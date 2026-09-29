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दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर रेल यात्रियों को स्पेशल राहत, स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े.. जानिए कब तक मिलेगी सुविधा

स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat )

समस्तीपुर : दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल ने पूर्व से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है. इससे पाटलिपुत्र, पूर्णिया, रक्सौल, नरकटियागंज, इस्लामपुर और पटना समेत यात्रियों को राहत मिलेगी.