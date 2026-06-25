ETV Bharat / state

पटरी पर कई जिंदगियां कर रही थीं मौत का इंतजार.. तभी मसीहा बनकर पहुंचे भारतीय रेलवे के रियल हीरोज़

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर रेल डिवीजन के लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों ने हाल में ही अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसा किया, जो वाकई तारीफ के काबिल है. उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ ट्रेन को समय पर मंजिल तक पहुंचाने की ड्यूटी नहीं निभाते, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक इंसान होने के नाते मदद के लिए भी सबसे पहले आगे आते हैं. पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, वह इस बात का सबूत है कि ये पायलट ट्रैक पर हर पल चौंकन्ने रहकर लोगों की जान बचाने के लिए सजग हैं.

घटना 1: पटरी पर लेटी मां-बच्चे के लिए बने मसीहा: 22 जून 2026 को ट्रेन नंबर 63346 (समस्तीपुर - सहरसा सवारी गाड़ी) सहरसा की ओर जा रही थी. तभी सलौना और इमली स्टेशनों के बीच लोको पायलट अभय कुमार और सहायक लोको पायलट जय प्रकाश कुमार को रेल पटरी पर एक महिला अपने बच्चे के साथ लेटी हुई दिखाई दी.

कई लोगों की बचायी जान (ETV Bharat)

त्वरित कार्रवाई करते हुए लोको पायलट ने बिना एक पल गंवाए असाधारण तत्परता दिखाते हुए तत्काल इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया और ट्रेन को सुरक्षित दूरी पर रोक लिया. इसके बाद दोनों रेलकर्मियों ने नीचे उतरकर उस महिला को समझा-बुझाकर ट्रैक से हटाया और ग्रामीणों के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया. ट्रैक क्लियर होने के बाद ही ट्रेन आगे रवाना हुई.

घटना 2: सूझबूझ से बची मासूम बच्चे की जान: 1 मई 2026 को ट्रेन नंबर 75230 (रक्सौल - दरभंगा सवारी गाड़ी) रक्सौल से दरभंगा की ओर जा रही थी. इसी क्रम में चालक दल को ढेंग और रीगा स्टेशनों के बीच अचानक ट्रैक पर एक लड़का लेटा हुआ दिखाई दिया. चालक दल के लोको पायलट पंकज कुमार और सहायक लोको पायलट श्रवण कुमार शर्मा ने पूरी सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए आपातकालीन ब्रेक लगाया. सही समय पर ट्रेन रुकने से बच्चे की जान बाल-बाल बच गई.

घटना 3: आत्महत्या के लिए ट्रैक पर लेटी महिला को सुरक्षित बचाया: इसी तरह की एक और गंभीर घटना 22 मई 2026 को तब सामने आई, जब लोको पायलट मनोज कुमार और सहायक लोको पायलट मनी भूषण कुमार एक गुड्स ट्रेन लेकर जा रहे थे. भारी-भरकम मालगाड़ी होने के बावजूद, जब उन्हें ट्रैक पर एक महिला लेटी हुई दिखाई दी, तो उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया.