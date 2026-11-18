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दिल्ली में रेलवे के विकास पर खर्च होंगे 2,711 करोड़ रुपये, 13 स्टेशनों का होगा आधुनिक कायाकल्प

दिल्ली में 13 रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे सुविधाओं के विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 2,711 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. रेलवे विकास के लिए निर्धारित यह अब तक का रिकॉर्ड बजट है. इसके अतिरिक्त दिल्ली में करीब 8,976 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इन परियोजनाओं के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, ट्रैक का विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने व यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है. इनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल व दिल्ली कैंट जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में रेलवे विकास के लिए रिकॉर्ड बजट निर्धारित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप केंद्र व दिल्ली सरकार मिलकर राजधानी के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और जनसुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. रेलवे में निवेश से दिल्ली के लाखों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. राजधानी की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी.