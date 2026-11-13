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Indian Railways Alert: कोहरे के चलते दिसंबर से मार्च तक कैंसिल रहेंगी ये 2 प्रमुख ट्रेनें, यात्रा से पहले चेक करें तारीखें

कोहरे के चलते रेलवे का बड़ा फैसला, ये 2 प्रमुख ट्रेनें की गई निरस्त. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: आगामी कोहरे के चलते और मौसम में बदलाव को देखते हुए यात्रियों की संरक्षित और सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेल प्रशासन ने 2 प्रमुख ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया है. इसके तहत दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस और फर्रुखाबाद-छपरा एक्सप्रेस दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच विभिन्न तिथियों पर निरस्त रहेंगी.

उत्तर मध्य रेलवे (प्रयागराज) के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) की ओर से संचालित गाड़ी संख्या 15484 (दिल्ली जं.-अलीपुरद्वार जं. सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस) जो सामान्यतः प्रतिदिन चलती है, वह प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी.