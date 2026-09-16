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छठ पूजा में घर जाना आसान, 4 स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे, देखें लिस्ट और बुकिंग की तारीख

रेलवे ने त्योहार को देखते हुए बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. रिपोर्टृ-प्रिंस दुलखुश

Puja Special Trains For Bihar
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 10:28 AM IST

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मुंगेर: बिहार में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और त्योहार के दौरान आवागमन को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने अलग-अलग दिशाओं में चार पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है.

सात राज्यों के यात्रियों को राहत

इन ट्रेनों से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है. पूर्व रेलवे कोलकाता के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने इसकी जानकारी दी है.

"हावड़ा–नई दिल्ली, कोलकाता–योग नगरी ऋषिकेश, कोलकाता–अमृतसर तथा भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल के बीच पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. खास बात यह है कि भागलपुर–आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन 47 फेरे किया जाएगा." -शिबराम मांझी, सीपीआरओ, पूर्व रेलवे कोलकाता

दिल्ली आने-जाने में होगी आसानी

इससे भागलपुर, मुंगेर और आसपास के यात्रियों को त्योहारों के दौरान दिल्ली की ओर आने-जाने में काफी सुविधा मिलने की संभावना है. हावड़ा–नई दिल्ली के बीच दोनों दिशाओं में 9-9 फेरे लगाए जाएंगे.

नई दिल्ली–हावड़ा–नई दिल्ली स्पेशल (04052/04051)

  • ट्रेन नंबर 04052 (नई दिल्ली से हावड़ा): यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 तक हर शुक्रवार को चलेगी. (कुल 9 फेरे)
  • समय: नई दिल्ली से शाम 6:15 बजे चलेगी और अगले दिन रात 11:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी.
  • ट्रेन नंबर 04051 (हावड़ा से नई दिल्ली): यह ट्रेन 4 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक हर रविवार को चलेगी. (कुल 9 फेरे)
  • समय: हावड़ा से रात 1:40 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 8:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
  • प्रमुख ठहराव: बंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह.

आनंद विहार–भागलपुर–आनंद विहार स्पेशल (04062/04061)

  • ट्रेन नंबर 04062 (आनंद विहार से भागलपुर): यह ट्रेन 10 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन (रोजाना) चलेगी. (कुल 47 फेरे)
  • समय: आनंद विहार से दोपहर 12:00 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर 1:30 बजे भागलपुर पहुंचेगी.
  • ट्रेन नंबर 04061 (भागलपुर से आनंद विहार): यह ट्रेन 11 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन (रोजाना) चलेगी. (कुल 47 फेरे)
  • समय: भागलपुर से शाम 4:30 बजे चलेगी और अगले दिन रात 8:00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
  • प्रमुख ठहराव: सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर.

योग नगरी ऋषिकेश–कोलकाता–योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल (04312/04311)

  • ट्रेन नंबर 04312 (ऋषिकेश से कोलकाता): यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक हर शुक्रवार को चलेगी. (कुल 6 फेरे)
  • समय: ऋषिकेश से रात 10:20 बजे चलेगी और तीसरे दिन सुबह 8:00 बजे कोलकाता पहुंचेगी.
  • ट्रेन नंबर 04311 (कोलकाता से ऋषिकेश): यह ट्रेन 18 अक्टूबर से 22 नवंबर 2026 तक हर रविवार को चलेगी. (कुल 6 फेरे)
  • समय: कोलकाता से दोपहर 1:55 बजे चलेगी और अगले दिन रात 11:30 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी.
  • प्रमुख ठहराव: नैहाटी, बंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर और आसनसोल.

अमृतसर–कोलकाता–अमृतसर स्पेशल (04624/04623)

  • ट्रेन नंबर 04624 (अमृतसर से कोलकाता): यह ट्रेन 7 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक हर बुधवार को चलेगी. (कुल 8 फेरे)
  • समय: अमृतसर से रात 8:10 बजे चलेगी और तीसरे दिन दोपहर 3:00 बजे कोलकाता पहुंचेगी.
  • ट्रेन नंबर 04623 (कोलकाता से अमृतसर): यह ट्रेन 10 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक हर शनिवार को चलेगी. (कुल 8 फेरे)
  • समय: कोलकाता से सुबह 4:45 बजे चलेगी और अगले दिन रात 9:05 बजे अमृतसर पहुंचेगी.
  • प्रमुख ठहराव: बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह.

दिघा–मालदा टाउन स्पेशल के दिन में बदलाव

रेलवे ने एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव की भी जानकारी दी है. 03466 दिघा–मालदा टाउन पूजा स्पेशल अब प्रत्येक रविवार के बजाय प्रत्येक शनिवार को चलेगी. यह ट्रेन 17 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक कुल 7 फेरे लगाएगी.

पूर्व सूचना में रेलवे का संशोधन

सीपीआरओ शिबराम मांझी ने बताया कि इससे पहले जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस ट्रेन के 18 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक प्रत्येक रविवार को परिचालन की जानकारी दी गई थी. रेलवे ने अब पूर्व सूचना में संशोधन करते हुए इसके परिचालन का दिन रविवार से बदलकर शनिवार कर दिया है.

दुर्गा पूजा के बाद दीपावली और छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और रिश्तेदारों के यहां जाने के लिए रेल यात्रा करते हैं. खासकर दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में नियमित ट्रेनों पर अतिरिक्त दबाव कम करने के उद्देश्य से पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है.

यात्रियों को मिलेगा अतिरिक्त विकल्प

रेलवे के इस निर्णय से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा. विशेष रूप से भागलपुर–आनंद विहार स्पेशल के दैनिक परिचालन से भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर क्षेत्र के यात्रियों को त्योहार के दौरान दिल्ली आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है.

बुकिंग की तारीख जल्द

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन सभी पूजा स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग शुरू होने की तारीख की सूचना बाद में जारी की जाएगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि टिकट बुकिंग और यात्रा से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक सूचना पर नजर रखें.

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