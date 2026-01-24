ETV Bharat / state

सुरक्षा कवच में बुलेट की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें, मध्य प्रदेश में नहीं होंगे रेल हादसे!

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में ट्रैक के दोनों ओर फेंसिंग करा रहा रेलवे, ट्रैक पर नहीं कटेंगे मवेशी और जंगली जानवर, हादसों पर लगेगी लगाम.

INDIAN RAILWAYS FENCING TRACKS
सुरक्षा कवच में बुलेट की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 8:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: भारतीय रेलवे द्वारा पिछले कई सालों से लगातार सुधार कार्य किए जा रहे है, जिसका असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है. देशभर में रेलवे ट्रैक नेटवर्क से लेकर विद्युतीकरण और पटरी पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए ट्रैक के किनारे सेफ्टी फेंसिंग या बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है. केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रेलवे ने देशभर में करीब 15000 किलोमीटर ट्रैक के किनारे सेफ्टी फेंसिंग लगा दी है. इससे फायदा होगा कि ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, साथ ही सुरक्षा में इजाफा होगा.

बढ़ेगी स्पीड और स्मूथ होगा ट्रेनों का संचालन

मध्य प्रदेश में अत्यधिक ट्रेन मूवमेंट वाले पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में रेलवे द्वारा ट्रैक साइड फेंसिंग का काम युद्धस्तर पर जारी है. यहां करीब 98 किलोमीटर में ट्रैक के किनारों पर बाउंड्री वॉल का काम पूरा हो चुका है. इसका मकदस रेल हादसों को रोकना है. खासकर ट्रैक पर मवेशियों, जंगली जानवरों की एंट्री को रोकना है. अक्सर ट्रैक पर जानवर पहुंच जाते हैं और ट्रेनों से टकराकर उनकी मौत हो जाती है. इससे ट्रेन और ट्रैक को नुकसान होता है. इन्हीं हादसों पर लगाम लगाने के मकसद से भारतीय रेलवे उन रूट्स पर साइड सेफ्टी फेंसिंग कर रही है, जहां से ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार से चलती हैं.

railways tracks growth safety
रेलवे ट्रैक में दोनों साइड फेंसिंग (ETV Bharat)

मवेशी और जंगली जानवरों से मिलेगी निजात

ग्रामीण क्षेत्रों में खुले रेलवे ट्रैक पर अक्सर अचानक से ट्रैक्टर ट्राली, वन्य प्राणी और मवेशी आ जाते हैं, जो हादसे का सबब बनते हैं. ऐसे में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की जान का खतरा बना रहने की आशंका बनी रहती है. ऐसे में रेलवे सुरक्षा के लिहाज से रेलवे ट्रैकों के किनारे दोनों साइडों से बाउंड्री वॉल बनवाई जा रही है.

160 किमी की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें

ऐसा ही रतलाम मंडल में नागदा–गोधरा रेलखंड, मुंबई–दिल्ली सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस ट्रैक को मिशन रफ्तार के अंतर्गत 160 किमी प्रति घंटा की गति के अनुरूप विकसित किया जा रहा है. रेल प्रशासन की माने तो इससे न केवल ट्रेनों का मूवमेंट सुरक्षित हुआ है, बल्कि पशुओं के ट्रैक पर नहीं आ पाने के कारण पशु मालिकों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है.

Railway accident prevention
पटरी पर नहीं होंगे हादसे (ETV Bharat)

इन क्षेत्रों में लग रही है ट्रैक साइड फेंसिंग

इंदौर रेलवे पीआरओ मुकेश कुमार ने बताया, "नागदा गोधरा रेलखंड के अलावा रतलाम मंडल के चंदेरिया-मंदसौर, मंदसौर-रतलाम, मंदसौर-इंदौर, इंदौर-डॉ. अंबेडकर नगर-खंडवा, नागदा-भोपाल और उज्जैन-देवास-इंदौर रेल खंडों के चिन्हित लोकेशनों पर साइड सेफ्टी फेंसिंग का कार्य शुरू हो चुका है. इन रेलखंडों में लगभग 501 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बाउंड्री वॉल का निर्माण प्रस्तावित है. हालांकि, बीते वर्ष में लगभग 127 किलोमीटर क्षेत्र में बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया. जबकि वर्ष 2025-26 में अब तक लगभग 80 किलोमीटर क्षेत्र में बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा किया जा चुका है."

वंदे भारत के लिए भी सुरक्षित कॉरिडोर

इंदौर-देवास-उज्जैन-भोपाल रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन का मूवमेंट है, जो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है. लिहाजा इस महत्वपूर्ण ट्रैक पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है. पीआरओ मुकेश कुमार ने बताया "रतलाम मंडल के सभी चिन्हित क्षेत्रों में ट्रैक के किनारे सेफ्टी फेंसिंग का निर्माण होने से ट्रैक पर पालतू और जंगली जानवरों की आवाजाही रुकेगी और पटरियों पर तेज रफ्तार में ट्रेनों दौड़ेगी. साथ ही ग्रामीणों को पशुधन का नुकसान नहीं होगा. ट्रेनों का संरक्षित संचालन होगा, जिससे समय की बचत होगी और ट्रेन टाइम पर पहुंचेंगी."

TAGGED:

SEMI HIGH SPEED TRAIN
RAILWAYS TRACKS GROWTH SAFETY
WESTERN RAILWAY DIVISION RATLAM
RAILWAY ACCIDENT PREVENTION
INDIAN RAILWAYS FENCING TRACKS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.