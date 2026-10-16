कानपुर-दिल्ली रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: दीपावली और छठ पर चलेंगी वंदे भारत स्पेशल समेत कई नई ट्रेनें
दीपावली-छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल समेत कई विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:17 PM IST
कानपुर: दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए फैसला लिया है. नई दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसके साथ ही दुर्गा पूजा और आगामी त्योहारों के मद्देनजर पांच अन्य स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की गई है. इनमें से चार ट्रेनें कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जबकि एक ट्रेन का ठहराव कानपुर सेंट्रल पर होगा.
नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 02252/02251 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल की शुरुआत 17 अक्टूबर से हो रही है. शुरुआती फेरों में यह ट्रेन नई दिल्ली से 18 अक्टूबर और पटना से 17 व 19 अक्टूबर को चलेगी. इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक नई दिल्ली से हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को इसका संचालन होगा. वहीं, पटना से यह ट्रेन 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी.
कानपुर सेंट्रल पर पांच मिनट का ठहराव: नई दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन सुबह 8:35 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. यहां ट्रेन का पांच मिनट का ठहराव होगा. इसके बाद दोपहर 1:35 बजे ट्रेन पटना के लिए रवाना हो जाएगी. इस ट्रेन से दिल्ली और बिहार के बीच त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है.
अहमदाबाद-मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन: त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने पांच और स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. इनमें ट्रेन नंबर 09401/09402 अहमदाबाद-मालदा टाउन स्पेशल भी शामिल है. यह ट्रेन अहमदाबाद से 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी, जबकि मालदा टाउन से 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को इसका संचालन होगा. यह ट्रेन कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेगी.
दिल्ली-हावड़ा और खुर्दा रोड-आनंद विहार स्पेशल: रेलवे की ओर से दिल्ली-हावड़ा स्पेशल ट्रेन नंबर 04092/04091 भी चलाई जा रही है. यह ट्रेन 17 अक्टूबर को दिल्ली जंक्शन से चलेगी, जबकि हावड़ा से इसका संचालन रविवार को होगा. यह ट्रेन भी गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेगी. इसके अलावा, खुर्दा रोड-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन नंबर 08407/08408 खुर्दा रोड से 17 अक्टूबर और आनंद विहार टर्मिनल से 19 अक्टूबर को एक-एक फेरा लगाएगी.
शकूरबस्ती-पटना और शकूरबस्ती-झंझारपुर स्पेशल ट्रेनें: दिल्ली के शकूरबस्ती से पटना जंक्शन के बीच ट्रेन नंबर 04404/04403 स्पेशल 5 से 14 नवंबर के बीच कुल आठ फेरे लगाएगी. यह ट्रेन भी गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेगी. इसी अवधि में शकूरबस्ती-झंझारपुर स्पेशल ट्रेन नंबर 04410/04409 भी आठ फेरे लगाएगी. इसका रूट नई दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, गोरखपुर, नरकटियागंज और सीतामढ़ी होते हुए झंझारपुर तक रहेगा.
त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी राहत: दीपावली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान दिल्ली, बिहार और पूर्वी भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में वंदे भारत स्पेशल समेत इन पांच अतिरिक्त ट्रेनों से यात्रियों को सफर के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे. हालांकि, यात्रा की योजना बनाने से पहले यात्रियों को संबंधित ट्रेन का नंबर, तारीख, समय और ठहराव रेलवे की आधिकारिक जानकारी से जरूर जांच लेना चाहिए.
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