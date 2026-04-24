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आ रहा सिंहस्थ...उज्जैन में फुट ओवरब्रिज से सैटेलाइट स्टेशन्स तक, क्राउड से निपटने रेलवे का मेगा प्लान

प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर तैयारियां रेलवे के एडीआरएम अक्षय कुमार ने बताया, ''रेलवे विभाग द्वारा प्रयागराज में आयोजित कुंभ के अनुभव के आधार पर सिंहस्थ 2028 के लिए कार्य योजना बन चुकी है. अभी हमारी प्रारंभिक कार्य योजना में उज्जैन के आसपास के सभी रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जाना प्राथमिकता है, जिससे क्राउड मैनेजमेंट हो सके. साथ ही उज्जैन के मुख्य स्टेशन पर लोड कम हो और सुगम यात्रा का लाभ सबको मिल सके. उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक आठ के बाहर टिकट काउंटर बनाने के साथ ही यात्रियों के आने-जाने के मार्ग निर्धारित किये जायेंगे.''

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने देर रात दिन भर के दौरे की जानकारी साझा करते हुए कहा, ''जिले में कुल 6 स्टेशनों का काम शुरू हुआ है. सभी स्थानों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए सैटेलाइट स्टेशन, होल्डिंग एरिया बनाने का काम किया जाना है. जिसमें उज्जैन के मुख्य स्टेशन सहित पिंगलेश्वर, पंवासा, मोहनपुरा, नईखेड़ी और श्री चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन शामिल हैं. निरीक्षण के दौरान उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह, रेलवे रतलाम मंडल के एडीआरएम अक्षय कुमार, एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा और स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर गोपाल डाड मौजूद रहे.

उज्जैन: सिंहस्थ महापर्व 2028 के लिए तैयारियां अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही हैं. एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्यों की तैयारियां तेज गति से चल रही हैं, वहीं अब रेलवे ने भी कमर कस ली है. गुरुवार देर शाम तक जिला प्रशासन व रेलवे के अधिकारियों का दौर चलता रहा.

उज्जैन स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज, टिकट काउंटर पर बनी सहमति (ETV Bharat)

कहां क्या काम होंगे?

रेलवे के एडीआरएम अक्षय कुमार ने बताया, ''जिले के पिंगलेश्वर स्टेशन पर सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं के आगमन पर भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेशन क्षेत्र का विस्तार करने व होल्डिंग एरिया के लिए कार्ययोजना बनाई गई है. इसी तरह नईखेड़ी रेलवे स्टेशन का विस्तार कर चार प्लेटफार्म तैयार किए जाने के साथ ही पंवासा में नया प्लेटफार्म बनाने, मोहनपुरा में सैटेलाइट स्टेशन, श्री चिंतामण गणेश, पिंगलेश्वर स्टेशन और विक्रमनगर रेलवे स्टेशनों का विस्तार और उन्नयन किया जा रहा है.

सभी स्टेशनों पर यात्रियों के आने पर उन्‍हें ट्रेन से निकलने और स्टेशन से बाहर जाने और यात्रियों को ट्रेन पर चढ़ने के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के लिए नए अप्रोच रोड, फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं. नए प्लेटफार्म भी बनाए जा रहे हैं. नईखेड़ी से चिंतामण रेलवे स्‍टेशन के बीच एक नई बायपास रेलवे लाइन डालने का प्रस्ताव भी स्‍वीकृत हो चुका है, जमीन मिलते ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगे.

क्राउड से निपटने रेलवे का मेगा प्लान (ETV Bharat)

उज्जैन कमिश्नर एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने कहा, ''निरीक्षण के दौरान रेलवे विभाग की ओर से सीनियर कॉर्डिनेशन रेलवे पीयूष पांडे, डिवीजन इंजीनियर महेंद्र सिंह जाटव, सीनियर डीसीएम हीना केवलरमानी सहित रेलवे और जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे. सबने मिलकर क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थानीय प्रशासन और रेलवे प्रशासन के समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है.''

भोपाल से उज्जैन के लिए 30 मिनट में मिलेगी ट्रेन

रेलवे के अधिकारियों ने बताया, उज्‍जैन के पास स्‍टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे. इसके साथ ही ट्रेनों के आवागमन के लिए भी समय निर्धारित रहेगा. भोपाल से उज्‍जैन के लिए मात्र 30 मिनट में ट्रेन उपलब्‍ध रहेगी. उज्‍जैन में ट्रेन को 20 मिनिट का हाल्‍ट देने का भी प्रस्‍ताव है. अत्‍यधिक भीड़ दबाव होने पर स्‍थानीय प्रशासन के साथ रेलवे प्रबन्‍धन तात्‍कालिक कार्य योजना भी बनाएगा. सिंहस्‍थ के आयोजन के समय में मालगाड़ी का आवागमन इस क्षेत्र में बंद रखा जाएगा.