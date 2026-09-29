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दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर रेल यात्रियों को स्पेशल राहत, स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े.. जानिए कब तक मिलेगी सुविधा

पूर्व मध्य रेल ने दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बड़ी राहत दी है. समस्तीपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट

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स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2026 at 7:17 AM IST

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समस्तीपुर : दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल ने पूर्व से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है. इससे पाटलिपुत्र, पूर्णिया, रक्सौल, नरकटियागंज, इस्लामपुर और पटना समेत यात्रियों को राहत मिलेगी.

पूर्व मध्य रेल ने स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई

सभी ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित ठहराव, समय- सारणी, मार्ग और कोच संयोजन के अनुसार ही संचालित होंगी. समस्तीपुर रेल मंडल जनसंम्पर्क विभाग के मिडिया प्रभारी आर के सिंह के अनुसार, ''विस्तारित की गई सभी स्पेशल ट्रेनों का पूर्ण विवरण व समयसारणी जारी किया गया है.''

पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल के 32 फेरे बढ़े

गाड़ी सं. 03216 (पाटलिपुत्र जंक्शन से पूर्णिया कोर्ट): सप्ताह में 5 दिन (बुधवार एवं शनिवार को छोड़कर). यह ट्रेन पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 16.10.2026 के बाद अब 18 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कुल 32 फेरों के लिए चलेगी.

गाड़ी संख्या 03215 (पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र जंक्शन): सप्ताह में 5 दिन (गुरुवार एवं रविवार को छोड़कर). यह ट्रेन पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 17.10.2026 के बाद अब 19 अक्टूबर से एक दिसंबर तक कुल 32 फेरों के लिए चलेगी.

कोच संयोजन: सामान्य द्वितीय श्रेणी - 04, एसएलआरडी - 02, वातानुकूलित थ्री टियर - 03, वातानुकूलित टू टियर - 01 एवं स्लीपर - 10 सहित कुल 20 कोच.

रक्सौल – नरकटियागंज स्पेशल के 18 फेरे बढ़े

गाड़ी संख्या 05543 / 05544 रक्सौल – नरकटियागंज – रक्सौल स्पेशल ट्रेन

गाड़ी संख्या 05543 (रक्सौल जंक्शन से नरकटियागंज जंक्शन): द्वि-साप्ताहिक (प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार). यह ट्रेन पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 26 सितंबर के बाद अब एक अक्टूबर से 28 नवंबर तक कुल 18 फेरों के लिए चलेगी.

गाड़ी संख्या 05544 (नरकटियागंज जंक्शन से रक्सौल जंक्शन): द्वि-साप्ताहिक (प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार). यह ट्रेन पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 26 सितंबर के बाद अब एक अक्टूबर से 28 नवंबर तक कुल 18 फेरों के लिए चलेगी.

कोच संयोजन (एलएचबी रैक): एलएसएलआरडी -) 01, जनरेटर कार - 01, सामान्य द्वितीय श्रेणी - 04, स्लीपर - 09, वातानुकूलित थ्री टियर - 02 एवं वातानुकूलित टू टियर - 01 सहित कुल 18 एलएचबी कोच.

Indian Railways festival special trains 2026
रेल यात्रियों को स्पेशल राहत (ETV Bharat)

पटना-इसलामपुर स्पेशल के 26 फेरे बढ़े

गाड़ी संख्या गाड़ी सं. 03297 / 03298 पटना – इस्लामपुर – पटना स्पेशल ट्रेन

गाड़ी संख्या 03297 (पटना जंक्शन से इस्लामपुर): त्रि-साप्ताहिक (प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार). यह ट्रेन पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 29 सितंबर के बाद अब एक अक्टूबर से 29 नवंबर तक कुल 26 फेरों के लिए चलेगी.

गाड़ी संख्या 03298 (इस्लामपुर से पटना जंक्शन):* त्रि-साप्ताहिक (प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार). यह ट्रेन पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 30.09.2026 के बाद अब 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कुल 26 फेरों के लिए चलेगी.

कोच संयोजन (एलएचबी रैक): एलएसएलआरडी - 01, जनरेटर कार - 01, सामान्य श्रेणी - 04, स्लीपर - 06, एसी थ्री इकोनॉमी - 02, वातानुकूलित थ्री टियर - 04, वातानुकूलित टू टियर - 02, प्रथम वातानुकूलित श्रेणी - 01 सहित कुल 22 एलएचबी कोच.

रेल प्रशासन ने रेल यात्रियों से अपील कि, वे यात्रा के दौरान इन स्पेशल ट्रेनों की विस्तारित सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. साथ ही, विभिन्न पूछताछ प्रणाली के मदद से इससे संबंधित जानकारी यात्रा पूर्व ले सकते है.

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