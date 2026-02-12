ETV Bharat / state

खाटू श्याम भक्तों के लिए रेलवे का तोहफा ,23 फरवरी से दौड़ेगी कुरुक्षेत्र-फुलेरा स्पेशल ट्रेन

जींद: खाटू श्याम दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. 23 फरवरी से कुरुक्षेत्र-फुलेरा स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू होगा, जिससे हरियाणा के हजारों भक्तों को सीधा लाभ मिलेगा. विशेष रूप से नरवाना और जींद के श्रद्धालुओं के लिए यह ट्रेन बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें अलग से लंबी यात्रा की योजना नहीं बनानी पड़ेगी.

ट्रेन का समय और संचालन अवधि: ट्रेन नंबर 09711 कुरुक्षेत्र-फुलेरा स्पेशल 23 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रतिदिन रात 11:30 बजे कुरुक्षेत्र से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:30 बजे फुलेरा पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09712 फुलेरा-कुरुक्षेत्र स्पेशल 24 फरवरी से 1 मार्च तक सुबह 9:50 बजे फुलेरा से चलेगी और रात 8 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी. इस विशेष व्यवस्था से श्रद्धालु आरामदायक और समयबद्ध यात्रा कर सकेंगे.

इन स्टेशनों पर रहेगा ठहराव: यह स्पेशल ट्रेन कैथल, नरवाना, जींद, रोहतक, अस्थल बोहर, झज्जर, रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल, डाबला, नीम का थाना, कांवट, श्रीमाधोपुर, रींगस और रेनवाल स्टेशनों पर रुकेगी. कुरुक्षेत्र से चलकर ट्रेन रात 12:52 बजे नरवाना और 1:23 बजे जींद पहुंचेगी. वापसी में रींगस से होते हुए दोपहर बाद 4:28 बजे जींद और शाम 5:05 बजे नरवाना पहुंचेगी. इससे क्षेत्रीय यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिलेगी.

रींगस से खाटू तक आसान पहुंच: रींगस स्टेशन खाटू श्याम मंदिर के लिए प्रमुख पड़ाव है. यहां से श्रद्धालु बस या अन्य साधनों से खाटू धाम पहुंचते हैं. मान्यता है कि खाटू जाने से पहले रींगस में निशान (ध्वज) के दर्शन करना शुभ माना जाता है. रेलवे की इस पहल से भक्तों की यात्रा अधिक सुगम और व्यवस्थित होगी.