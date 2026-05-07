ETV Bharat / state

झारखंड से जयपुर के लिए नई ट्रेन की सौगात, पलामू के यात्रियों को भी मिलेगा इसका लाभ

भारतीय रेलवे ने जयपुर से झारखंड के लिए नई ट्रेन की सौगात दी है.

Concept Image
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 5:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: भारतीय रेलवे ने झारखंड को एक नई सौगात दी है. रेलवे ने संतरागाछी से राजस्थान के जयपुर के खातीपुरा तक साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा की है. पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की पहल पर रेलवे ने नई ट्रेन का ऐलान किया है, जिससे झारखंड के लोगों को फायदा होने वाला है.

इन स्टेशनों से गुजरकर जाएगी ट्रेन

साप्ताहिक ट्रेन पलामू के डालटनगंज, लातेहार, बरवाडीह, टोरी, गढ़वा रोड, जपला रेलवे स्टेशन पर रुकेगी. प्रत्येक बुधवार को यह ट्रेन संतरागाछी से खुलेगी और शुक्रवार को यह ट्रेन खातीपुरा से खुलेगी. झारखंड में यह ट्रेन टाटानगर, चांडिल, मुरी, रांची, लोहरदगा, टोरी रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी.

रात 10:50 पर पहुंचेगी रांची रेलवे स्टेशन

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की तरफ से नई ट्रेन के बारे में जानकारी साझा की गई है. साप्ताहिक ट्रेन संतरागाछी खातीपुरा एक्सप्रेस 18061 संतरागाछी से 2:15 पर खुलेगी और रांची में रात के 10:50 में पहुंचेगी. टोरी रेलवे स्टेशन पर रात के 1:30 पर पहुंचेगी और सुबह के तीन बजे के करीब डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की उम्मीद है. हालांकि रेलवे की तरफ से डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने और खुलने की समय सारणी अभी जारी नहीं की गई है.

राजस्थान के लिए पलामू से पहली ट्रेन

खातीपुरा संतरागाछी एक्सप्रेस 18062 रात 9:20 पर खातीपुरा से खुलेगी. टोरी रेलवे स्टेशन पर सुबह के 8:48 और रांची रेलवे स्टेशन पर सुबह 10:45 पर पहुंचेगी. रेलवे की तरफ से आधिकारिक तौर पर जल्द ही ट्रेन के उद्घाटन की घोषणा की जाएगी. बता दें कि पलामू से राजस्थान के लिए जाने वाली यह पहली ट्रेन है.

ये भी पढ़ें- रांची, पलामू होते हुए अयोध्या, लखनऊ के लिए नई ट्रेन, पलामू सांसद ने लोकसभा में रखी थी मांग

कतरास रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेनों के ठहराव की उम्मीद, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

धनबाद से भोपाल के लिए नई ट्रेन, पलामू को मिलेगा फायदा

TAGGED:

खातीपुरा संतरागाछी एक्सप्रेस
INDIAN RAILWAYS GIFTED NEW TRAIN
जयपुर के लिए नई ट्रेन की सौगात
यात्रियों को नई ट्रेन का लाभ
NEW TRAIN FROM JAIPUR TO JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.