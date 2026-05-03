यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 4 से 27 मई तक इन ट्रेनों का रूट डायवर्जन, ठहराव स्टेशन भी बदले जानिए
रेलवे के विकास कार्यों के कारण वाराणसी क्षेत्र में ट्रेन मार्ग में स्थायी परिवर्तन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 5:23 PM IST
वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार विकास कार्य करवा रही है. इसी क्रम में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अयोध्या कैंट-अकबरपुर-जफराबाद खंड पर स्थित जौनपुर स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है. इस दौरान प्री-नॉन इंटरलॉक, नॉन इंटरलॉक कार्य किये जाने के कारण अच्छे दिनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, उसके साथ ही उनके ठहर के स्थान भी बदले हैं, पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंख्या अधिकारी की मानें तो उनके अनुसार 4 मई से लेकर 27 मई तक मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा.
- सूरत से 04, 11, 18 एवं 25 मई, 2026 को चलने वाली 09065 सूरत-छपरा विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग मानिकपुर-विन्ध्याचल-वाराणसी जं-जौनपुर-औंड़िहार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज जं-बनारस-वाराणसी जं-वाराणसी सिटी-औंड़िहार के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव प्रयागराज छिवकी, जौनपुर एवं केराकत स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- छपरा से 13, 20 एवं 27 मई, 2026 को चलने वाली 09066 छपरा-सूरत विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग औंड़िहार-जौनपुर-वाराणसी-विन्ध्याचल-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग औंड़िहार-वाराणसी सिटी-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के रास्ते चलाई जायेगी.मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव केराकत, जौनपुर एवं प्रयागराज छिवकी स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- बरौनी से 13 से 27 मई तक चलने वाली 15231 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग औंड़िहार-जौनपुर-वाराणसी-विन्ध्याचल-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग औंड़िहार-वाराणसी सिटी-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के रास्ते चलाई जायेगी.मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव केराकत, जौनपुर, मिर्जापुर, विन्ध्याचल, प्रयागराज छिवकी एवं शंकरगंढ़ स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- गोंदिया से 12 से 26 मई तक चलने वाली 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मानिकपुर-विन्ध्याचल-वाराणसी-जौनपुर-औंड़िहार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर -प्रयागराज जं.-बनारस-वाराणसी जं.-वाराणसी सिटी-औंड़िहार के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव शंकरगंढ़, प्रयागराज छिवकी, विन्ध्याचल, मिर्जापुर, जौनपुर एवं केराकत स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- छपरा से 09, 16 एवं 23 मई को चलने वाली 15115 छपरा-दिल्ली एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग छपरा-औंड़िहार-जौनपुर-शाहगंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग फेफना-मऊ-शाहगंज के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद इस गाड़ी का ठहराव यूसुफपुर, गाजीपुर सिटी, औंड़िहार, केराकत एवं जौनपुर स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- दिल्ली से 03, 10, 17 एवं 24 मई को चलने वाली 15116 दिल्ली-छपरा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग शाहगंज-जौनपुर-औंड़िहार-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग शाहगंज-मऊ-फेफना के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव जौनपुर, केराकत, औंड़िहार, गाजीपुर सिटी एवं यूसुफपुर स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
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