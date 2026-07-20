ETV Bharat / state

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, तेजी से पूरा होगा सफर, 110 की स्पीड में इन रूट्स पर दौड़ेंगी ट्रेनें

झांसी रेल मंडल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, भारतीय रेलवे ने बढ़ाई ट्रेनों की स्पीड, झांसी-ग्वालियररूट पर बढ़ी ट्रेनों की स्पीड.

RAILWAY INCREASED TRAINS SPEED
110 की स्पीड में इन रूट्स पर दौड़ेंगी ट्रेनें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 7:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: झांसी रेल मंडल में सफर करने वाले यात्रियों का सफर अब कम समय में तय हो जाएगा. रेल विभाग ने तकनीकी सुधारों के बाद कई प्रमुख रेल खंडों में ट्रेनों की अधिकतम रफ़्तार बढ़ा दी है. अब ट्रेनें इन रूट्स पर 100 से 110 किलोमीटर की रफ़्तार से दौड़ेंगी.

ग्वालियर के संदलपुर सिथौली के बीच अब ट्रेन 100 नहीं बल्कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरेगी. ये कदम झांसी रेल मंडल द्वारा अलग-अलग रेलखंडों में किए गए टेक्निकल अपग्रेडेशन और जरूरी सुरक्षा मानकों की पूर्ति के बाद उठाया गया है. झांसी रेल मंडल डीआरएम ने कई स्थानों पर सेक्शनल स्पीड में बढ़ोत्तरी कर दी है.

दतिया-डबरा, संदलपुर-सिथौली के बीच अब 110 की स्पीड

झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह के मुताबिक "रेल मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर हुए तकनीकी उन्नयन कार्यों के बाद ट्रेन परिचालन की गति बढ़ाई है. जिनमें ग्वालियर रीजन के संदलपुर-सिथौली के बीच तीसरी लाइन पर अब 100 की जगह अधिकतम 110 किलोमीटर की सेक्शनल स्पीड को मंजूरी दे दी है. ठीक इसी तरह दतिया-डबरा के बीच भी तीसरी लाइन पर भी सेक्शनल स्पीड 100 से बढ़ा कर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है.

JHANSI GWALIOR RAIL ROUTE
झांसी रेल मंडल ने ट्रेनों की बढ़ाई स्पीड (ETV Bharat)

इन रूट्स पर भी बड़ी ट्रेन की स्पीड लिमिट

झांसी ग्वालियर रूट के अलावा ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज लाइन पर भी रायरू-जौरा अलापुर खंड पर स्पीड लिमिट 90 से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा और जौरा अलापुर–कैलारस खंड पर सेक्शनल स्पीड 75 से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है. इनके अलावा खैरार–मानिकपुर रेलखंड के बांदा–खुरहंड के बीच नवनिर्मित द्वितीय डाउन लाइन पर भी अधिकतम सेक्शनल स्पीड 90 से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, वहीं हेतमपुर–धौलपुर थर्ड लाइन सेक्शन पर भी स्पीड लिमिट 80 से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है.

तीन रेल फाटक भी स्थायी रूप से किए बंद

स्पीड बढ़ाने के साथ ही झांसी रेल मंडल के अन्तर्गत सुरक्षा को देखते हुए तीन रेल फाटकों को भी स्थायी रूप से बंद किया गया है. जिनमें वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–मानिकपुर रेल सेक्शन का फाटक 476, महोबा–खजुराहो रेलखंड का रेलवे फाटक 2 और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–ग्वालियर रेलखंड का समपार फाटक 409 शामिल है. इन रेल फाटकों के स्थित रूप से बंद होने से रेल और सड़क दोनों यातायात की सुरक्षा बेहतर होगी.

TAGGED:

JHANSI RAILWAY DIVISION
RAILWAY NEWS
JHANSI GWALIOR RAIL ROUTE
DATIA DABRA TRAIN SPEED INCREASED
RAILWAY INCREASED TRAINS SPEED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.