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गर्मी की छुट्टियों में यूपी से चलेंगी 57 Special Trains, लखनऊ से गुजरेंगी, जनरल-स्लीपर कोच की भरमार

रेलवे प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी, समर स्पेशल ट्रेनों इस बार सुहाना करेंगी सफर.

indian railways 57 trains to run from up during summer holidays will pass through lucknow
गर्मी की छुट्टियों में यूपी से चलेंगी 60 ट्रेनें. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 7:25 AM IST

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लखनऊ: गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों की तरफ रुख करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि छुट्टियों में सफर का लुत्फ उठाने में यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए समर स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी. इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. आराम से वे ट्रेन से अपना सफर पूरा कर सकेंगे. रेलवे की 57 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है. यह ट्रेनें लखनऊ के रास्ते चलाई जाएंगी, जिसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है. अगले सप्ताह अनुमति मिलने की उम्मीद है. ये ट्रेनें उत्तराखंड, पूर्वाेत्तर भारत के विभिन्न राज्यों और देश के सबसे उत्तरी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के लिए चलाई जाएंगी.


गर्मी की छुट्टियों के लिए खास इंतजाम: गर्मी की छुट्टियों के दौरान पहाड़ जाने वाले यात्रियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाती है. ऐसा होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहार के दौरान देखने को मिलता है. होली, दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था जिस तरह की जाती है, वैसी ही व्यवस्था गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे प्रशासन की तरफ से की जाती है. समर स्पेशल ट्रेनें संचालित कर यात्रियों को उनकी पसंदीदा जगह तक पहुंचाने की रेलवे की तरफ से सुविधा शुरू की जाती है.

वेटिंग कम होने लगी: होली पर दिल्ली, मुंबई रूट की ट्रेनों में वेटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह अब जाकर कुछ कम हुआ है. अप्रैल में लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एसी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, वंदे भारत सहित अन्य ट्रेनों में यात्रियों को स्लीपर से एसी कोच में आरक्षित सीटें अभी मिल रही हैं. हालांकि लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक, कुशीनगर, अवध, गोरखपुर एलटीटी ट्रेनों में अभी भी वेटिंग है. ऐसे में अब जब गर्मी की छुट्टियों को लेकर यात्री परिजनों संग पहाड़ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उनके रास्ते ट्रेनों की वेटिंग न आए, इसके लिए अभी से रेलवे प्रशासन ने उपाय शुरू कर दिए हैं.

इन रूटों पर भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी: लखनऊ से देहरादून, ऋषिकेश, काठगोदाम जाने वाली ट्रेनों में अभी वेटिंग है. बाघ एक्सप्रेस, दून, कुंभ, काठगोदाम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में वेटिंग से यात्री जूझ रहे हैं. ऐसे में उनकी सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने का प्लान तैयार किया गया है. लखनऊ से जम्मू व पूर्वाेत्तर भारत के राज्यों को जाने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग चल रही है. लिहाजा, गर्मी की छुट्टियों का मजा किरकिरा न होने पाए, इसके लिए रेलवे प्रशासन 57 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है. समर स्पेशल ट्रेनों के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजे गए हैं. अनुमति मिलते ही रैक तैयार किए जाएंगे और समयसारिणी तय कर ट्रेनें पटरी पर दौड़ते हुए नजर आएंगी.

indian railways 57 trains to run from up during summer holidays will pass through lucknow
गर्मी की छुट्टियों में यूपी से चलेंगी 60 ट्रेनें. (etv bharat)
indian railways 57 trains to run from up during summer holidays will pass through lucknow
गर्मी की छुट्टियों में यूपी से चलेंगी 60 ट्रेनें. (etv bharat)
हर वर्ग को मिलेंगी सीटें: रेलवे अधिकारी बताते हैं कि पहाड़ों को जाने वाली स्पेशल ट्रेनों में हर वर्ग के यात्रियों का खास ख्याल रखा जाएगा. इसमें जनरल से लेकर स्लीपर क्लास, थर्ड, सेकेंड व फर्स्ट एसी कोच रहेंगे. सूत्र बताते हैं कि स्पेशल ट्रेनों के पटरी पर उतरने से ट्रेनों में चल रही वेटिंग पूरी तरह क्लियर हो जाएगी.

नियमित ट्रेनों में भी लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच: स्पेशल ट्रेनें संचालित करने के अलावा रेलवे प्रशासन नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाने की योजना बना रहा है. इसमें लखनऊ से जम्मू, देहरादून, गुवाहाटी, कोलकाता जाने वाली ट्रेनों में जनरल की आठ, स्लीपर की 42, थर्ड एसी की 16, फर्स्ट व सेकेंड के चार-चार अतिरिक्त कोच को लगाने का प्लान है.


क्या बोले रेलवे अफसर: उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी का कहना है कि गर्मी की छुट्टियां हर साल होती हैं और रेलवे की तरफ से समर स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों को राहत दी जाती है. हर साल की तरह इस साल भी समर स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में कोई समस्या न हो. उत्तर रेलवे की तरफ से रेलवे बोर्ड को डिमांड भेजी गई है. बोर्ड से मुहर लगते ही ट्रेनों का संचालन शुरू कराया जाएगा.


डिमांड भेज दी गई है: पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता का कहना है कि अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से समर स्पेशल ट्रेनों पर मुहर नहीं लगाई गई है. मंडल की तरफ से ट्रेनों की डिमांड भेजी गई है. कुल मिलाकर 50 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन कराए जाने का प्लान है जिससे यात्रियों को सफर में सहूलियत मिले.

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