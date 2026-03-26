क्या हैं टिकट कैंसिलेशन के नियम?, कब कितना कटेगा पैसा यहां जानिए सब कुछ
भारतीय रेलवे 1 अप्रैल 2026 से लाने जा रहा नए नियम, टिकट कैंसिलेशन के नए नियमों से यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 9:47 PM IST
इंदौर: भारतीय रेलवे 1 अप्रैल से करोड़ों यात्रियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में है. इसकी वजह है कि रेलवे टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. नई गाइडलाइन के मुताबिक टिकट कैंसिल कराना यात्रियों के लिए अब महंगा साबित हो सकता है. रेलवे के टिकट कैंसिलेशन के नए नियम को लेकर विरोध देखने मिल रहा है. इंदौर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस ने विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा है.
दरअसल, रेलवे ने ट्रेन टिकट से संबंधित कई बदलावों (Train Ticket Rules) का ऐलान किया है. जिसमें टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के साथ बोर्डिंग प्वाइंट और ट्रैवल अपग्रेडेशन से जुड़े नियम भी शामिल हैं. नए नियम 1 से लेकर 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे. जिसके तहत अब 8 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को कोई रिफंड नही मिलेगा. यदि कोई यात्री 72 घंटे से पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा.
ऐसी स्थिति में केवल फ्लैट चार्ज काटे जाएंगे. 72 से 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर 25% कैंसिलेशन शुल्क काटा जाएगा. बाकी किराया वापस कर दिया जाएगा. यदि कोई यात्री 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो 25% चार्ज काटकर बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा.
वर्तमान में क्या है नियम?
वर्तमान में 48 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर फ्लैट चार्ज रेलवे काटता है. 48 घंटे से 12 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर किराए का 25% कैंसिलेशन शुल्क काटा जाता था. वहीं 12 से 4 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर किराए का 50% चार्ज काटकर पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं. ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं किया जाता. वेटिंग टिकट और आंशिक कंफर्म टिकट 4 घंटे पहले कैंसिल करने पर 20 रुपए+जीएसटी शुल्क के रूप में काटा जाता है, बाकी पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं.
कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा
इंदौर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को कांग्रेस सेवा दल ने विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी के नेतृत्व में रेलवे प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल का आरोप है कि "रेलवे का यह फैसला जनविरोधी, अव्यवहारिक एवं असंवेदनशील है. उन्होंने कहा इस निर्णय से आकस्मिक परिस्थितियों (बीमारी, दुर्घटना, पारिवारिक संकट) में यात्रियों को पूरा किराया खोना पड़ेगा, जो अन्यायपूर्ण है.
इसके अलावा मध्यम वर्ग, श्रमिक एवं निम्न आय वर्ग के नागरिकों पर इसका सीधा आर्थिक प्रहार होगा. उन्होंने कहा पहले की अपेक्षा रिफंड नीति को अत्यधिक कठोर बनाकर आम जनता की सुविधा को समाप्त किया जा रहा है. यह निर्णय रेलवे को जनसेवा से हटाकर केवल राजस्व उगाही का माध्यम बनाने की ओर संकेत करता है. उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए. पहले की तरह लचीली व जनहितकारी रिफंड व्यवस्था फिर लागू की जाए."
30 मिनट पहले बदल सकते हैं बोर्डिंग प्वाइंट
बोर्डिंग प्वाइंट से जुड़े नए नियमों का ऐलान भी रेलवे ने किया है. अब पैसेंजर को ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की अनुमति दी जाएगी. यह उन शहरों के लिए अच्छा फैसला हो सकता है, जहां पर अनेक स्टेशन है. वर्तमान में बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने की सुविधा चार्ट तैयार होने से पहले दी जाती है.
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कहीं से भी रद्द हो सकेंगे टिकट
अब यात्री ऑफलाइन टिकट को देश के किसी भी स्टेशन पर रद्द करवा सकते हैं. इससे पहले पैसेंजर को टर्मिनेटिंग स्टेशन पर ही टिकट कैंसिल करवाने की अनुमति थी. रेलवे द्वारा ई-टिकट के लिए TDR को पूरी तरीके से खत्म करने का फैसला लिया गया है. टिकट कैंसिल होने पर अब रिफंड अपने आप ग्रांट कर दिया जाएगा. वर्तमान में पैसेंजर को टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी टीडीआर फाइल करने की जरूरत पड़ती है. काउन्टर टिकट के लिए ट्रैवल क्लास को अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट अपग्रेड करने की अनुमति दी जाएगी. पहले यह सुविधा चार्ट तैयार होने के बाद नहीं मिलती थी.