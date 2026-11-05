गुजरात-बिहार रूट पर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें घोषित, प्रयागराज में भी ठहराव
दीपावली और छठ महापर्व के मद्देनजर रेलवे ने किया खास इंतजाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:42 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:50 AM IST
प्रयागराज: दीपावली और छठ महापर्व पर ट्रेनों में उमड़ रही यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. गुजरात से बिहार के बीच चलने वाली ये ट्रेनें उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, कानपुर (गोविंदपुरी), टूंडला और आगरा रूट से होकर गुजरेंगी, जिससे घर जाने वाले मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी.
उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, त्योहारों के दौरान यात्रियों को कन्फर्म सीट और सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है. यह व्यवस्था सामान्य व स्लीपर श्रेणी के यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता में रखकर तय की गई है.
- उधना–जयनगर–उधना स्पेशल (गाड़ी सं. 09075/09076)
पूरी तरह सामान्य श्रेणी की यह ट्रेन उधना (सूरत) और जयनगर के बीच एक-एक फेरा लगाएगी. इसमें कुल 24 डिब्बे होंगे, जिनमें 22 जनरल कोच शामिल हैं.
जाने का समय: गाड़ी संख्या 09075 उधना से बुधवार (4 नवंबर) सुबह 11:30 बजे रवाना होकर भुसावल, इटारसी, कटनी, सतना होते हुए अगले दिन सुबह 07:05 बजे प्रयागराज छिवकी, 10:30 बजे पं. दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू), दोपहर 13:30 बजे पटना और रात 21:30 बजे जयनगर पहुंचेगी.
वापसी का समय: गाड़ी संख्या 09076 जयनगर से गुरुवार (5 नवंबर) रात 23:00 बजे चलकर शुक्रवार दोपहर 14:10 बजे प्रयागराज छिवकी और शनिवार दोपहर 14:30 बजे उधना पहुंचेगी.
- अहमदाबाद–राजगीर अनारक्षित सुपरफास्ट (गाड़ी सं. 09441/09442)
अहमदाबाद और राजगीर के मध्य यह सुपरफास्ट ट्रेन दो-दो फेरों के लिए चलाई जा रही है. 22 कोच वाली इस ट्रेन में 11 जनरल और 8 स्लीपर कोच लगाए गए हैं.
जाने का समय: गाड़ी संख्या 09441 अहमदाबाद से 4 और 11 नवंबर (बुधवार) की रात 23:55 बजे रवाना होकर रतलाम, कोटा, आगरा, गोविंदपुरी (कानपुर) होते हुए रात 22:52 बजे सूबेदारगंज (प्रयागराज) और शुक्रवार सुबह 06:55 बजे राजगीर पहुंचेगी.
वापसी का समय: गाड़ी संख्या 09442 राजगीर से 6 और 13 नवंबर (शुक्रवार) सुबह 09:55 बजे प्रस्थान कर रात 20:03 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी और अगले दिन शनिवार शाम 18:35 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।
- राजकोट–बरौनी साप्ताहिक स्पेशल (गाड़ी सं. 09569/09570)
राजकोट और बरौनी के बीच यह ट्रेन नवंबर माह में प्रत्येक सप्ताह चार-चार फेरे लगाएगी। इस ट्रेन में एसी-2, एसी-3 के अलावा 12 स्लीपर और 4 जनरल कोच सहित कुल 22 डिब्बे होंगे.
जाने का समय: गाड़ी संख्या 09569 राजकोट से प्रत्येक गुरुवार (5, 12, 19 और 26 नवंबर) शाम 17:00 बजे चलकर जयपुर, भरतपुर, आगरा, कानपुर होते हुए शुक्रवार शाम 19:55 बजे प्रयागराज जंक्शन, रात 20:15 बजे प्रयाग जंक्शन, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, छपरा होते हुए शनिवार सुबह 09:15 बजे बरौनी पहुंचेगी.
वापसी का समय: गाड़ी संख्या 09570 बरौनी से प्रत्येक शनिवार (7, 14, 21 और 28 नवंबर) रात 22:00 बजे रवाना होकर रविवार सुबह 08:38 बजे प्रयाग जंक्शन, 08:55 बजे प्रयागराज जंक्शन और सोमवार दोपहर 14:30 बजे राजकोट पहुंचेगी.
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इन स्पेशल ट्रेनों के ठहराव और समय-सारिणी की विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक रेल पूछताछ सेवा अथवा स्टेशन पूछताछ केंद्र से संपर्क कर अपनी यात्रा की योजना बनाएं.
- गाड़ी सं. 04101: प्रयागराज जंक्शन – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस
मुंबई की राह आसान करने के लिए यह ट्रेन 05 नवंबर 2026 (गुरुवार) को प्रयागराज जंक्शन से रात 23:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन देर रात 01:00 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी. कुल 19 कोच होंगे.
- गाड़ी सं. 04102: कानपुर सेंट्रल – हडपसर
पुणे क्षेत्र की ओर यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए कानपुर सेंट्रल से यह सुपरफास्ट सेवा 05 नवंबर 2026 (गुरुवार) को रात 20:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 22:00 बजे हडपसर पहुंचेगी. कुल 20 कोच हैं.
- गाड़ी सं. 01825: वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – हडपसर
बुंदेलखंड से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए झांसी से हडपसर के बीच यह विशेष गाड़ी 05 नवंबर 2026 (गुरुवार) को दोपहर 12:45 बजे चलेगी और 06 नवंबर (शुक्रवार) को दोपहर 12:30 बजे हडपसर पहुंचेगी. कुल 17 कोच हैं.
- गाड़ी सं. 01826: वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – असारवा
राजस्थान और गुजरात जाने वाले मुसाफिरों के लिए यह ट्रेन 05 नवंबर 2026 (गुरुवार) को सुबह 07:30 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से प्रस्थान कर अगले दिन 06 नवंबर (शुक्रवार) को सुबह 07:30 बजे असारवा पहुंचेगी. कुल 18 कोच हैं.
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