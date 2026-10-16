ETV Bharat / state

कानपुर-दिल्ली रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: दीपावली और छठ पर चलेंगी वंदे भारत स्पेशल समेत कई नई ट्रेनें

वंदे भारत स्पेशल का पूरा शेड्यूल जारी: नई दिल्ली से चलकर दोपहर में कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी ट्रेन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए फैसला लिया है. नई दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसके साथ ही दुर्गा पूजा और आगामी त्योहारों के मद्देनजर पांच अन्य स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की गई है. इनमें से चार ट्रेनें कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जबकि एक ट्रेन का ठहराव कानपुर सेंट्रल पर होगा.

नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 02252/02251 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल की शुरुआत 17 अक्टूबर से हो रही है. शुरुआती फेरों में यह ट्रेन नई दिल्ली से 18 अक्टूबर और पटना से 17 व 19 अक्टूबर को चलेगी. इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक नई दिल्ली से हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को इसका संचालन होगा. वहीं, पटना से यह ट्रेन 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी.

कानपुर सेंट्रल पर पांच मिनट का ठहराव: नई दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन सुबह 8:35 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. यहां ट्रेन का पांच मिनट का ठहराव होगा. इसके बाद दोपहर 1:35 बजे ट्रेन पटना के लिए रवाना हो जाएगी. इस ट्रेन से दिल्ली और बिहार के बीच त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है. अहमदाबाद-मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन: त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने पांच और स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. इनमें ट्रेन नंबर 09401/09402 अहमदाबाद-मालदा टाउन स्पेशल भी शामिल है. यह ट्रेन अहमदाबाद से 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी, जबकि मालदा टाउन से 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को इसका संचालन होगा. यह ट्रेन कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेगी.