क्या आप जानते हैं घने कोहरे में कैसे चलती है ट्रेन, FSD कैसे करता है काम

रिपोर्ट: पंकज श्रीवास्तव

छपरा: भारतीय रेल का सबसे मुश्किल सफर कुहासे के मौसम का होता है. चारों तरफ धुंध और विजिबिलिटी न के बराबर होती है. यहां तक की एक मीटर की दूरी की चीज भी नजर आना मुश्किल होता है, तब असल जिम्मेदारी लोको पायलट की शुरू हो जाती है.

घने कोहरे में कैसे चलायी जाती है ट्रेन: कुहासे की मार ऐसी होती है कि ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन रेलवे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सर्दियों के सितम में कुहासे की मार ट्रेनों के रफ्तार पर ब्रेक लगा देती है. ऐसे में ईटीवी भारत संवाददाता ने जानने की कोशिश की, आखिर घने कोहरे के बीच ट्रेन को लोको पायलट कैसे गति देते हैं. लोको पायलट दिलीप सिंह बताते हैं कि फोग सेफ डिवाइस (FSD) इस्तेमाल किया जाता है.

घने कोहरे में कैसे चलायी जाती है ट्रेन (ETV Bharat)

"फोग डिवाइस आगे आने वाली सिग्नल के बारे में सूचना पहले ही दे देती है. सिर्फ सिग्नल का नाम डिवाइस बताता है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं होती है. सिग्नल रेड है या ग्रीन कोई जानकारी नहीं होती है. कभी अगर डिवाइस खराब हो जाए और घना कोहरा हो तो हम हमने विवेक के अनुसार काम करते हैं."- दिलीप सिंह, लोको पायलट, छपरा

ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए बाकायदा ट्रेनों के लोको पायलट को महाप्रबंधक स्तर से विशेष हिदायत दी जाती है कि किसी भी कीमत पर ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित किया जाए. अगर बहुत ज्यादा कोहरा है तो यह निर्देश दिया जाता है कि लोको पायलट और सहायक लोको पायलट अपने स्व विवेक से ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित करें.

ट्रैक पर पैदल चलते हैं लोको पायलट: जब फोग डिवाइस काम नहीं करता है, तब जरूर पड़ने पर कुहासे में असिस्टेंट लोको पायलट ट्रैक पर आगे चलता है और लोको पायलट धीमे-धीमे ट्रेनों को आगे बढ़ता है. वहीं रेलवे द्वारा पटाखे भी लगाए जाते हैं जिससे यह पता चलता है कि आगे सिग्नल हरा है. ट्रेन को सुरक्षित आगे बढ़ाया जाता है. रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों की सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है.