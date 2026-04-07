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'मिशन जीरो स्क्रैप...भारतीय रेलवे ने कबाड़ से कमाई कर बनाया रिकॉर्ड, 600 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित

मुंगेर: पूर्व रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कबाड़ (स्क्रैप) निपटान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 600.11 करोड़ का रिकॉर्ड गैर-किराया राजस्व अर्जित किया है. यह उपलब्धि 'स्वच्छता अभियान' के तहत 'मिशन जीरो स्क्रैप' की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

राजस्व में जोरदार वृद्धि: पूर्व रेलवे ने लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ष-दर-वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है. 2024-25 (537.65 करोड़) की तुलना में 11.62% की बढ़ोतरी की गई है. 2023-24 (489.93 करोड़) की तुलना में 22.49% की वृद्धि दर्ज की गई है. यह वृद्धि रेलवे की संसाधन प्रबंधन क्षमता और स्वच्छ, अव्यवस्था-मुक्त वातावरण बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

कचरे से कंचन: स्क्रैप निपटान के तहत बड़े पैमाने पर सामग्री को पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) में लाया गया. 40,000 मीट्रिक टन से अधिक रेल और पी-वे फिटिंग्स का निपटान किया गया. 4 लाख पीएससी स्लीपर्स हटाए गए. 65,000 मीट्रिक टन लौह एवं 4,200 मीट्रिक टन अलौह स्क्रैप का निपटान किया गया.

विकास के लिए जमीन खाली: 410 कोच और 910 वैगनों को हटाकर आधुनिक रोलिंग स्टॉक में शामिल किया गया. 18 डीजल और 19 इलेक्ट्रिक इंजनों की नीलामी 2,000 से अधिक जर्जर सिविल संरचनाएं हटाई गईं, जिससे विकास के लिए जमीन खाली हुई.

सस्टेनेबिलिटी पर विशेष फोकस: रेलवे ने स्क्रैप को पुनः उपयोग में लाने पर भी जोर दिया गया है, जिसमे आंतरिक रीसाइक्लिंग में 27.4% की वृद्धि, 2024-25 के 84 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 107 करोड़ का प्रत्यक्ष उपयोग शामिल हैं.