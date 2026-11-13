Indian Railways Alert: कोहरे के चलते दिसंबर से मार्च तक कैंसिल रहेंगी ये 2 प्रमुख ट्रेनें, यात्रा से पहले चेक करें तारीखें
ये ट्रेनें प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:41 AM IST
प्रयागराज: आगामी कोहरे के चलते और मौसम में बदलाव को देखते हुए यात्रियों की संरक्षित और सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेल प्रशासन ने 2 प्रमुख ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया है. इसके तहत दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस और फर्रुखाबाद-छपरा एक्सप्रेस दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच विभिन्न तिथियों पर निरस्त रहेंगी.
उत्तर मध्य रेलवे (प्रयागराज) के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) की ओर से संचालित गाड़ी संख्या 15484 (दिल्ली जं.-अलीपुरद्वार जं. सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस) जो सामान्यतः प्रतिदिन चलती है, वह प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी.
गाड़ी संख्या 15484 (सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस) के निरस्त रहने की तिथियां:
- दिसंबर 2026: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 और 28
- जनवरी 2027: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 और 29
- फरवरी 2027: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22 और 26
- मार्च 2027: 01
इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे की अधिसूचना के तहत गाड़ी संख्या 15084 (फर्रुखाबाद-छपरा एक्सप्रेस) के फेरों में भी कमी करते हुए संशोधित निरस्त तिथियां (Revised Repeal Dates) जारी की गई हैं.
गाड़ी संख्या 15084 (फर्रुखाबाद-छपरा एक्सप्रेस) के निरस्त रहने की तिथियां:
- दिसंबर 2026: 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 और 29
- जनवरी 2027: 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 और 31
- फरवरी 2027: 02, 05, 06, 07, 09, 12, 13 और 14
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे के आधिकारिक एनटीईएस (NTES) ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से अपनी ट्रेन के अपडेट टाइम, स्टॉपेज और परिचालन स्थिति (Operational status) की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें.
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