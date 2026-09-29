ट्रेन से टेंशन: फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों से क्यों यात्री हुए नाराज?, जानिए वजह
ऐसी ट्रेनों को न चलाने की मांग उठने लगी, सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 7:28 AM IST
लखनऊ: त्योहारों पर संचालित होने वाली स्पेशल ट्रेनों का अभी सीमित संख्या में ऑपरेशन हो रहा है. बावजूद इसके आठ से 10 घंटा की देरी से चल रही हैं. ऐसे में एक यात्री के समय से ऑफिस न पहुंचने पर एक दिन का वेतन कट गया तो एक की आगे की कनेक्टिंग ट्रेन ही छूट गई. अब यात्री कहने लगे हैं कि स्पेशल ट्रेनों को चलाने से बेहतर है कि इनका संचालन न ही किया जाए.
संचालन सुधारें या फिर बंद कर दें
पूर्णिया कोर्ट से नई दिल्ली के बीच चल रही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 05580 अपने निर्धारित समय से आठ घंटे की देरी से चल रही है. ट्रेन से सफर कर रहे दौरम नाम के यात्री ने एक्स पर रेलवे से इसकी शिकायत की. कहा कि यह ट्रेन 30 घंटे का सफर 38 से 40 घंटे में कर रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है. या तो इसका समय सुधारें या फिर बंद ही कर दें.
इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
ट्रेन संख्या 05579 आनंद विहार टर्मिनस त्योहार स्पेशल के यात्री नसु खान ने ट्रेन की 3.30 घंटा देरी पर नाराजगी जताई. ट्रेन संख्या 15048 पूर्वांचल एक्सप्रेस के यात्री शंकर कुमार ने आठ घंटा की देरी से चलने की वजह से एक दिन ऑफिस छूटने से वेतन कटने की बात उठाते हुए रेलवे से सवाल किया कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ट्रेन नंबर 12203 सहरसा-अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस के 10 घंटा देरी से चलने की शिकायत अमित महतो नाम के यात्री ने रेलवे प्रशासन से की. कहा कि देरी से संचालित होने की वजह से आगे की कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाएगी.
मालगाड़ियों के आखिरी कोच में टेल लैंप जलाएंगे
ट्रेन मैनेजर के बगैर दौड़ने वाली मालगाड़ियों के आखिरी कोच में टेल लैंप लगाने के रेलवे बोर्ड के एक आदेश ने लोको पायलटों में नाराजगी बढ़ा दी है. नए आदेश के मुताबिक अब ऐसी मालगाड़ियों के पिछले हिस्से में लोको पायलट या सहायक लोको पायलट ही लाल दिखने वाली टेल लैंप लगाएंगे. लखनऊ सहित देश भर में लोको पायलट इसे लेकर सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं.
रेलवे बोर्ड की उपनिदेशक यातायात श्वेता शर्मा ने सभी जोनल मुख्यालयोें को आदेश दिया है. बिना ट्रेन मैनेजर और ब्रेक वैन और ट्रेन मैनेजर वाली मालगाड़ियों में टेल लैंप लोको पायलटों व सहायक लोको पायलटों को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं.
एसोसिएशन ने कहा कि पहले हैंड ब्रेक लगवाने का काम आपरेटिंग विभाग से हटाकर लोको पायलटों को दे दिया गया. अब टेल लैंप लगाने से उनपर अधिक भार पड़ेगा. पहले लोको पायलट को इंजन से उतरकर कच्चे और पथरीले रास्ते से होकर पीछे ब्रेक वैन तक आना होगा, फिर टेल लैंप लगाकर वापस इंजन पर जाना होगा. इसमें समय और श्रम दोनों अधिक लगेंगे. साथ ही संरक्षा की दृष्टि से यह घातक है. इससे यह पता नहीं चलेगा कि टेल लैंप जल भी रही है या नहीं.
मालगाड़ी में क्यूं लगती है टेल लैंप
मालगाड़ियों और ट्रेनों में सबसे अंतिम कोच में रात में जलती टेल लैंप से पता चलता है कि कोई कोच पीछे नहीं छूटे हैं. सभी कोच के साथ ट्रेन दौड़ रही है. सभी स्टेशनों से गुजरते हुए स्टेशन मास्टर टेललैंप देखकर ही आश्वस्त होता है. टेल लैंंप न दिखने की स्थिति में कंट्रोल रूम के माध्यम से लोको पायलट तक सूचना दी जाती है. कोहरे के समय इसकी लाल रोशनी करीब 1500 मीटर पहले ही दिख जाती है. इससे ऑटोमैटिक सिग्नल वाले सेक्शन पर एक के पीछे एक दौड़ने वाली ट्रेनों के लोको पायलट को टेल लैंप देखकर आगे किसी ट्रेन के खड़े होने की जानकारी होती है.
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