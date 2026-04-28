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समर स्पेशल ट्रेनों का तोहफा: भीड़ से राहत के लिए 12 नई ट्रेनें, रांची समेत झारखंड को सीधा फायदा

रांची: गर्मी की छुट्टियों और त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए 12 समर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का ऐलान किया है. ये ट्रेनें गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों को पूर्वी भारत से जोड़ेगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में सहूलियत होगी.

झारखंड-बिहार के यात्रियों को स्पेशल ट्रेन का लाभ

मई और जून के महीनों में ट्रेनों में भारी भीड़ के कारण कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है. इन स्पेशल ट्रेनों का सीधा लाभ झारखंड और बिहार के हजारों यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेनें आसनसोल मंडल के प्रमुख स्टेशनों आसनसोल, दुर्गापुर, चित्तरंजन और मधुपुर पर ठहरेंगी. इससे रांची, धनबाद, जामताड़ा और आसपास के इलाकों के यात्रियों को यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी.

कुल 12 स्पेशल ट्रेन शुरू

रेलवे द्वारा घोषित प्रमुख ट्रेनों में भावनगर-हावड़ा स्पेशल, साबरमती-दुर्गापुर स्पेशल, वलसाड-दुर्गापुर स्पेशल, उधना-दुर्गापुर स्पेशल, नांदेड़-आसनसोल स्पेशल और चारलापल्ली-मधुपुर स्पेशल शामिल हैं. पहले 10 ट्रेनों की घोषणा की गई थी लेकिन यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए दो और ट्रेनें साबरमती-आसनसोल स्पेशल और सुल्तानपुर-डानकुनी स्पेशल भी जोड़ी गई हैं. इससे यात्रियों के पास अब अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे.

रांची-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन

इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे और रांची रेल मंडल से होकर भी कई समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. हटिया-लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल 6 अप्रैल से 29 जून तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी, जबकि वापसी में यह ट्रेन बुधवार को चलेगी. रांची-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल 4 अप्रैल से 27 जून तक शनिवार को और वापसी में रविवार को संचालित हो रही है. वही अजमेर-रांची साप्ताहिक स्पेशल 17 अप्रैल से 10 जुलाई तक तथा रांची-अजमेर स्पेशल 19 अप्रैल से 12 जुलाई तक चलाई जा रही है.

दक्षिण से पश्चिम और उत्तर भारत तक कनेक्टिविटी होगी