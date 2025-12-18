ETV Bharat / state

अब ट्रेनों पर नहीं कोहरे का 'कंट्रोल'; फॉग सेफ डिवाइस से खराब मौसम में भी आसानी से मिल रहे सिग्नल, जानिए कैसे करता है काम

कोहरे की वजह से लगाई गई डिवाइस : उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में 740 ट्रेनें संचालित होती हैं. इन सभी ट्रेनों में कोहरे को ध्यान में रखते हुए फॉग सेफ डिवाइस लगाई गई है. इसका काफी फायदा मिल रहा है. इस डिवाइस से ट्रेनों की स्पीड बढ़ी है. जब ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस नहीं थी तब तक ट्रेनों की स्पीड काफी कम रहती थी.

फॉग सेफ डिवाइस के कारण घने कोहरे में करीब 25 किमी प्रति घंटा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ गई है. इससे यात्रियों के समय की बचत भी हो रही है.

कोहरे में 50 KM की रफ्तार से ही दौड़ पाती थीं ट्रेनें : इसके अलावा पटाखों से होने वाले प्रदूषण से भी छुटकारा मिल गया है.पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे ने अपनी सभी ट्रेनों को फॉग सेफ डिवाइस से लैस कर दिया है. इसका फायदा सीधे तौर पर यह मिला है कि जो ट्रेनें पहले कोहरे में 50 या 60 किलोमीटर की स्पीड से ही चल पाती थीं अब वे करीब 75 किमी की रफ्तार से दौड़ रहीं हैं.

'ट्रेनों की लेटलतीफी पर लगा अंकुश' : अब फॉग सिग्नल मैन भेजकर डेटोनेटर लगाने की जरूरत नहीं रह गई है. फॉग सेफ डिवाइस ने ट्रेनों के ग्रीन सिग्नल के लिए पटाखों की आवश्यकता को खत्म कर दिया है. इससे ट्रेनों की लेटलतीफी पर भी काफी हद तक अंकुश लगा है. देरी से चलने वाली ट्रेनों की संख्या अब काफी कम हो गई है.

कुछ साल पहले तक जब रेलवे लाइनों पर घने कोहरे की चादर बिछ जाती थी तो रेलवे के कर्मचारियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी. सर्दी में कंपकंपाते हुए फॉग सिग्नल मैन को रेलवे पटरियों पर डेटोनेटर (पटाखे) फोड़ने पड़ते थे.

लखनऊ : घने कोहरे में रेलवे की फॉग सेफ डिवाइस उपयोगी साबित हो रही है. लोको पायलटों को सिग्नल मिलने में आसानी हो रही है. इसकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है. पहले ट्रेनें कोहरे की वजह से 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल पाती थीं, इस डिवाइस की वजह से अब ट्रेनें 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहीं हैं.

अब पायलट को नहीं होती सिग्नल की समस्या : सीनियर डीसीएम ने बताया कि पहले कोहरे के दौरान ट्रेनें 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ पाती थीं. अब फॉग सेफ डिवाइस लगने के कारण स्पीड 75 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई है. इसके अलावा पायलट को सिग्नल की समस्या भी नहीं होती. उसे पता रहता है कि जिस रूट पर ट्रेन लेकर आगे बढ़ रहा है उस रूट पर सिग्नल क्लियर है.

सिग्नल पोस्टों पर लगी ल्यूमिनस स्ट्रिप : पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह बताते हैं कि कोहरे में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की कुल 980 ट्रेनों को एंटी फॉग डिवाइस से लैस कर दिया गया है. इसमें लखनऊ मंडल में 315, इज्जतनगर मंडल में 250 और वाराणसी मंडल की ट्रेनों में 415 फॉग सेफ डिवाइस लग गई हैं. सिग्नल पोस्टों पर ल्यूमिनस स्ट्रिप लगाई गई है.

सीपीआरओ ने बताया कि सिग्नल साइटिंग बोर्ड पर लाइन मार्किग करा दिया गया है. क्रॉसिंग पर लगे बैरियर पर भी ल्यूमिनस स्ट्रिप (प्रकाश उत्सर्जित करने वाली पट्टी या टेप) लगाई गई है. कोहरे के दौरान सुरक्षित, संरक्षित और अपेक्षाकृत तेज ट्रेन संचालन में जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस का अहम रोल है. इस डिवाइस पर लोको पायलटों का भरोसा बढ़ा है.

सीपीआरओ ने बताया कि कोहरे के दौरान पूर्ण ब्लॉक मैथड और ऑटोमेटिक ब्लॉक मैथड में ट्रेनों के संचालन के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सभी लोको पायलटों व सहायक लोको पायलटों की काउसलिंग की गई. पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में सभी रेल रूटों पर सभी पैसेंजर और मालगाड़ियों में फॉग सेफ डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है.

क्यों उपयोगी है FSD, कैसे करता है काम? : कोहरे के दौरान विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है. इससे लोको पायलटों के लिए सिग्नल और ट्रैक की स्थिति का सही तरह से अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. ऐसी परिस्थितियों में फॉग सेफ डिवाइस (FSD) लोको पायलटों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है. यह उपकरण सिग्नल की सटीक जानकारी प्रदान करता है.

इसके अलावा अलग स्थानों पर लगे सिग्नल और दाहिनी ओर लगे सिग्नल को विशेष रूप से चेतावनी के साथ इंडीकेट करता है. इससे ट्रेनों का संचालन सुरक्षित तरह से होता है. ये डिवाइस जीपीएस पर आधारित है. यह लोको पायलट को उनके रूट पर सिग्नल और अन्य प्रमुख स्थानों की सटीक जानकारी देता है. जब ट्रेन किसी सिग्नल के करीब होती है तो यह उपकरण सिग्नल की दूरी और ट्रेन की स्पीड को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है.

यह डिवाइस लोको पायलट को अलर्ट भी करती है. कोहरे के दौरान भी सिग्नल की स्पष्ट जानकारी लोको पायलट को प्रदान करता है. इससे हादसों की संभावना कम हो जाती है. उपकरण के निर्देशों के माध्यम से ट्रेनें सटीक स्पीड और दिशा में चल सकती हैं. इससे समय की बचत होती है.

