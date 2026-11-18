दिल्ली में रेलवे के विकास पर खर्च होंगे 2,711 करोड़ रुपये, 13 स्टेशनों का होगा आधुनिक कायाकल्प
वित्त वर्ष 2026-27 में दिल्ली की रेलवे सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण पर 2,711 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट खर्च किया जाएगा.
Published : November 18, 2026 at 10:58 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे सुविधाओं के विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 2,711 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. रेलवे विकास के लिए निर्धारित यह अब तक का रिकॉर्ड बजट है. इसके अतिरिक्त दिल्ली में करीब 8,976 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इन परियोजनाओं के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, ट्रैक का विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने व यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है. इनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल व दिल्ली कैंट जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में रेलवे विकास के लिए रिकॉर्ड बजट निर्धारित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप केंद्र व दिल्ली सरकार मिलकर राजधानी के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और जनसुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. रेलवे में निवेश से दिल्ली के लाखों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. राजधानी की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी.
दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर से आसान होगा सफर
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुभारंभ को दिल्ली की रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली व उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक होगा. ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ व गाजियाबाद होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी. आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में स्वचालित दरवाजे, कवच सुरक्षा प्रणाली व आरामदायक बर्थ की व्यवस्था है. इससे धार्मिक यात्राओं, पर्यटन, व्यापार व क्षेत्रीय आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है. इनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली शाहदरा, नरेला, सफदरजंग, बिजवासन, सब्जी मंडी, तिलक ब्रिज व आदर्श नगर दिल्ली शामिल हैं. इन स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रवेश व निकास व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा.
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स्टेशन भवनों का आधुनिकीकरण, प्रतीक्षालय, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल सुविधा व प्लेटफॉर्म शेड विकसित किए जा रहे हैं. इसके अलावा फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट व एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं. यात्रियों के लिए पार्किंग, बेहतर सूचना प्रणाली व दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है. स्टेशनों को शहर के दोनों ओर से बेहतर तरीके से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में परेशानी न हो.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य तेज
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की ओर होल्डिंग एरिया का निर्माण पूरा हो चुका है. इससे यात्रियों को स्टेशन परिसर में व्यवस्थित तरीके से इंतजार करने की सुविधा मिलेगी. स्टेशन के पुनर्विकास के अगले चरण में डबल बेसमेंट व एलिवेटेड रोड की नींव का काम शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य स्टेशन परिसर में यात्रियों की आवाजाही व यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है.
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पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है. वहीं, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सराय काले खां की ओर दूसरे प्रवेश द्वार का पुनर्विकास किया जा रहा है. यहां नई सीढ़ियां, एस्केलेटर, लिफ्ट, टिकट बुकिंग कार्यालय और शौचालय विकसित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही फुट ओवरब्रिज का विस्तार भी किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सहूलियत होगी.
दिल्ली कैंट से बिजवासन तक चल रहे विकास कार्य
दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर नए स्टेशन भवन के साथ आगमन और प्रस्थान कॉनकोर्स विकसित किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त एलिवेटेड रोड, प्लेटफॉर्म सुधार व यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं पर काम चल रहा है. सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर स्टेशन भवन और सिग्नल एवं दूरसंचार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.
बिजवासन रेलवे स्टेशन पर स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो गया है, जबकि प्लेटफॉर्म शेड, सबवे व अन्य यात्री सुविधाओं का विकास जारी है. नरेला, सब्जी मंडी व तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशनों पर भी नए स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म, आधुनिक शौचालय, पार्किंग, लिफ्ट और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही स्टेशन परिसरों में भीड़ प्रबंधन, आवागमन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं में सुधार होगा. रेलवे के बुनियादी ढांचे में ये निवेश राजधानी की बढ़ती यात्री जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है.
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