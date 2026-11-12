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प्रयागराज से गुजरने वाली पूजा और छठ स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, दक्षिण भारत, दिल्ली-मुंबई और बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत

त्योहारी भीड़ से राहत, दिल्ली, मुंबई, बिहार के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें घोषित ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: त्योहारी सीजन में घर लौटने और काम पर वापस जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के प्रयागराज, प्रयागराज छिवकी और कानपुर सेंट्रल सहित प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरने वाली 6 पूजा और छठ स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है. इनमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह की गाड़ियां शामिल हैं, जो दिल्ली, मुंबई, बिहार, गुजरात और दक्षिण भारत के बीच सफर को सुगम बनाएंगी.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा और वेटिंग लिस्ट के दबाव को कम करने के लिए इन स्पेशल ट्रेनों को पटरी पर उतारा जा रहा है. सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि ये ट्रेनें विभिन्न तिथियों में एक और दो फेरों के लिए संचालित होंगी.