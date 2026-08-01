ETV Bharat / state

यूपी के सबसे व्यस्त रेल रूट पर धड़ाधड़ दौडेंगी ट्रेनें, लोको पायलट संग 'डिजिटल ड्राइवर' भी, ये होगा फायदा

प्रयागराज/वाराणसी: रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी है. रेलवे ने यात्रा को सुरक्षित करने के लिए नई तकनीक अपनाई है. इस तकनीक से रेल हादसों की संख्या काफी कम हो जाएगी. उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने देश के सबसे व्यस्त दिल्ली-हावड़ा रेल कॉरिडोर पर तकनीक और सुरक्षा का एक नया अध्याय लिखा है.

क्या परीक्षण हुआ: दरअसल, मिर्जापुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय (DDU) जंक्शन के बीच 64 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली 'कवच 4.0' (KAVACH Version 4.0) का सफल परीक्षण पूरा कर लिया गया है. इस नई सफलता के साथ ही प्रयागराज मंडल का लगभग 636 रूट किलोमीटर का दायरा अब पूरी तरह 'कवच' से सुरक्षित हो चुका है,



क्या है यह 'अदृश्य कवच': सरल शब्दों में कहें तो 'कवच' ट्रेन का एक ऐसा स्वचालित रक्षा तंत्र है जो लोको पायलट (ट्रेन चालक) के साथ एक 'डिजिटल सह-चालक' (Co-Pilot) की तरह काम करता है.



गलती की गुंजाइश खत्म: यदि ट्रेन चालक किसी कारणवश लाल सिग्नल पार करने की कोशिश करता है (जिसे रेलवे की भाषा में SPAD कहा जाता है), तो यह सिस्टम चालक को अलर्ट करता है. अगर चालक प्रतिक्रिया नहीं देता, तो 'कवच' खुद-ब-खुद ऑटोमैटिक ब्रेक लगा देता है.



कोहरे में मददगार: उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान घना कोहरा रेल यातायात को रोक देता है. 'कवच' रेडियो तरंगों (UHF) और RFID टैग्स के ज़रिए केबिन के अंदर ही चालक को आगे के सिग्नल और गति सीमा की सटीक जानकारी देता रहता है.



आमने-सामने की टक्कर से बचाव: यदि एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ जाएं, तो यह प्रणाली दोनों ट्रेनों को सुरक्षित दूरी पर स्वतः ही रोक देती है.



पटरियों पर बिछा तकनीक का जाल: मिर्जापुर-डीडीयू के इस 64 किलोमीटर के टुकड़े को सुरक्षित बनाने के लिए पटरियों के बीच 1,824 RFID टैग लगाए गए हैं। संचार को अटूट बनाने के लिए 40 मीटर ऊंचे 3 नए टावर खड़े किए गए हैं और पूरे ट्रैक का ड्रोन तथा रेडियो सर्वे किया गया है.



पहली बार मालगाड़ी के इंजन में लगा स्वदेशी 'कवच'

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल किलोमीटर बढ़ाना नहीं, बल्कि इसमें हुआ तकनीकी प्रयोग है. भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार WAG-9 हैवी-ड्यूटी मालगाड़ी के इंजन पर कर्नेक्स (KERNEX) निर्मित कवच प्रणाली का सफल एकीकरण किया गया है.





इसके अलावा, अलग-अलग जापानी और जापानी-भारतीय तकनीकों (Hitachi और Kyosan) से चलने वाले 09 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग स्टेशनों को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के ज़रिए एक साथ इस नेटवर्क से जोड़ा गया है. प्रणाली की विश्वसनीयता जांचने के लिए प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से विभिन्न परिस्थितियों में सफल ट्रायल किए गए हैं.





'मिशन रफ्तार' को मिलेगी नई उड़ान

उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह और सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में पूरी हुई यह परियोजना 'मिशन रफ्तार' का आधार स्तंभ बनेगी. चिपियाना (दिल्ली के पास) से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक 636 किमी का निरंतर कवच-संरक्षित कॉरिडोर बनने से न केवल ट्रेनों की गति बढ़ेगी, बल्कि लाखों यात्रियों का सफर निर्बाध और पूरी तरह सुरक्षित होगा. रेलवे का यह डिजिटल बदलाव यह भरोसा दिलाता है कि भविष्य की भारतीय रेल तकनीक के बूते अधिक सुरक्षित और समयबद्ध होगी.

