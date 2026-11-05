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गुजरात-बिहार रूट पर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें घोषित, प्रयागराज में भी ठहराव

प्रयागराज: दीपावली और छठ महापर्व पर ट्रेनों में उमड़ रही यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. गुजरात से बिहार के बीच चलने वाली ये ट्रेनें उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, कानपुर (गोविंदपुरी), टूंडला और आगरा रूट से होकर गुजरेंगी, जिससे घर जाने वाले मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी.





उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, त्योहारों के दौरान यात्रियों को कन्फर्म सीट और सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है. यह व्यवस्था सामान्य व स्लीपर श्रेणी के यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता में रखकर तय की गई है.







