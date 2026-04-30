ETV Bharat / state

अयोध्या रूट की ट्रेनों में बड़ा बदलाव, कई का बदला रूट, कई सुलतानपुर-प्रतापगढ़ से चलेंगी

लखनऊ: रेलवे प्रशासन अयोध्या -जौनपुर रेलखंड पर रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की तैयारी कर चुका है. इसके चलते रेलवे जौनपुर जंक्शन की यार्ड रिमाडलिंग करेगा. इससे अयोध्या कैंट-अकबरपुर-जाफराबाद सेक्शन पर ट्रेनों का संचालन और तेज हो सकेगा. यार्ड रिमाडलिंग की वजह से अयोध्या रूट की कई ट्रेनें 13 से 27 मई तक प्रभावित रहेंगी. लखनऊ से शाम 4:30 बजे बाराबंकी-अयोध्या कैंट-अयोध्या धाम के रास्ते वाराणसी के लिए रवाना होने वाली ट्रेन 04218 स्पेशल का संचालन 13 से 27 मई तक निरस्त रहेगा. इससे वाराणसी से लखनऊ के बीच चलने वाली 04217 स्पेशल भी निरस्त होगी.





इन ट्रेनों का बदलेगा रास्ता



वाराणसी-जफराबाद-जौनपुर सिटी होकर



1. गाजीपुर-श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस आठ, 15 व 22 मई.

2. श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-गाजीपुर एक्सप्रेस 14 व 21 मई

3. गाजीपुर सिटी-आनंद विहार सुहेलदेव एक्सप्रेस 13 से 27 मई

4. आनंद विहार-गाजीपुर सिटी सुहेलदेव एक्सप्रेस तीन से 26 मई







सुलतानपुर होकर चलेंगी यह ट्रेनें



14017 सदभावना एक्सप्रेस 15 व 22 मई

14018 सदभावना एक्सप्रेस सात, 14 व 21 मई

13238 कोटा -पटना एक्सप्रेस 15 से 25 मई

15743 फरक्का एक्सप्रेस 13 से 27 मई

18103 टाटानगर-अमृतसर जलियावाला बाग एक्सप्रेस पांच से 26 मई

19321 इंदौर-पटना एक्सप्रेस 10, 17 व 24 मई

22345 पटना-गोमतीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस चार से सात व नौ मई

22489 वाराणसी -मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस चार से 27 मई

14021 पुरुलिया-आनंद विहार एक्सप्रेस





प्रतापगढ़ होकर चलेंगी ये ट्रेनें



15636 गुवाहाटी-ओखा एक्सप्रेस पांच से 26 मई

13009 हावड़ा-योगनगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस 13 से 27 मई

13010 योगनगरी ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस 13 से 27 मई

15668 कामाख्या-गांधीधाम एक्सप्रेस सात, 14 व 21 मई

15744 भटिंडा-बालूघाट फरक्का एक्सप्रेस 15 से 27 मई

15934 अमृतसर-न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस 16 व 23 मई



ये भी पढ़ेंः गंगा एक्सप्रेसवे पर आज आधी रात से टोल वसूली, जानें कितना देना होगा शुल्क