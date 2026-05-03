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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 4 से 27 मई तक इन ट्रेनों का रूट डायवर्जन, ठहराव स्टेशन भी बदले जानिए

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार विकास कार्य करवा रही है. इसी क्रम में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अयोध्या कैंट-अकबरपुर-जफराबाद खंड पर स्थित जौनपुर स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है. इस दौरान प्री-नॉन इंटरलॉक, नॉन इंटरलॉक कार्य किये जाने के कारण अच्छे दिनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, उसके साथ ही उनके ठहर के स्थान भी बदले हैं, पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंख्या अधिकारी की मानें तो उनके अनुसार 4 मई से लेकर 27 मई तक मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा.