सकते हैं. इससे रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और उनका समय भी बचेगा.'' - मनीष कुमार गुप्ता, डीआरएम, मालदा डिवीजन

RailOne App क्या है?, जानिए फायदे : रेल वन ऐप टिकटों की बुकिंग, शिकायत, रिफंड, ट्रेन ट्रेकिंग (लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और रियल-टाइम अपडेट), पीएनआर स्टेटस और बुकिंग मैनेजमेंट और खाने के ऑर्डर (ऑनबोर्ड खाना ऑर्डर करना-ई-केटरिंग) के लिए अलग अलग ऐप के बीच स्विच करने की परेशानी से बचाता है. यह पूरी तरफ फ्री है और Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है.