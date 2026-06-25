पटरी पर कई जिंदगियां कर रही थीं मौत का इंतजार.. तभी मसीहा बनकर पहुंचे भारतीय रेलवे के रियल हीरोज़
इंडियन रेलवे के जांबाज लोको पायलटों ने कई लोगों की जान बचायी. समस्तीपुर रेल डिवीजन के हीरोज ने कैसे लोगों की जिंदगी बचायी? पढ़ें..
Published : June 25, 2026 at 2:25 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर रेल डिवीजन के लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों ने हाल में ही अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसा किया, जो वाकई तारीफ के काबिल है. उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ ट्रेन को समय पर मंजिल तक पहुंचाने की ड्यूटी नहीं निभाते, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक इंसान होने के नाते मदद के लिए भी सबसे पहले आगे आते हैं. पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, वह इस बात का सबूत है कि ये पायलट ट्रैक पर हर पल चौंकन्ने रहकर लोगों की जान बचाने के लिए सजग हैं.
घटना 1: पटरी पर लेटी मां-बच्चे के लिए बने मसीहा: 22 जून 2026 को ट्रेन नंबर 63346 (समस्तीपुर - सहरसा सवारी गाड़ी) सहरसा की ओर जा रही थी. तभी सलौना और इमली स्टेशनों के बीच लोको पायलट अभय कुमार और सहायक लोको पायलट जय प्रकाश कुमार को रेल पटरी पर एक महिला अपने बच्चे के साथ लेटी हुई दिखाई दी.
त्वरित कार्रवाई करते हुए लोको पायलट ने बिना एक पल गंवाए असाधारण तत्परता दिखाते हुए तत्काल इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया और ट्रेन को सुरक्षित दूरी पर रोक लिया. इसके बाद दोनों रेलकर्मियों ने नीचे उतरकर उस महिला को समझा-बुझाकर ट्रैक से हटाया और ग्रामीणों के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया. ट्रैक क्लियर होने के बाद ही ट्रेन आगे रवाना हुई.
घटना 2: सूझबूझ से बची मासूम बच्चे की जान: 1 मई 2026 को ट्रेन नंबर 75230 (रक्सौल - दरभंगा सवारी गाड़ी) रक्सौल से दरभंगा की ओर जा रही थी. इसी क्रम में चालक दल को ढेंग और रीगा स्टेशनों के बीच अचानक ट्रैक पर एक लड़का लेटा हुआ दिखाई दिया. चालक दल के लोको पायलट पंकज कुमार और सहायक लोको पायलट श्रवण कुमार शर्मा ने पूरी सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए आपातकालीन ब्रेक लगाया. सही समय पर ट्रेन रुकने से बच्चे की जान बाल-बाल बच गई.
घटना 3: आत्महत्या के लिए ट्रैक पर लेटी महिला को सुरक्षित बचाया: इसी तरह की एक और गंभीर घटना 22 मई 2026 को तब सामने आई, जब लोको पायलट मनोज कुमार और सहायक लोको पायलट मनी भूषण कुमार एक गुड्स ट्रेन लेकर जा रहे थे. भारी-भरकम मालगाड़ी होने के बावजूद, जब उन्हें ट्रैक पर एक महिला लेटी हुई दिखाई दी, तो उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया.
ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका गया. दोनों रेलकर्मियों ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महिला को समझा-बुझाकर ट्रैक से दूर किया. उसे ग्रामीणों के सुपुर्द किया और ट्रैक सुरक्षित होने की पुष्टि के बाद ही मालगाड़ी को आगे बढ़ाया.
समस्तीपुर मंडल के इन सभी रेलकर्मियों को डिवीजन प्रशासन के द्वारा सराहना पत्र देकर सम्मानित किया गया. वहीं इस दौरान इन लोको पायलट ने इन घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का सुकून है कि उन्होंने कुछ जिंदगियां बचाने में अपनी भूमिका निभायी.
"ऐसा लग रहा था कि कोई शव है, हमने इमरजेंसी ब्रेक लगाया. पास जाकर देखा तो एक महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ पटरी पर आत्महत्या करने की नीयत से लेटी है. महिला के पास गए तो वह रोने लगी. महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है. हमने महिला को समझाया कि ऐसा मत करिए. फिर महिला को ग्रामीणों के सुपुर्द कर दिया गया."- अभय कुमार, लोको पायलट
"लगभग 25 साल का लड़का ट्रैक पर सिर रखकर सो गया था. ट्रेन 50 मीटर दूर थी. फिर हमने इमरजेंसी ब्रेक लगाया. गाड़ी खड़ी होने के बाद भी लड़का उठ नहीं रहा था. फिर सहायक जयप्रकाश गए और उसे समझाकर हटाया गया."- पंकज कुमार, लोको पायलट
कई परिवार उजड़ने से बचे- DRM: वहीं इन रियल हीरो को सम्मानित के दौरान डिवीजन के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने कहा, "ये घटनाएं दर्शाती हैं कि रेलकर्मी सिर्फ अपने तकनीकी कर्तव्यों का पालन ही नहीं करते, बल्कि उनके भीतर समाज के प्रति गहरी मानवीय संवेदना भी है. इन लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों की सजगता के कारण कई परिवार उजड़ने से बच गए."
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