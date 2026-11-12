प्रयागराज से गुजरने वाली पूजा और छठ स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, दक्षिण भारत, दिल्ली-मुंबई और बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत
वेटिंग लिस्ट के दबाव को कम करने के लिए इन स्पेशल ट्रेनों को पटरी पर उतारा जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 12:26 PM IST
प्रयागराज: त्योहारी सीजन में घर लौटने और काम पर वापस जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के प्रयागराज, प्रयागराज छिवकी और कानपुर सेंट्रल सहित प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरने वाली 6 पूजा और छठ स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है. इनमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह की गाड़ियां शामिल हैं, जो दिल्ली, मुंबई, बिहार, गुजरात और दक्षिण भारत के बीच सफर को सुगम बनाएंगी.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा और वेटिंग लिस्ट के दबाव को कम करने के लिए इन स्पेशल ट्रेनों को पटरी पर उतारा जा रहा है. सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि ये ट्रेनें विभिन्न तिथियों में एक और दो फेरों के लिए संचालित होंगी.
ट्रेनों का शेड्यूल-
- एलटीटी-दानापुर वन-वे स्पेशल (01029): सीपीआरओ के अनुसार, ये ट्रेन 12 नवंबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रात 23:55 बजे रवाना होगी. नासिक रोड, इटारसी, जबलपुर, सतना और मानिकपुर होते हुए ये ट्रेन अगले दिन देर रात 00:40 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी. यहां 3 मिनट के ठहराव के बाद पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा के रास्ते 14 नवंबर को सुबह 10:30 बजे दानापुर पहुंचेगी.
- सीएसएमटी-गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल (01041): मुंबई से पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए ये ट्रेन 11 नवंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दोपहर 15:30 बजे प्रस्थान कर चुकी है. ये गाड़ी भोपाल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल (शाम 17:45 बजे) और लखनऊ के रास्ते 13 नवंबर को तड़के 03:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
- आसनसोल-उधना अनारक्षित स्पेशल (03517): ये ट्रेन 11 और 12 नवंबर को (दो फेरे) में सुबह 7 बजे आसनसोल से चलेगी. पटना, आरा, बक्सर और डीडीयू जंक्शन होते हुए, गाड़ी रात 22:40 बजे प्रयागराज छिवकी आएगी. इसके बाद मानिकपुर, सतना, जबलपुर और भुसावल के रास्ते अगले दिन रात 23:55 बजे उधना (गुजरात) पहुंचेगी.
- गया-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल (03689): डॉ. शर्मा ने बताया कि दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिए ये ट्रेन 17 नवंबर (मंगलवार) को सुबह 05:30 बजे गया से खुलेगी. सासाराम और डीडीयू जंक्शन होते हुए ये सुबह 10:30 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी और कटनी, जबलपुर, बल्हारशाह, विजयवाड़ा के रास्ते बुधवार शाम 16:20 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी.
- नई दिल्ली-पटना आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल (04068/04067): गाड़ी संख्या 04068 नई दिल्ली से 12 नवंबर को शाम 19:00 बजे चलेगी और गाजियाबाद, टूंडला, गोविंदपुरी के रास्ते अगले दिन सुबह 06:35 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04067 पटना से 13 नवंबर को शाम 18:00 बजे रवाना होकर रात 01:40 बजे प्रयागराज जंक्शन होते हुए दोपहर 14:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
- नई दिल्ली-दरभंगा आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल (04080/04079): गाड़ी संख्या 04080 नई दिल्ली से 12 नवंबर को रात 22:30 बजे प्रस्थान कर अलीगढ़ और कानपुर सेंट्रल के रास्ते अगले दिन सुबह 11:30 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी. यहां से वाराणसी, बलिया, छपरा, हाजीपुर और समस्तीपुर होते हुए तीसरे दिन रात 01:00 बजे दरभंगा पहुंचेगी. वापसी में 04079 दरभंगा से 14 नवंबर को सुबह 04:00 बजे चलकर शाम 17:50 बजे प्रयागराज जंक्शन होते हुए अगले दिन सुबह 07:50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि असुविधा से बचने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे के आधिकारिक एनटीईएस (NTES) ऐप या रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से अपनी ट्रेन का अपडेटेड टाइम टेबल, ठहराव और कोच स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें.
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