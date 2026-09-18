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विंध्य वासियों को रेलवे का त्योहारी तोहफा, रीवा से महू के बीच दौडे़गी पूजा स्पेशल ट्रेन, वेटिंग की नो टेंशन

त्योहारी सीजन में घर आना-जाना हुआ आसान, रीवा से डॉ. अंबेडकर नगर के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, सफर होगा सुहाना.

PUJA SPECIAL TRAIN REWA
विंध्य वासियों को रेलवे का त्योहारी तोहफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 6:00 PM IST

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नर्मदापुरम: इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है. त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे समय-समय पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाता रहता है ताकि यात्रियों को आने जाने में परेशानी न हो. आने वाली दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का डिसीजन लिया है एक ट्रेन रीवा और डॉ. अंबेडकर नगर के बीच चलेगी. यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 6-6 फेरे लगाएगी. अन्य ट्रेन सुल्तानपुर और वाराणसी से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलेंगी. दोनों ट्रेनों के चार-चार फेरे होंगे.

रेलवे द्वारा चलने वाली इन ट्रेनों का फायदा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को मिलने जा रहा है. खासकर विंध्य के लोगों को. दरअसल त्योहारों के दौरान ट्रेनों में अक्सर लंबी वेटिंग रहती है. ऐसे में इन दो स्पेशल ट्रेनों के चलने से उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के यात्रियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

INDIAN RAILWAYS PUJA SPECIAL TRAIN
त्योहारी सीजन में घर आना-जाना हुआ आसान (ETV Bharat)

रीवा से डॉ. अंबेडकर नगर चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

पूजा स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 01710) रीवा से डॉ. अंबेडकर नगर के बीच चलेगी. इस ट्रेन के चलने की तारीख भी आ गई है. रेलवे के मुताबिक, यह स्पेशल ट्रेन 10 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 के बीच चलाई जाएगी. जर्नी का दिन हर शनिवार तय किया गया है. पूजा स्पेशल ट्रेन रीवा स्टेशन से रात 10:50 बजे रवाना होगी. इटारसी में रविवार सुबह 7 बजे पहुंचेगी. उसके बाद 7:33 बजे नर्मदापुरम, 8:45 बजे रानी कमलापति, 9:33 बजे संत हिरदाराम नगर पहुंचेगी. इसके बाद दोपहर 3:05 बजे डॉ. अंबेडकर नगर (महू) पहुंचेगी.

कई स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
वापसी में लौटते वक्त यह गाड़ी 11 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तक हर रविवार को उपलब्ध रहेगी. डॉ. अंबेडकर नगर से यह रात 09:20 बजे छूटेगी. इसके बाद अगले दिन यानी सोमवार को रात 02:46 बजे संत हिरदाराम नगर, 03:50 बजे रानी कमलापति, सुबह 05:18 बजे नर्मदापुरम, 05:40 बजे इटारसी होते हुए दोपहर 02:30 बजे रीवा पहुंच जाएगी.

REWA TO DR AMBEDKAR NAGAR TRAIN
रीवा से डॉ. अंबेडकर नगर चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)

सुल्तानपुर से मुंबई के लिए 21 अक्टूबर से ट्रेन

गाड़ी संख्या 04212 सुल्तानपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल 21 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार चलेगी. सुल्तानपुर से यह ट्रेन सुबह 4 बजे रवाना होगी. रास्ते में बीना शाम 5:30 बजे, रानी कमलापति रात 8:10 बजे और इटारसी रात 9:40 बजे पहुंचेगी. इसके बाद अगले दिन दोपहर 2 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंच जाएगी. लौटते समय ट्रेन संख्या 04211 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सुल्तानपुर स्पेशल 22 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार चलेगी. यह ट्रेन मुंबई से दोपहर 3 बजे रवाना होगी. इटारसी सुबह 3:35 बजे, रानी कमलापति सुबह 6:20 बजे और बीना सुबह 9:45 बजे पहुंचेगी.

वाराणसी स्पेशल ट्रेन का मध्य प्रदेश के यात्रियों को फायदा

वाराणसी से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलने वाली दूसरी स्पेशल ट्रेन 22 अक्टूबर से शुरू होगी. गाड़ी संख्या 04226 वाराणसी-एलटीटी स्पेशल 22 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार चलेगी. वाराणसी से ट्रेन रात 1:35 बजे रवाना होगी. यह बीना शाम 5:30 बजे, रानी कमलापति रात 8:10 बजे और इटारसी रात 9:40 बजे पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04225 एलटीटी-वाराणसी स्पेशल 23 अक्टूबर से 13 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार चलेगी. मुंबई से दोपहर 3 बजे रवाना होकर ट्रेन इटारसी सुबह 4:10 बजे, रानी कमलापति सुबह 6:20 बजे और बीना सुबह 9:45 बजे पहुंचेगी.

20 LHB कोच, 14 थर्ड AC की सुविधा
इकोनॉमी दोनों त्योहार स्पेशल ट्रेनों में 14 थर्ड एसी इकोनॉमी, 4 सामान्य और 2 एसएलआर समेत कुल 20 LHB कोच रहेंगे. ट्रेनें झांसी, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण और ठाणे होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेंगी. वाराणसी वाली ट्रेन जौनपुर सिटी और सुल्तानपुर होकर चलेगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन का समय और सीट उपलब्धता अधिकृत यात्री सूचना प्रणाली से जांच लें और आरक्षित टिकट के साथ ही यात्रा करें.

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